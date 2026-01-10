Mẹ già nghèo khó mong cộng đồng giúp con gái bất hạnh có cơ hội hồi phục

Con gái bế tắc nhảy lầu, mẹ già tóc bạc lặng lẽ chăm con (Video: Huyền Nguyễn).

Người phụ nữ bị đa chấn thương cần được điều trị thể chất và tâm lý

Tại khoa Phẫu thuật - Gây mê Hồi sức, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2, bệnh nhân Trần Thị Luyến (SN1984, trú tại thôn Kê, thị trấn Chư Sê, tỉnh Gia Lai) gần như bất động trên giường bệnh, mọi sinh hoạt phải nhờ nhân viên y tế và người thân hỗ trợ.

Chị Luyến bị đa chấn thương, gãy 2 chân do nghĩ quẩn nhảy từ tầng 3 xuống, tổn thương đường tiêu hóa và vết cắt ở cổ tay. Chị chưa nói được nhiều, chỉ lặng lẽ đưa ánh mắt buồn nhìn xung quanh. Do phải nằm điều trị trong thời gian dài, dịch đờm ứ đọng khiến chị thỉnh thoảng ho từng tràng.

Khi được thăm hỏi và khuyên nhủ về việc cần trân trọng sức khỏe bản thân, chị Luyến gật đầu đáp lại, mắt rưng rưng. Phản ứng này cho thấy chị đã tiếp nhận sự động viên từ những người xung quanh.

Bác sĩ Hoàng Vân Long thăm khám cho bệnh nhân Trần Thị Luyến (Ảnh: Huyền Nguyễn).

Bác sĩ Hoàng Vân Long, khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức, Bệnh viện Đa khoa Bắc Ninh số 2, người trực tiếp điều trị cho chị Luyến cho biết:

“Bệnh nhân Trần Thị Luyến vào viện sau tai nạn ngã từ trên cao, đa chấn thương và phải theo dõi ngộ độc chất tẩy rửa. Với bệnh nhân Luyến, quá trình điều trị phải phối hợp với nhiều chuyên khoa, tiên lượng điều trị kéo dài. Hiện tại, bệnh nhân đã tỉnh táo, uống được nước”.

Theo bác sĩ Long, sau khi phục hồi các đa chấn thương, bệnh nhân Luyến cần phải khám thêm chuyên khoa tâm thần.

Mẹ nghèo hơn 70 tuổi mong con gái có thêm cơ hội được điều trị

Đưa tay gạt những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt già nua khắc khổ, bà Nguyễn Thị Ba (SN 1954, trú tại thôn Đông Bến, xã Đa Mai, tỉnh Bắc Ninh, mẹ ruột chị Trần Thị Luyến) kể về hoàn cảnh gia đình: Chồng mất cách đây 29 năm, 1 mình bà vất vả nuôi 3 con.

Người con trai cả mấy năm trước không may bị ngã từ trên mái nhà xuống đất, hiện phải ngồi xe lăn, tinh thần không minh mẫn, mọi sinh hoạt đều dựa vào mẹ. Người con trai thứ 2 sức khỏe cũng hạn chế, làm lao động thời vụ, thu nhập bấp bênh. Chị Luyến là con út trong gia đình.

Chị Luyến kết hôn với 1 người quê Hải Dương, sau đó hai vợ chồng cùng bố chồng vào Gia Lai sinh sống. Chị không có việc làm ổn định, chủ yếu bán rau để trang trải cuộc sống hàng ngày.

Ở Gia Lai, bố chồng chị Luyến không may bị tai nạn giao thông nghiêm trọng, phải điều trị và chăm sóc đặc biệt. Tuy nhiên, ông không cầm cự được lâu và mất đúng giai đoạn dịch Covid-19 bùng phát. Việc giãn cách xã hội khiến vợ chồng chị Luyến phải tự lo liệu hậu sự của ông trong điều kiện rất khó khăn.

Sau khi bố qua đời một thời gian, chồng chị Luyến rời khỏi nhà, để lại con gái nhỏ cho vợ chăm sóc.

Bà Nguyễn Thị Ba đã ngoài 70 tuổi, sức khỏe yếu, bị lãng tai vẫn phải chăm sóc con gái trong bệnh viện (Ảnh: Huyền Nguyễn).

“Cuộc sống bế tắc, Luyến đưa con về nhà ngoại ở Bắc Ninh sinh sống. Sau đó, con gái tôi xin đi làm công nhân tại Quế Võ. Trong lúc tinh thần bất ổn, con gái tôi đã có hành động dại dột tìm đến cái chết. May mắn, cháu được cấp cứu kịp thời”, bà Ba đau buồn chia sẻ.

Bà Ba cho biết, trước đó bà nhận thấy con có dấu hiệu bất ổn về tâm lý, gặng hỏi nhiều lần nhưng chị Luyến không chia sẻ. Giờ đây, người mẹ già đau đớn nhìn con gái nằm bất động trên giường bệnh.

Thời điểm này, bà Ba phải túc trực tại bệnh viện chăm con gái. Ở quê nhà, người con trai cả phải tự xoay xở sinh hoạt, còn con gái chị Luyến (năm nay 14 tuổi) phải gửi nhờ người bác dâu trông nom.

Điều dưỡng kiểm tra các vết mổ sau phẫu thuật và hướng dẫn bà Ba cách chăm sóc bệnh nhân (Ảnh: Huyền Nguyễn).

Ở tuổi ngoài 70, lẽ ra bà Ba đã được nghỉ ngơi, nhưng nay vẫn phải gánh vác việc chăm sóc các con và cháu sau những biến cố liên tiếp xảy ra.

“Tôi đã già cả, sức khỏe yếu, không có nguồn thu nhập nhưng vẫn phải lo cho con trai cả và cháu ngoại. Nay thêm chi phí điều trị, phục hồi chức năng của con gái quá lớn, vượt quá khả năng của gia đình”, người mẹ nghèo khó vừa khóc vừa nói.

Trước tình cảnh quá túng quẫn, bà Ba khẩn cầu cộng đồng cùng chung tay giúp đỡ: "Tôi tha thiết mong nhận được sự quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ của báo Dân trí, bạn đọc và các nhà hảo tâm, để con gái tôi có thêm cơ hội điều trị, gia đình vượt qua giai đoạn khó khăn này”.

Trong những ngày túc trực chăm con tại bệnh viện, bà Ba không rời giường bệnh nửa bước, luôn nắm chặt tay con, cầu mong con sớm vượt qua những tổn thương về thể xác cũng như tinh thần, để trở lại cuộc sống bình thường.

Quá trình hồi phục của chị Luyến sẽ còn dài và nhiều gian nan, nhưng với tất cả tình yêu và nghị lực của một người mẹ, bà Ba vẫn cố gắng từng ngày và luôn tự nhủ phải vững lòng để cùng con vượt qua dông bão cuộc đời.