Nhà phao Dân trí, điểm tựa an toàn cho người dân vùng lũ

Thoát cảnh thấp thỏm lo chạy lũ nhờ có nhà phao

Gia đình ông Trương Minh Quý (SN 1964, trú tại thôn 3, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị) đã nhiều đời gắn bó với vùng quê thường xuyên oằn mình trong lũ dữ.

Với ông Quý và bà con ở xã Kim Phú, cảnh nước dâng ngập nhà, hối hả chuyển đồ đạc và dìu nhau chạy lũ đã trở thành ký ức ám ảnh. Từ năm 2021, khi được bạn đọc Dân trí hỗ trợ xây dựng nhà phao, vợ chồng ông Quý đã thoát khỏi những cuộc chạy lũ trong lo sợ.

Ông Quý trong căn nhà phao do bạn đọc Dân trí hỗ trợ xây dựng (Ảnh: Tiến Thành).

“Trước đây, cứ mưa lớn là nơm nớp lo, tính đường chạy lũ kẻo nước dâng cao không kịp trở tay. Đồ đạc trong nhà phải chở đi gửi liên miên, cực không kể hết. Giờ có nhà phao rồi, nếu lũ về, vợ chồng tôi chuyển đồ lên đó ở, nước lên nhà cũng lên theo, rất an toàn”, ông Quý chia sẻ.

Cũng như ông Quý, gia đình ông Cao Xuân Hạnh (SN 1963, trú tại thôn 1 Kim Bảng, xã Kim Phú) cũng có nhà phao nhờ sự hỗ trợ của bạn đọc Dân trí.

Khi chưa có nhà phao, cứ đầu mùa mưa lũ, gia đình ông Hạnh lại chở lúa gạo, đồ đạc đi gửi. Mỗi khi nước lũ lên, các thành viên trong gia đình ông phải đến nhà người quen ở vùng cao hơn để trú nhờ. Từ ngày được hỗ trợ xây dựng nhà phao, gia đình ông Hạnh yên tâm sống chung với lũ, không còn phải đi tránh trú nữa.

Căn nhà phao được ông Hạnh sử dụng để chứa đồ, khi có lũ, cả gia đình ông sẽ lên đây tránh trú (Ảnh: Tiến Thành).

“Ở đây, nước không chảy xiết nên dùng nhà phao là phương án tối ưu nhất. Nhà nào cũng mong có 1 căn. Tôi may mắn được bạn đọc Dân trí hỗ trợ nhà phao, giờ chẳng còn lo lũ như trước”, ông Hạnh tâm sự.

Vùng đất Tân Hóa và Minh Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ (nay là xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị) là “lòng chảo” trũng thấp. Tháng 10/2020, trận lũ lịch sử đã nhấn chìm nhiều khu vực thuộc 2 xã này. Nhờ những căn nhà phao, nhiều hộ dân đã bình an vượt qua thiên tai. Các hộ không có nhà phao phải trú nhờ nhà hàng xóm hoặc sơ tán lên vùng cao hơn.

Nhà phao giúp gia đình ông Hạnh không còn phải chạy lũ (Ảnh: Tiến Thành).

Trước những khó khăn của người dân vùng "rốn lũ" và từ thực tiễn hiệu quả của mô hình nhà phao trong trận lũ năm 2020, báo Dân trí đã triển khai chương trình hỗ trợ 50 căn nhà phao cho người dân hai xã Tân Hóa và Minh Hóa với tổng giá trị 1,5 tỷ đồng.

Công trình nhà phao do bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm chung tay đóng góp thông qua chương trình "Bạn đọc Dân trí chung tay ủng hộ miền Trung ruột thịt" đã được gấp rút triển khai và đưa vào sử dụng đầu năm 2021.

Từ đó đến nay, những căn nhà phao do bạn đọc Dân trí hỗ trợ đã trở thành điểm tựa, giúp người dân chủ động ứng phó với thiên tai, không còn thấp thỏm lo chạy lũ mỗi khi có mưa lớn, nước dâng cao.

Mô hình nhà phao do bạn đọc báo Dân trí tài trợ cũng tạo hiệu ứng lan tỏa. Nhiều tổ chức đã chung tay hỗ trợ, góp phần hiện thực hóa ước mơ sở hữu nhà phao chống lũ cho hàng trăm hộ dân trên địa bàn Tân Hóa và Minh Hóa cũ.

Chủ động thích ứng với thiên tai

Với người dân vùng trũng thấp của xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị, lũ lụt đã quá quen thuộc, bởi cứ vài ba năm lại có một trận lớn. Để người dân gắn bó với quê hương và chủ động ứng phó với thiên tai, phương án tối ưu nhất là xây dựng những căn nhà phao, thích ứng với mưa lũ.

Vùng đất Tân Hóa và Minh Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình cũ (nay là xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị) là vùng “lòng chảo” (Ảnh: Trung Trần).

Ông Cao Ngọc Huệ (trú tại thôn 5, xã Kim Phú) kể: "Cách đây khoảng 15 năm, lũ về là cả làng phải sơ tán, nhiều người bị lũ cuốn đi. Hiện nay, lũ không còn đáng sợ, vì chúng tôi đã có nhà phao, gia đình 5-7 người lên đó tránh trú rất thoải mái".

Mỗi căn nhà phao rộng khoảng 20m2, phía dưới gắn 8-12 thùng phuy rỗng. Mái và vách làm bằng tôn lạnh, có cửa sổ để thoát hiểm và cột định hướng cao 6-8m cố định với mặt đất. Khi lũ về, nhà phao sẽ nổi lên trên mặt nước; khi lũ rút, nhà trở về vị trí ban đầu.

Nhà phao giúp người dân an toàn trong lũ (Ảnh: Trung Trần).

Nhờ có nhà phao, người dân xã Kim Phú yên tâm sống chung với lũ. Đối với vật nuôi, khi có dự báo mưa lũ, bà con sẽ đưa lên vùng núi cao.

"Nhà phao là cứu cánh của bà con chúng tôi mỗi khi lũ về, giúp bảo vệ tính mạng và tài sản rất hiệu quả. Khi có dự báo lũ, chúng tôi sẽ chuẩn bị đồ dùng, thực phẩm đủ dùng trong 10-15 ngày", bà Cao Thị Xuân (SN 1957, trú tại thôn Lạc Xuân, xã Kim Phú) cho biết.

Xã Kim Phú hiện có 538 nhà phao (Ảnh: Tiến Thành).

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Hoàng Thanh Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Kim Phú, cho biết, toàn xã có hơn 538 căn nhà phao được xây dựng từ nhiều nguồn khác nhau, trong đó 50 căn do bạn đọc Dân trí tài trợ.

“Từ thực tiễn cho thấy, nhà phao đã phát huy hiệu quả, giúp bà con vùng "rốn lũ" vượt qua thiên tai an toàn và bảo vệ được tài sản. Những năm qua, trên địa bàn may mắn không xảy ra lũ lớn, nhưng với đặc thù vùng lòng chảo, việc người dân sở hữu những căn nhà phao là hết sức cần thiết", ông Bình cho hay.