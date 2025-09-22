Gia đình "trời đày", cha mất vì ung thư, mẹ cắt chân vì tiểu đường

Bi kịch liên tiếp

Chưa đầy 3 năm, gia đình anh Phạm Hùng (29 tuổi, ngụ ấp 2, xã Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp) liên tiếp hứng chịu những bi kịch đau lòng.

Sau khi cha qua đời vì ung thư trực tràng, mẹ anh, bà Đặng Thị Bé Chính (48 tuổi), phải cắt bỏ chân phải do biến chứng tiểu đường. Gánh nặng chăm sóc mẹ bệnh và nuôi em út ăn học đè nặng lên đôi vai người con trai cả.

Từ ngày cha mất, mẹ bệnh, gia đình anh Hùng mất đi hạnh phúc, tiếng cười (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ngôi nhà sàn nhỏ bé, đối diện con kênh, từng là tổ ấm rộn tiếng cười. Ở đó, cha mẹ anh Hùng dù không dư dả nhưng luôn lo đủ cơm ăn, áo mặc cho con cái. Thế nhưng, hạnh phúc đơn sơ ấy đã không thể tồn tại mãi.

Cha chết vì ung thư, mẹ tiểu đường cắt chân, gia đình khánh kiệt (Video: Bảo Kỳ).

Anh Hùng, con trai cả trong gia đình có 3 anh em, chia sẻ với phóng viên Dân trí về chuỗi ngày bất hạnh.

Cha mẹ anh đều là lao động tự do, mẹ buôn bán phế liệu, cha bán vé số. Sau khi tốt nghiệp đại học, anh Hùng làm công việc tiếp thị, em gái thứ 2 đã lập gia đình, còn em út Phạm Thị Hồng Nhiên (7 tuổi) vừa nhập học lớp 1.

Năm 2023, cha anh Hùng phát hiện mắc ung thư trực tràng. Trong gần một năm điều trị cho cha, anh Hùng đã dốc hết sức kiếm tiền. Thu nhập hơn 10 triệu đồng/tháng, anh chỉ giữ lại một phần nhỏ chi phí sinh hoạt, còn lại đều gửi về lo viện phí, thuốc men cho cha. Tuy nhiên, bệnh tình ngày càng chuyển biến xấu và cha anh đã qua đời vào năm 2024.

Cha anh Hùng qua đời một năm trước vì ung thư trực tràng (Ảnh: Bảo Kỳ).

Nỗi đau chưa nguôi ngoai, đầu năm, mẹ anh Hùng, bà Bé Chính bị thương khi đi nhặt ve chai. Do mắc bệnh tiểu đường, vết thương mưng mủ không lành, buộc bà phải phẫu thuật cắt bỏ chân phải để giữ tính mạng.

"Chân của mẹ tôi lúc ấy bị hoại tử, thịt thối từ từ nên bác sĩ bảo phải cắt đến khớp gối", anh Hùng nghẹn ngào kể.

Vì phải nghỉ việc thường xuyên để chăm sóc mẹ, anh Hùng không được công ty ký tiếp hợp đồng lao động. Nửa năm qua, chi phí chữa trị cho mẹ đã hơn 100 triệu đồng, phần lớn là tiền vay mượn và sự giúp đỡ của mạnh thường quân.

"Hiện tại, vết mổ phải của mẹ đã lành, lượng đường trong máu cũng ổn định nhưng do mẹ nằm quá lâu, phần lưng lở loét. Tôi muốn mua cho mẹ chiếc xe lăn nhưng không đủ khả năng", anh Hùng buồn bã nói.

Bà Bé Chính phải cắt bỏ một phần chân phải để giữ tính mạng (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ước mơ chân giả và xe lăn để không là gánh nặng

Bệnh tật giày vò khiến bà Bé Chính nhiều lúc muốn bỏ cuộc. Từ một người lành lặn, nay bà phải cắt bỏ chân, mọi sinh hoạt đều phụ thuộc vào con trai.

"Con cái cứ lo cho tôi, không thể đi làm, vì thế mà bị công ty đuổi việc. Hùng có bán cà phê hòa tan trên mạng, nhưng đơn hàng không được bao nhiêu hết, tiền ăn uống, sinh hoạt, thuốc men của tôi cũng do bà con xóm giềng, nhà hảo tâm giúp đỡ.

Bây giờ tôi chỉ ước ao mình lắp được cái chân giả, có xe lăn để đi lại, nếu đủ sức khỏe tôi sẽ đi bán vé số để không là gánh nặng cho các con nữa", bà Bé Chính khóc nghẹn bày tỏ.

Bà cũng lo lắng cho tương lai của bé Hồng Nhiên, vừa vào lớp 1 muộn 1 năm so với bạn bè cùng lứa, sợ rằng con sẽ phải dang dở việc học hành vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn.

Bà Bé Chính mơ ước có chiếc chân giả và xe lăn để đi lại (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ông Nguyễn Văn Thành, Bí thư kiêm Trưởng ấp 2, xã Thanh Bình, xác nhận hoàn cảnh gia đình bà Bé Chính thuộc diện khó khăn đặc biệt tại địa phương, rất cần sự giúp đỡ để chữa bệnh và cho bé Hồng Nhiên tiếp tục đến trường.

"Địa phương vừa vận động một đơn vị từ thiện ở xã để xin cho bà chiếc xe lăn, nhưng để gia đình vượt qua khốn khó, bé Hồng Nhiên có điều kiện học hành tốt thì phải nhờ vào sự giúp đỡ của cộng đồng, đặc biệt là báo Dân trí", ông Thành nói thêm.