Lâm Đồng có 5 người chết, thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng do mưa lũ

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, mưa lớn trong các ngày 17-23/11 làm nhiều vùng của tỉnh bị ngập lụt, thiệt hại nặng về người và tài sản.

Cơ quan chức năng ghi nhận 5 người chết, 1 người bị thương; 2.784 hộ dân bị ảnh hưởng, thiệt hại về nhà cửa, trong đó có 76 căn nhà đổ sập hoặc bị lũ cuốn trôi; 4.457ha cây trồng, chủ yếu là hoa màu bị ảnh hưởng; hơn 9.000 con gia súc, gia cầm bị lũ cuốn trôi.

Tuyến đèo Mimosa ở Đà Lạt sạt lở làm giao thông tê liệt (Ảnh: Minh Hậu).

Mưa lũ gây sạt lở, ngập lụt trên 180 điểm thuộc các tuyến giao thông nội tỉnh. Trong đó, nhiều vị trí sạt lở quy mô lớn như đèo Prenn, đèo Mimosa, quốc lộ 27C khiến giao thông huyết mạch bị gián đoạn.

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, mưa lũ những ngày qua làm địa phương thiệt hại ước tính hơn 1.000 tỷ đồng.

Đến nay, UBND tỉnh Lâm Đồng được Thủ tướng Chính phủ hỗ trợ 500 tỷ đồng; Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam hỗ trợ 20 tỷ đồng; tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 50 tỷ đồng; 30 tỷ đồng từ các nguồn hỗ trợ khác cùng 1.000 tấn gạo.

Nhà của một hộ dân tại xã D'ran, Lâm Đồng bị lũ cuốn hư hỏng (Ảnh: Minh Hậu).

Tỉnh Lâm Đồng đã chỉ đạo Sở Tài chính phối hợp với các đơn vị liên quan phân bổ các khoản hỗ trợ theo đúng nội dung, thứ tự ưu tiên.

Trong đó ưu tiên khắc phục thiệt hại về nhà cửa, sản xuất nông nghiệp, sớm ổn định cuộc sống người dân; sửa chữa, phục hồi hệ thống hạ tầng giao thông thiết yếu; ưu tiên khắc phục sự cố trên các tuyến giao thông huyết mạch như quốc lộ 28, quốc lộ 20, đường tỉnh 725…

Theo UBND tỉnh Lâm Đồng, địa phương sẽ đề xuất Thủ tướng Chính phủ, các bộ, ban, ngành hỗ trợ kinh phí, lực lượng để địa phương sửa chữa hạ tầng, tài sản, mua sắm vật tư, trang thiết bị khắc phục hậu quả thiên tai.

Đồng thời chỉ đạo các cơ quan liên quan tập trung ứng phó, khắc phục hậu quả mưa lũ, sạt lở đất; theo dõi, chỉ đạo các chủ hồ chứa thủy lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh vận hành điều tiết nước đúng quy trình, đảm bảo an toàn công trình, giảm ngập lụt vùng hạ du.