Thiếu 300 triệu đồng mổ tim, người mẹ 24 tuổi xin xuất viện về nhà chờ chết (Video: Hương Hồng).

Mắc nhiều bệnh lý tim mạch phức tạp, tính mạng người mẹ trẻ lâm vào nguy kịch

Ngày đầu năm, phố phường Hà Nội trang hoàng rực rỡ, tưng bừng đón chào năm mới. Trái ngược với sự náo nhiệt ấy, trong phòng C7, Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội), bầu không khí căng thẳng tột độ.

Tiếng máy đo nhịp tim, máy thở, máy theo dõi sinh tồn vang lên đều đều, nặng nề. Những thiết bị y tế hiện đại đang níu giữ mạng sống mong manh của chị Nguyễn Thị Loan (SN 2002, trú tại xã Nghĩa Dân, tỉnh Hưng Yên).

Mắc nhiều bệnh lý tim mạch phức tạp cùng lúc, tính mạng người mẹ 2 con lâm vào nguy kịch (Ảnh: Hương Hồng).

Ở giữa lằn ranh sinh tử, chị Loan nửa ngồi nửa nằm trên giường bệnh. Cơ thể người phụ nữ 24 tuổi gầy rộc, gương mặt tái nhợt. Chị Loan phải thở oxy liên tục, sử dụng thuốc vận mạch và điều trị nội khoa tích cực. Với người mẹ trẻ này, mỗi hơi thở để níu kéo sự sống là cả một sự cố gắng.

Hai tay đỡ ngực, chị Loan thều thào, giọng đứt quãng: "Em biết bệnh của em nặng, chạy chữa tốn nhiều tiền lắm. Nhưng nhà em hoàn cảnh quá! Mấy ngày qua, chồng em đã phải bán mảnh ruộng cuối cùng và vay mượn khắp nơi mà vẫn không thể có đủ 300 triệu đồng để cứu em.

Em rất muốn sống vì các con còn quá nhỏ. Em thương bé Thắm mới 8 tháng tuổi lại mang tật mắt lác, nhưng nhà em không biết lấy đâu ra số tiền lớn như vậy. Em xin về nhà để còn được nhìn thấy các con lần nữa...".

Nói đến đây, người mẹ trẻ tội nghiệp nấc nghẹn, quay mặt giấu đi những giọt nước mắt vừa trào ra nơi hốc mắt trũng sâu.

Nhà quá nghèo, trong cơn túng quẫn, người mẹ 24 tuổi xin xuất viện để mong được nhìn thấy 2 con thơ dại lần cuối (Ảnh: Hương Hồng).

Đưa tay lau nước mắt cho vợ, gương mặt anh Nguyễn Văn Quyết (SN 1994, chồng chị Loan) lộ rõ sự đau đớn đến tột cùng. Đôi mắt hoe đỏ, người đàn ông nghèo trải lòng với chúng tôi trong tiếng nấc:

“Ngoài vài mảnh ruộng được chia khi lấy nhau, vợ chồng em chẳng có tài sản gì khác. Để sinh sống, chúng em thi thoảng đi làm thuê làm mướn, tằn tiện cũng chỉ đủ ngày 2 bữa ăn.

Vợ em lâm bệnh nặng, chi phí tốn kém, trong khi gia đình 2 bên nội, ngoại đều nghèo khó nên cũng không giúp được gì nhiều. Em thực sự bế tắc, mong các bác, cô, chú, anh, chị thương tình cứu giúp!”.

Gương mặt hiện rõ sự tuyệt vọng của người chồng thuần nông nghèo khó (Ảnh: Hương Hồng).

Bác sĩ kêu gọi bạn đọc và nhà hảo tâm giúp đỡ người mẹ 24 tuổi

Trao đổi với phóng viên Dân trí, TS.BS Trần Bá Hiếu, Phòng C7, Viện Tim mạch, Bệnh viện Bạch Mai cho biết: “Bệnh nhân Nguyễn Thị Loan (24 tuổi) nhập viện ngày 27/12/2025 trong tình trạng suy tim rất nặng, phải thở oxy duy trì, không thể tự di chuyển”.

Theo bác sĩ Hiếu, qua thăm khám và các xét nghiệm chuyên sâu, bệnh nhân được xác định mắc nhiều bệnh lý tim mạch phức tạp cùng lúc, gồm:

Hở van động mạch chủ mức độ nặng; giãn gốc động mạch chủ, động mạch chủ lên và quai động mạch chủ; hẹp nhẹ eo động mạch chủ; hở van hai lá và van ba lá nặng; thất phải giãn; còn ống động mạch shunt trái, phải; áp lực động mạch phổi; giãn lớn buồng thất trái; chức năng tâm thu thất trái suy giảm nghiêm trọng; suy tim độ IV, giai đoạn C (mức độ nguy kịch).

Nơi quê nhà, con thơ phải sớm dứt sữa, ngày đêm ngằn ngặt khóc vì nhớ mẹ (Ảnh: CTV).

TS.BS Trần Bá Hiếu cho biết thêm, trước tình trạng bệnh lý phức tạp đe dọa tính mạng, bệnh viện đã hội chẩn và thống nhất chỉ định, bệnh nhân phải phẫu thuật tim, đa can thiệp, bao gồm:

Phẫu thuật Bentall (thay van động mạch chủ cơ học; thay quai động mạch chủ) kèm đoạn động mạch chủ xuống (FET); sửa van hai lá và van ba lá; đồng thời thắt ống động mạch.

Ca phẫu thuật cần được tiến hành càng sớm càng tốt. Bệnh nhân đang được điều trị nội khoa tích cực, tối ưu hóa các loại thuốc, đồng thời cố gắng giảm dần thuốc vận mạch trong khả năng cho phép nhằm duy trì sự sống và chuẩn bị cho ca phẫu thuật.

Theo ước tính của bệnh viện, chi phí cho ca phẫu thuật khoảng 300-400 triệu đồng (đã trừ phần Bảo hiểm y tế), chưa bao gồm chi phí hậu phẫu và chế độ dinh dưỡng đặc biệt nhằm nâng cao thể trạng cho bệnh nhân sau mổ.

Trước hoàn cảnh quá đỗi éo le của gia đình bệnh nhân, bác sĩ kêu gọi nhà hảo tâm giúp đỡ (Ảnh: Hương Hồng).

“Nếu không được phẫu thuật và tiếp tục điều trị tích cực, bệnh nhân sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Loan mới 24 tuổi, là mẹ của hai con còn rất nhỏ. Gia cảnh thực sự éo le khi mẹ của Loan đột tử mất sớm, chồng không nhanh nhẹn, không có nghề nghiệp ổn định nên gia đình rất khó khăn.

Chúng tôi rất mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay giúp đỡ, cho em cơ hội được sống, được trở về bên các con và gia đình”, bác sĩ Hiếu bày tỏ.