Báo Dân trí trao nóng 1 tỷ đồng của bạn đọc giúp nhân dân vùng lũ Khánh Hòa

Đợt mưa lũ lịch sử giữa tháng 11 đã gây thiệt hại nặng nề về người, hạ tầng, tài sản... đối với nhân dân và các địa phương Nam Trung Bộ, đặc biệt tại các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa.

Hiện tại, nước lũ tại các địa phương đã cơ bản rút. Cả hệ thống chính trị, người dân chung tay hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả mưa lũ gây ra.

Tại tỉnh Khánh Hòa, theo thống kê sơ bộ của UBND tỉnh, mưa lũ và sạt lở trên địa bàn tỉnh đã khiến 14 người chết, 1 người mất tích và 20 người bị thương. Mưa lũ cũng làm hơn 15.000 ngôi nhà bị ngập sâu 1-3m; hơn 13.300 ha lúa, hoa màu và cây ăn quả bị hư hại. Tổng thiệt hại sơ bộ ước tính trên 1.000 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Khắc Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, tiếp nhận bảng biểu trưng 1 tỷ đồng của bạn đọc Dân trí ủng hộ người dân vùng lũ do ông Trần Duy Tuyên, đại diện báo Dân trí trao (Ảnh: Trung Thi).

Trước tình hình đó, Tổng Biên tập báo Dân trí Phạm Tuấn Anh đã quyết định hỗ trợ nóng 3 tỷ đồng từ Chương trình Nhân ái do bạn đọc ủng hộ, nhằm kịp thời chia sẻ phần nào những khó khăn với người dân vùng lũ ở Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa, mỗi tỉnh 1 tỷ đồng.

Ngày 23/11, nhà báo Trần Duy Tuyên, Trưởng Văn phòng đại diện báo Dân trí tại khu vực miền Trung - Tây Nguyên, đã thay mặt Ban Biên tập và bạn đọc trao số tiền 1 tỷ đồng tới Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, để cơ quan này chuyển đến người dân bị thiệt hại trong mưa lũ, giúp bà con sớm ổn định cuộc sống.

Nhiều nhà cửa của người dân Khánh Hòa bị lũ lụt nhấn chìm (Ảnh: Ngọc Linh).

Nhà báo Trần Duy Tuyên cũng chuyển lời thăm hỏi, chia sẻ của Tổng Biên tập báo Dân trí Phạm Tuấn Anh trước những khó khăn, mất mát của người dân Khánh Hòa, mong rằng khoản hỗ trợ của bạn đọc sẽ phần nào giúp vơi đi khó khăn do thiên tai gây ra đối với địa phương.

Đón nhận số tiền hỗ trợ, ông Nguyễn Khắc Hà, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc trước sự giúp đỡ kịp thời của báo Dân trí và bạn đọc của báo dành cho người dân địa phương.

Lực lượng vũ trang di dời người dân Khánh Hòa ra khỏi vùng lũ bị cô lập (Ảnh: Hoàng Đức).

Ông Nguyễn Khắc Hà thông tin, trong những ngày qua, tỉnh đã trích kinh phí tập trung cứu trợ, tiếp ứng nhu yếu phẩm cần thiết tới người dân trong vùng bị lũ chia cắt, đảm bảo không để bất kỳ ai thiếu đói, thiếu nước sạch.

Ông Hà cũng cho biết, tỉnh Khánh Hòa đã thông qua phương án hỗ trợ 60 triệu đồng đối với các hộ có nhà bị sập hoàn toàn; 30 triệu đồng với nhà hư hỏng cần sửa chữa; 1 triệu đồng/người đối với các hộ bị thiệt hại và 500.000 đồng/học sinh từ cấp Tiểu học trở lên thuộc các hộ bị ảnh hưởng.

Lương thực, thực phẩm, nước uống được lực lượng chức năng, nhà hảo tâm chuẩn bị chuyển đến người dân bị cô lập trong lũ (Ảnh: Hoàng Đức).

Trong tuần tới, địa phương sẽ lập phương án và đưa ra tiêu chí để phân bổ nhanh chóng, kịp thời các nguồn hỗ trợ từ cơ quan, đoàn thể và các cá nhân đóng góp qua số tài khoản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa, giúp người dân có kinh phí mua sắm đồ dùng thiết yếu và sớm ổn định cuộc sống.

Hiện nay, tỉnh Khánh Hòa đã huy động tối đa nhân lực, vật lực, cùng với các lực lượng chức năng giúp người dân dọn dẹp, sửa chữa nhà cửa, sớm tái thiết lại cuộc sống.

Trước đó, báo Dân trí đã khẩn trương trao tặng 2 tỷ đồng từ Chương trình Nhân ái do bạn đọc ủng hộ tới người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại tỉnh Gia Lai và Đắk Lắk.