Vợ ung thư gan sức khoẻ suy kiệt, chồng làm mướn lo con thơ thất học

Hơn 6 tháng qua, cuộc sống của chị Lê Thị Bích Vân (38 tuổi, ngụ khóm Cầu Muống, phường Thường Lạc, tỉnh Đồng Tháp) bị đảo lộn khi phát hiện mắc khối u ác tính ở gan và dạ dày.

Từ một công nhân khỏe mạnh, giờ đây chị Vân chỉ có thể nằm một chỗ, sức khỏe suy kiệt từng ngày, gánh nặng tài chính đè nặng lên vai người chồng và hai con thơ.

Chị Lê Thị Bích Vân và hai con (Ảnh: Bảo Kỳ).

Chị Vân, người phụ nữ có sắc vóc mặn mà, giờ đây sức khoẻ suy kiệt, chỉ còn da bọc xương, xanh xao, với phần bụng sưng to do khối u ác tính hành hạ. Căn bệnh khiến chị không thể ăn uống, thường xuyên nôn trớ và sốt triền miên.

Anh Trương Minh Cảnh (38 tuổi), chồng chị, đã phải bỏ công việc công nhân ở Tây Ninh để về chăm sóc vợ và hai con nhỏ. Anh Cảnh thi thoảng đi phụ hồ, bốc vác để kiếm tiền trang trải chi phí thuốc men và sinh hoạt.

Chia sẻ với phóng viên Dân trí, chị Vân cho biết sức khỏe chị vốn tốt, nhưng trước khi phát bệnh, chị thường xuyên suy nhược, sốt và nôn mửa. Sau khi thăm khám, chị được chẩn đoán mắc khối u ác tính ở gan và dạ dày, khiến bụng ngày càng phình to.

Bụng chị Vân phình to từng ngày do khối u ác tính ở gan và dạ dày (Ảnh: Bảo Kỳ).

Hơn 1 tháng trước, chị Vân được người nhà đưa lên Bệnh viện ở TPHCM để sinh thiết. Tuy nhiên, chi phí khám và xét nghiệm lên đến hơn 20 triệu đồng, trong khi gia đình chỉ có hơn 10 triệu đồng bao gồm tiền xe, ăn uống, thuốc men và viện phí.

"Không đủ tiền khám bệnh nên gia đình ngậm ngùi đi về. Từ ngày đó đến nay tôi uống thuốc nam cầm cự vì không còn khả năng chạy chữa", chị Vân xót xa chia sẻ.

Trước đây, vợ chồng chị Vân làm công nhân ở Tây Ninh, thu nhập ổn định. Chị thường gửi tiền về cho ông bà chăm sóc cháu. Tuy nhiên, sau khi cha chị Vân bị thoái hóa khớp, chị phải lo tiền chạy chữa cho cha, nên khi bản thân đổ bệnh, gia đình hoàn toàn kiệt quệ. Giờ đây, người mẹ hai con chỉ mong có phép màu để tiếp tục nuôi con ăn học.

Anh Cảnh cho biết, cả hai bên nội ngoại đều nghèo khó. Từ ngày vợ bệnh, gia đình anh về sống tạm với cha mẹ vợ. Ông bà đã lớn tuổi, bệnh tật, không còn khả năng lao động.

Hai con của chị Vân là bé Nguyễn Thị Như Yến (học lớp 10, Trường THPT Chu Văn An) và bé Trương Lê Hoài An (4 tuổi) vẫn chưa đi học mẫu giáo vì hoàn cảnh khó khăn. Yến và An là chị em cùng mẹ khác cha.

"Tôi làm phụ hồ, tiền công chỉ hơn 200.000 đồng/ngày. Trừ hết chi phí ăn uống, thuốc men cho cha mẹ thì chẳng còn bao nhiêu. Nhìn vợ uống thuốc nam cầm cự qua ngày, tôi xót xa lắm nhưng không còn cách nào khác. Những ai mượn tiền được tôi đã mượn hết rồi, họ cũng không dám cho mượn vì sợ mình không trả nổi", anh Cảnh ngậm ngùi bày tỏ.

Anh Cảnh, chồng chị Vân làm mướn nuôi vợ bệnh, con thơ (Ảnh: Bảo Kỳ).

Ông Chung Văn Sum, Phó Chủ tịch thường trực Ủy ban MTTQ phường Thường Lạc, xác nhận gia đình chị Vân đang đối mặt với hoàn cảnh vô cùng khó khăn.

"Trước đó, địa phương có vận động các tấm lòng hảo tâm, quyên góp cho chị Vân được hơn 10 triệu đồng làm chi phí khám chữa bệnh. Tuy nhiên, phần sức của địa phương có hạn, chúng tôi rất mong bạn đọc Dân trí sẽ chung tay hỗ trợ gia đình vượt qua nghịch cảnh, giúp chị Vân khỏi bệnh, sớm đi làm kiếm tiền nuôi con ăn học đến nơi đến chốn", ông Sum chia sẻ.