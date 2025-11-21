Miền Trung chìm trong "đại hồng thủy", tiếng kêu cứu khắp nơi

Đêm kinh hoàng với người dân vùng lũ

Những ngày qua, trận “đại hồng thủy” đã nhấn chìm nhiều địa phương thuộc các tỉnh Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa.

Theo thống kê sơ bộ, mưa lũ đã gây thiệt hại hơn 3.000 tỷ đồng, 43 người chết, 9 người mất tích, 168 nhà bị hư hỏng, hơn 67.700 nhà đang ngập nước. Con số thiệt hại có thể vẫn chưa dừng lại, bởi người dân các tỉnh miền Trung vẫn đang oằn mình trong lũ dữ.

Nhiều nơi ở Nam Trung Bộ ngập trong biển nước (Ảnh: Phạm Hoàng).

Bà Trần Thị Trái (trú tại phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai) vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại khoảnh khắc lũ ùa về. Chiều 19/11, dòng nước cuồn cuộn đổ về, chỉ trong vài giờ, căn nhà cuối hẻm nhỏ của gia đình bà Trái ngập sâu hơn 1,5m. Mẹ con bà đành bỏ hết tài sản, vội trèo lên gác nhỏ sát mái nhà để tránh lũ.

“Con trai tôi dỡ ngói ra chui đầu qua mái nhà kêu cứu. Lúc đầu, dỡ ngói dưới thấp nhưng đến đêm nước ngập đến đó, nó phải dỡ ngói trên nóc nhà. Suốt đêm, mẹ con thay nhau nhô đầu qua ô ngói để kêu cứu”, bà Trái nhớ lại.

Đêm tối mịt mùng, tiếng kêu thất thanh của mẹ con bà Trái hòa vào tiếng nước lũ cuồn cuộn ngày một dâng cao. Không chỉ mẹ con bà Trái, khắp con hẻm nhỏ cũng vang lên tiếng kêu cứu.

Bà Trái thất thần sau trận lũ lịch sử (Ảnh: Quốc Triều).

Giữa màn đêm đặc quánh, mưa xối xả như át đi tiếng trẻ con khóc ré vì hoảng sợ, tiếng người lớn kêu cứu. Ánh đèn pin lóe lên từ những chiếc thuyền cứu hộ là niềm hy vọng mong manh của người dân đang quay cuồng giữa cơn lũ dữ.

“Trời tối mịt, nước đã ngập đến mái nhà, mưa xối thẳng qua lỗ thủng từ mái xuống nơi tôi ngồi. Đơn vị cứu hộ lúc đó không thể tiếp cận được, may mà mẹ con tôi vẫn trụ được đến lúc trời sáng”, bà Trái nhớ về đêm lũ kinh hoàng.

"Tôi cứ ngỡ cả nhà bị lũ cuốn trong đêm rồi"

Cảnh tượng tương tự cũng diễn ra tại nhiều địa phương khác ở miền Trung, nơi hàng nghìn gia đình mất trắng tài sản, phải tạm trú trên những mái nhà, tiếng kêu cứu vang vọng trước sức tàn phá khủng khiếp của trận “đại hồng thủy”.

Bà Dương Thị Nghề (66 tuổi, trú tại phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai), kể: "Đêm 18/11, nước lũ ập vào phá tung cửa. Quá bất ngờ, tôi cùng vợ chồng, con trai và cháu nhỏ chỉ kịp trèo lên gác xép để tránh. Tôi cứ ngỡ cả nhà bị lũ cuốn trong đêm rồi”.

Nước ngập đến mái nhà, người dân dùng thuyền sơ tán (Ảnh: Phát Trần).

Đêm kinh hoàng ấy, bà Nghề chỉ biết ngồi ôm chặt đứa cháu, chờ lực lượng cứu hộ. Mỗi phút trôi qua, nước dâng ngày một cao, cuồn cuộn chảy, bà Nghề thấp thỏm không dám chợp mắt. Đến chiều 19/11, lực lượng cứu hộ mới tiếp cận, đưa các thành viên trong gia đình bà đến nơi tránh trú an toàn.

Các thành viên trong gia đình an toàn, nhưng gần như toàn bộ tài sản trong nhà bà Nghề đã bị nước lũ cuốn trôi. Trở về sau cơn lũ, nhìn căn nhà ngổn ngang, bà bật khóc: “Gia đình tôi trắng tay rồi, không biết bắt đầu từ đâu...”.

Cách đó không xa, anh Trần Ngọc Hưng (44 tuổi, trú phường Quy Nhơn Bắc) đứng dưới dòng nước vẫn chưa rút hết, ăn vội hộp cơm vừa nhận được. Người đàn ông lộ rõ vẻ mệt mỏi sau những đêm thức trắng trên mái nhà.

Người dân phá ngói chui ra ngoài khi nước lũ dâng cao (Ảnh: Fanpage Chuyện của Quy Nhơn).

Theo anh Hưng, năm 2009, ở địa phương từng xảy ra trận lũ lịch sử. Thời điểm ấy, nước ngập khoảng 1m, nhưng lần này, nước ngập đến mái nhà.

“Đồ đạc trong nhà kê cao đến đâu, nước dâng lên đến đó. Hết cách, tôi đành đưa vợ con lên mái nhà và cầm cự trên đó suốt đêm, vừa lạnh vừa lo. Trong đêm tối, mưa xối xả, mọi người leo lên mái nhà kêu cứu khắp nơi. Sáng hôm sau, chúng tôi mới được cứu. Nghĩ lại cái cảnh đó thực sự ám ảnh, tôi sợ nên chưa dám đưa vợ con về”, anh Hưng nói.

Miền Trung những ngày này, không biết bao gia đình rơi vào hoàn cảnh như bà Trái, bà Nghề, anh Hưng...

Tiếng kêu cứu vang lên khắp nơi

Mưa lũ lịch sử, lượng nước xả từ các công trình thủy điện nhiều nơi vượt mức kỷ lục, khiến hàng nghìn mái nhà ngập chìm trong dòng nước cuộn đục, đỏ ngầu.

Hình ảnh trẻ con ôm chặt cha mẹ, người già run rẩy, co ro trên mái nhà, bất lực nhìn tài sản, vật nuôi bị lũ nhấn chìm hoặc chạy tán loạn khắp nơi tạo nên một khung cảnh đau thương.

Lực lượng chức năng giải cứu người dân bị mắc kẹt trong nước lũ (Ảnh: Fanpage Chuyện của Quy Nhơn).

Từ đêm 19/11, tiếng kêu cứu vang vọng khắp các xóm làng vùng lũ và cả trên các diễn đàn mạng xã hội.

“18 tiếng rồi, em không thể liên lạc được với gia đình. Em có bố mẹ già, vợ vừa sinh, em bé chưa đầy 2 tháng”, một người đàn ông quê tỉnh Phú Yên cũ đang sinh sống ở TPHCM khẩn cầu trên trang cá nhân.

“Mẹ con em lên được nóc nhà mà giờ mưa gió, con em lạnh quá, chịu hết nổi, cứu với. Xóm Đồng Bầu Trạnh, Vạn Lộc, Hòa Mỹ Đông”, chị Đỗ Thị Hồng Đào (SN 1994, Vạn Lộc, xã Hòa Mỹ, tỉnh Đắk Lắk) đăng tải trên Facebook.

Gia súc của người dân bị chết trong lũ tại phường Quy Nhơn Bắc, tỉnh Gia Lai (Ảnh: Công Sơn).

Họ hoảng sợ, bất lực, chỉ biết bấu víu vào sự trợ giúp của mạng xã hội, với hy vọng sẽ có lực lượng cứu hộ ứng cứu sớm nhất. Lời cầu cứu bất lực của người dân vùng lũ khiến người dùng mạng xã hội không khỏi xót xa bởi thiên tai quá dữ dội và khốc liệt, trong khi con người quá nhỏ bé.

Các địa phương, ngành chức năng căng mình, bất chấp đêm tối, hiểm nguy lăn xả giữa dòng lũ cuộn xiết với hy vọng tiếp cận, giải cứu được nhiều người dân mắc kẹt.

Ước tính sơ bộ, mưa lũ đã khiến 43 người chết, 9 người mất tích. Đến sáng 21/11, có 114 xã, phường thuộc 3 địa phương Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa đang xảy ra tình trạng ngập diện rộng. Ngoài những thiệt hại về người, lũ lụt cũng đã nhấn chìm 13.000ha lúa, hoa màu, rau màu, hơn 2.000ha cây trồng lâu năm, hằng năm, cuốn trôi hơn 30.000 con gia súc, gia cầm của người dân.

Hệ thống hạ tầng, giao thông bị hư hỏng nghiêm trọng, dẫn tới công tác ứng cứu, sơ tán người dân và tiếp tế lương thực, thực phẩm tới các vùng đang bị ngập lụt, cô lập gặp muôn vàn khó khăn.

Mưa lũ tàn phá nhà cửa, gây thiệt hại nặng nề (Ảnh: Quốc Triều).

Hơn lúc nào hết, nhân dân các tỉnh Nam Trung Bộ cần sự chung tay, sẻ chia của đồng bào cả nước. Mỗi gói mì tôm, phong lương khô, chai nước sạch, bộ quần áo... không chỉ giải quyết những khó khăn trước mắt, mà là động lực tinh thần lớn lao để nhân dân vùng lũ vượt qua thiên tai và xa hơn là có thêm nguồn lực để tái thiết cuộc sống.

Báo Dân trí mong tiếp tục là cầu nối, kịp thời chuyển tải tình cảm, sự giúp đỡ thiết thực của độc giả đến với người dân vùng lũ.