Cha mẹ mất sớm, hai anh em nương tựa ông bà nội già yếu, nguy cơ thất học

Ba năm sau ngày anh Trần Chí Hải (SN 1983, ngụ khóm Sở Thượng, phường Thường Lạc, tỉnh Đồng Tháp) qua đời vì bạo bệnh, hai con thơ dại của anh đang đứng trước nguy cơ bỏ học.

Cuộc sống vốn đã khốn khó của gia đình ông bà nội Trần Thanh Hồng (SN 1958) và Lê Thị Hiệp (SN 1955) càng thêm chồng chất gánh nặng.

Gia đình ông Hồng đang rất khó khăn, hai cháu có nguy cơ nghỉ học vì nghèo khó (Ảnh: Bảo Kỳ).

Hiện tại, vợ chồng ông Hồng cùng hai cháu nương náu trong căn nhà tôn cũ kỹ, ọp ẹp sát bờ kè. Tuổi cao, sức yếu, không còn khả năng lao động, ông bà phải cưu mang hai cháu Trần Chí Hiếu (lớp 10) và Phạm Trần Phương Thảo (lớp 3).

Theo lời kể của ông Hồng, anh Hải có hai đời vợ. Vợ đầu là mẹ của Trần Chí Hiếu (SN 2010). Khi Hiếu mới 2 tuổi được phát hiện mắc bệnh hở van tim, người mẹ đã bỏ đi, để lại con trai cho anh Hải chăm sóc.

Bé Hiếu bị hở van tim từ lúc 2 tuổi và được một tổ chức phẫu thuật miễn phí. Hiện tại trên cơ thể của cậu bé chỉ còn vết sẹo (Ảnh: Bảo Kỳ).

Thời điểm đó, anh Hải làm phụ hồ ở Bình Dương (nay là TPHCM), chắt chiu từng đồng để chạy chữa cho con. May mắn mỉm cười khi một đơn vị đã hỗ trợ mổ tim miễn phí. Ca phẫu thuật thành công, Hiếu không còn tái phát bệnh tim. Tuy nhiên, sức khỏe của cậu bé vẫn không được như người bình thường. Hiếu thường xuyên mệt mỏi và hạn chế vận động mạnh.

Sau khi con trai bình phục, anh Hải tiếp tục làm việc tại TPHCM, gửi con cho ông bà nội chăm sóc. Sau đó, anh Hải quen một người phụ nữ làm công nhân và có con chung là bé Phạm Trần Phương Thảo.

Hạnh phúc ngắn ngủi, 4 năm trước, vợ anh Hải qua đời vì ung thư. 1 năm sau đó, anh cũng mất vì bệnh phổi và dạ dày. Bé Thảo và anh trai cùng cha khác mẹ chịu cảnh mồ côi, được ông bà nội cưu mang.

Cha mất sớm, Hiếu và Thảo trở thành trẻ mồ côi (Ảnh: Bảo Kỳ).

Bà Lê Thị Hiệp (SN 1955, vợ ông Hồng) chia sẻ, trước đây vợ chồng bà làm công việc dọn vệ sinh cho một trung tâm văn hóa ở Hồng Ngự. Tuy nhiên, tuổi tác ngày càng cao, thu nhập không đáng là bao, buộc lòng ông bà phải nghỉ việc, sống nhờ tiền hỗ trợ từ các con.

"Chúng tôi đều 70 tuổi cả rồi, đâu ai mướn làm việc nữa! Xương khớp hay đau nhức, khó lòng làm việc nặng nhọc được. Mỗi ngày chồng tôi đưa rước 2 cháu đi học, con cái mỗi tháng gửi vài triệu đồng để lo chi tiêu ăn uống, sinh hoạt.

Vợ chồng tôi già rồi, không sống bao nhiêu năm nữa, còn 2 cháu thiệt thòi vì mồ côi từ sớm. Chỉ sợ hoàn cảnh nghèo khó mà cháu phải dang dở chuyện học hành", bà Hiệp xót xa nói.

Bà Hiệp kể thêm, bé Thảo rất ham học, ít khi nào đi muộn hay nghỉ học. Dù nắng hay mưa, cô bé vẫn luôn đến lớp đều đặn, trừ lúc bệnh không đi nổi mới chịu ở nhà. Đáng lẽ năm nay bé Thảo học lớp 4, nhưng vì cha mẹ mất nên gián đoạn 1 năm, chuyển trường từ TPHCM về quê nội học tiếp tục.

Ông Hồng sắp xếp các bằng khen, giấy khen của các cháu (Ảnh: Bảo Kỳ).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Chung Văn Sum, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ phường Thường Lạc cho biết, hoàn cảnh của gia đình ông Hồng rất khó khăn. Cha mẹ mất sớm, cháu Hiếu và Thảo đang nương tựa ông bà nội. Vợ chồng ông Hồng đều đã hết tuổi lao động, sức khỏe kém nên không thể kiếm ra tiền, phải nhờ con cái đi làm gửi tiền sinh hoạt về hàng tháng.

"Thay mặt địa phương, tôi rất mong bạn đọc Dân trí giúp đỡ trường hợp này để gia đình ông Hồng vượt qua nghịch cảnh, cháu Hiếu và Thảo được học hành đến nơi đến chốn", ông Sum kêu gọi.