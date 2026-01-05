Người bố trẻ địu con bại não, đi xe máy hơn 200km tìm cơ hội chữa trị

Bố địu con bại não, đi xe máy hơn 200km tìm cơ hội chữa trị (Video: Hương Hồng).

Địu con bại não vượt núi rừng, người bố trẻ níu giữ hy vọng mong manh

Trên giường bệnh của phòng tập phục hồi chức năng, Bệnh viện Châm cứu Trung ương, bé Sồng Gia Bảo (3 tuổi, trú ở bản Suối Háo, xã Bắc Yên, tỉnh Sơn La) nằm co quắp. Chân tay bé co cứng, không thể duỗi thẳng, gương mặt luôn nghiêng sang một bên.

Mắc chứng bại não nên dù đã 3 tuổi, bé Sồng Gia Bảo vẫn không thể nói và đi lại (Ảnh: Hương Hồng).

Với hành trang chỉ là chiếc xe máy cũ, một túi quần áo và 4 triệu đồng vay hàng xóm, anh Sồng A Khu (SN 2002, bố ruột của bé Sồng Gia Bảo) địu con trên lưng vượt 200km với biết bao đèo dốc xuống Hà Nội tìm cơ hội chạy chữa. Người cha nghèo hy vọng một ngày được nhìn thấy con trai chập chững những bước chân đầu đời.

Gương mặt bơ phờ, mệt mỏi, anh A Khu trải lòng: “Nghe mọi người mách, bệnh của con em phải về Hà Nội mới chữa được. Bản làng ở xa đường quốc lộ, với lại đi ô tô tốn tiền nên em địu con đi xe máy xuống đây”.

Đưa tay lau mồ hôi trên trán, người bố trẻ kể rằng, khi Gia Bảo đã hơn 1 tuổi nhưng vẫn chưa biết ngồi, chưa biết nói, chân tay co cứng, cơ thể yếu ớt, ăn uống khó khăn, gia đình từng nghĩ bé bị "ma rừng" nhập.

Với chiếc xe máy cà tàng, A Khu địu bé Gia Bảo trên lưng, vượt hơn 200km đèo, dốc về Hà Nội tìm kiếm cơ hội chữa bệnh (Ảnh: Hương Hồng).

Gia đình đã vài lần mời thầy Mo đến cúng, nhưng tình trạng của Gia Bảo không hề thuyên giảm. Sau đó, anh A Khu bàn với vợ vay mượn tiền đưa Gia Bảo đến Bệnh viện Nhi Trung ương thăm khám.

Khi nghe bác sĩ thông báo con mắc bại não, cần điều trị tích cực, liên tục và lâu dài, trong người không còn một đồng, anh A Khu lẳng lặng ôm con rời bệnh viện.

Tháng 10/2025, anh A Khu một lần nữa đưa con xuống Hà Nội. Lần này, anh tìm đến Bệnh viện Châm cứu Trung ương, mang theo niềm hy vọng mong manh.

Căn nhà lụp xụp ở quê nhà là nơi tá túc của 11 người trong gia đình anh A Khu (Ảnh: CTV).

Niềm hy vọng con có thể bước đi vừa lóe lên đã đứng trước nguy cơ vụt tắt

Trao đổi với phóng viên Dân trí, bác sĩ Nguyễn Thị Thu, Trung tâm Điều trị và chăm sóc trẻ tự kỷ, bại não, cho biết, thời điểm nhập viện, tình trạng của bé Gia Bảo rất nặng: không nói, không lẫy lật, chưa thể tự ngồi, hầu như không tiếp xúc và không có phản xạ nhận biết.

Qua thăm khám chuyên môn, bé được chẩn đoán mắc bại não liệt tứ chi co cứng, theo dõi bệnh động kinh, cần can thiệp phục hồi chức năng lâu dài.

Sau hơn 2 tháng điều trị tích cực, bé Gia Bảo đã có những chuyển biến. Cháu bắt đầu biết tiếp xúc, phân biệt được người lạ, người quen, có thể lật lẫy, ngồi vững hơn. Nhờ được chăm sóc và bổ sung dinh dưỡng đầy đủ, cân nặng của bé đã tăng khoảng 3kg so với thời điểm nhập viện.

Sau hơn 2 tháng điều trị tích cực, bệnh của bé Gia Bảo đã có những chuyển biến (Ảnh: Hương Hồng).

Cũng theo bác sĩ Thu, mỗi đợt điều trị của bé Gia Bảo kéo dài 20-25 ngày, sau đó nghỉ khoảng 7 ngày trước khi tiếp tục liệu trình mới.

Chi phí điều trị ước tính khoảng 7-10 triệu đồng mỗi đợt (nếu sử dụng thêm thuốc động kinh sẽ khoảng 14-16 triệu đồng/đợt), chưa kể các khoản dinh dưỡng hỗ trợ nếu gia đình có điều kiện. Thời gian điều trị dự kiến kéo dài từ 2-4 năm.

“Với trẻ bại não, mỗi tiến triển dù nhỏ cũng là kết quả của quá trình điều trị kiên trì và sự đồng hành bền bỉ. Vì vậy, chúng tôi rất mong bạn đọc Dân trí và các nhà hảo tâm quan tâm, hỗ trợ để cháu Gia Bảo có cơ hội được điều trị lâu dài”, bác sĩ Thu bày tỏ.

Gương mặt không giấu được sự tuyệt vọng não nề của người cha, khi niềm hy vọng được nhìn thấy con bước đi vừa lóe lên nhưng có nguy cơ phụt tắt bởi gia đình quá khó khăn (Ảnh: Hương Hồng).

Ông Mùa A Sang, Trưởng bản Suối Háo, xã Bắc Yên, tỉnh Sơn La cho biết: “Gia đình anh A Khu có 11 nhân khẩu, nhiều thế hệ cùng chung sống trong một căn nhà gỗ cũ nát, lụp xụp, tài sản gần như không có gì ngoài mảnh đồi bạc màu. Trong gia đình còn có 1 người cô của anh A Khu bị câm điếc bẩm sinh, cuộc sống vô cùng khó khăn”.

Theo ông Mùa A Sang, trước đó gia đình anh A Khu đã vay ngân hàng 100 triệu đồng để chữa bệnh cho bố mẹ, đến nay vẫn chưa có khả năng trả nợ. Từ ngày cháu Gia Bảo phải nhập viện điều trị dài ngày, anh A Khu ở lại bệnh viện chăm con nên không có thu nhập.

Vợ anh A Khu hiện làm công nhân tại Hưng Yên, thu nhập khoảng 7 triệu đồng mỗi tháng. Sau khi trang trải sinh hoạt và dành tiền trả nợ, số tiền chị gửi cho chồng và con rất ít, không đủ lo trang trải và chi trả viện phí kéo dài.

“Trước hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, nợ nần chồng chất và bệnh tật bủa vây của gia đình anh A Khu, địa phương rất mong báo Dân trí và các nhà hảo tâm quan tâm, chung tay giúp đỡ, để gia đình có cơ hội vượt qua giai đoạn ngặt nghèo này”, ông Mùa A Sang bày tỏ.