Người phụ nữ 5 lần lên bàn mổ, đối diện ca phẫu thuật thứ 6 trong cùng quẫn

5 lần lên bàn mổ giành giật sự sống

Giữa bản Bông, xã Thanh An, tỉnh Điện Biên, bà Tòng Thị Chiến (SN 1967, dân tộc Thái), đang từng ngày chịu đựng nỗi đau thể xác lẫn áp lực tinh thần. Gần nửa cuộc đời, cuộc sống của bà gắn liền với bệnh viện và những ca phẫu thuật sinh tử.

Chúng tôi đến nhà bà Chiến vào một buổi chiều muộn, mưa khá to. Nơi ở của bà Chiến chỉ là căn lều tạm bợ, rộng 25m2 dưới gầm nhà sàn của người em chồng. Trong căn lều chật hẹp được che chắn bằng những tấm tôn mỏng, chỉ có chiếc giường gỗ cũ kỹ và bếp ga là giá trị nhất.

Bà Tòng Thị Chiến đã trải qua 5 ca đại phẫu và đang đối diện ca mổ u não lần thứ 6 trong cảnh kiệt quệ (Ảnh: Tùng Dương).

Thấy có khách đến thăm, bà Chiến gượng ngồi dậy, nhờ người đỡ vào chiếc xe lăn. Trong cơn đau, bà nói bằng giọng đứt quãng: “Suốt 24 năm qua, tôi bị bệnh tật hành hạ. Bác sĩ hẹn cuối năm nay xuống mổ u não lần nữa mà giờ tôi không có nổi một đồng trong tay…”.

Chúng tôi không khỏi bất ngờ khi biết người phụ nữ ngồi trước mặt đã trải qua 5 cuộc phẫu thuật và nay tiếp tục đối mặt với ca mổ thứ 6.

Ca phẫu thuật u não sắp tới là cơ hội sống duy nhất của bà Chiến, nhưng chi phí điều trị vượt xa khả năng của gia đình nghèo (Ảnh: Tùng Dương).

Bi kịch bắt đầu từ năm 2001, khi bà Chiến được chẩn đoán mắc sỏi thận phải, niệu quản bị gập. Ca phẫu thuật đầu tiên tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Điện Biên đã lấy đi gần như toàn bộ số tiền tích cóp của gia đình. Chỉ 1 tháng sau, bà Chiến lại phải đi Hà Nội để thực hiện ca mổ lần thứ 2 tạo hình lại niệu quản.

Tưởng rằng sau 2 lần phẫu thuật, sức khỏe của bà sẽ dần ổn định, nhưng bệnh tật vẫn không buông tha.

Năm 2023, bà Chiến tiếp tục lên bàn mổ lần thứ 3 để cắt bỏ u xơ tử cung. Năm 2024, ca mổ thứ 4 diễn ra để tán sỏi thận trái. Tháng 5/2025, bà có khối u trong não phải phẫu thuật và đặt ống dẫn lưu não thất ổ bụng để duy trì sự sống.

Sau 5 lần mổ, cơ thể bà Chiến suy kiệt nghiêm trọng. Bà mắc thêm nhiều bệnh nền như cao huyết áp, tiểu đường, gút... Đôi chân ngày một yếu, chỉ đi vài bước là ngã nên mọi sinh hoạt bà đều phải nhờ cậy vào con trai.

Bà Chiến cho biết, đã có lịch hẹn xuống Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức phẫu thuật u não lần thứ 2. Khi nói về điều này bà chỉ biết bật khóc: “Nhà tôi giờ không còn gì để bán nữa… Tôi sợ không sống nổi đến ngày mổ…”.

Chồng mất vì ung thư, nhà cửa cũng chẳng còn

Vợ chồng bà Chiến sinh được 3 người con (2 con gái và 1 con trai). Do bà Chiến bệnh tật triền miên suốt nhiều năm, mọi sinh hoạt và gánh nặng kinh tế trong gia đình đều dồn lên vai người chồng.

Tuy nhiên, đến tháng 12/2022, chồng bà Chiến được phát hiện mắc ung thư gan giai đoạn cuối. Để lo viện phí cho người chồng và tiếp tục chữa bệnh cho bà Chiến, gia đình buộc phải bán toàn bộ nhà cửa cũng như đất sản xuất. Dẫu vậy, đến tháng 3/2023, chồng bà Chiến đã không thể chiến thắng số phận.

Nơi ở hiện tại của hai mẹ con bà Chiến chỉ là túp lều tôn dựng dưới gầm nhà sàn của người em chồng (Ảnh: Tùng Dương).

Hai con gái lấy chồng ở xa, hiện bà Chiến và con trai út sống trong căn nhà tạm chật hẹp dưới gầm nhà sàn của gia đình em chồng. Theo bà Chiến, mùa hè đến, túp lều tôn chẳng khác nào một cái lò hấp nóng ran; còn mỗi khi mưa lớn, nước hắt vào ướt sũng cả chỗ nằm.

“Nhà không có mà ở, đất không có mà làm. Mẹ con tôi chỉ biết ở nhờ thế này…”, người phụ nữ bất hạnh nghẹn ngào nói.

Anh Cà Mạnh Toàn (SN 1991, con trai út của bà Chiến), buộc phải nghỉ làm để ở nhà chăm sóc mẹ. Không có nguồn thu nhập, mọi chi phí sinh hoạt và thuốc men cho bà Chiến chủ yếu trông chờ vào số tiền ít ỏi do 2 người con gái chắt chiu gửi về, cùng sự hỗ trợ của bà con xung quanh.

Đại diện Ủy ban MTTQVN xã Thanh An đến thăm hỏi và động viên bà Chiến (Ảnh: Tùng Dương).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Vì Văn Sơn, Chủ tịch Ủy ban MTTQVN xã Thanh An cho biết, gia đình bà Tòng Thị Chiến có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Gia đình thuộc diện hộ nghèo, không còn tư liệu sản xuất, nhà cửa đã bán hết để chữa bệnh.

“Địa phương chúng tôi tha thiết kêu gọi bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ để bà Chiến có kinh phí phẫu thuật, níu giữ sự sống”, ông Vì Văn Sơn bày tỏ.

Sự sống của người phụ nữ nghèo nơi bản Bông đang đứng trước thử thách lớn. Hơn 20 năm qua, bà Chiến chưa từng dám mơ đến một cuộc sống khá giả, chỉ mong có điều kiện chữa bệnh để được tiếp tục sống bên con cháu.

Hy vọng, với sự chung tay của cộng đồng, hành trình giành giật sự sống của bà Tòng Thị Chiến sẽ không phải dừng lại chỉ vì gia cảnh quá nghèo khó.

