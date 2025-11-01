Báo Dân trí khẩn trương trao 500 túi an sinh tới người dân vùng lũ Đà Nẵng

Báo Dân trí trao 500 túi an sinh đến người dân vùng lũ (Video: Công Bính).

Chiều 31/10, 500 túi an sinh gồm thuốc, vitamin, lương khô, mì tôm, nước suối đã được báo Dân trí chuyển tới người dân vùng ngập lũ phường An Thắng, thành phố Đà Nẵng.

Báo Dân trí hỗ trợ khẩn cấp 500 túi an sinh đến người dân vùng lũ phường An Thắng, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Công Bính).

Lũ rút để lại nhiều nỗi lo

Lũ rút gần 1 ngày, nhưng khu vực trung tâm phường An Thắng vẫn còn ngổn ngang. Người dân đang tất bật dọn dẹp nhà cửa. Bùn non đóng thành lớp dày, rác thải vương vãi khắp nơi, nhiều đồ đạc ngập nước hư hỏng hoặc bị lũ cuốn trôi.

Giữa cảnh ngổn ngang ấy, những túi quà an sinh bạn đọc báo Dân trí gửi tặng được trao tận tay người dân, như ngọn lửa nhỏ sưởi ấm lòng người sau bão lũ.

Những túi an sinh được báo Dân trí đưa đến người dân vùng lũ phường An Thắng, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Công Bính).

Anh Lê Tự Sa Vương là thành viên đội xung kích phòng chống lụt bão của phường An Thắng. Đêm 28/10, anh nhận lệnh hỗ trợ người dân di dời tránh lũ. Khi trở về, căn nhà nhỏ của anh đã ngập sâu trong dòng nước lũ đục ngầu.

“Lúc đó, mình đi giúp những hộ có người già yếu, neo đơn di dời đến nơi an toàn. Ở nhà chỉ còn vợ và các con tự xoay xở. Nước lên nhanh quá, mấy mẹ con không kịp thu dọn nên đồ đạc bị ngập nước hư hỏng hết”, anh Vương chia sẻ.

Sáng 31/10, nước lũ bắt đầu rút. Nhìn nhà cửa ngổn ngang, anh Vương chỉ biết thở dài. Cả gia đình phải dùng nước hồ để dọn rửa nhà cửa.

Nhà báo Trần Duy Tuyên trao túi an sinh đến người dân phường An Thắng, thành phố Đà Nẵng (Ảnh: Công Bính).

Lắng nghe chia sẻ của anh Vương, nhà báo Trần Duy Tuyên, Trưởng văn phòng đại diện báo Dân trí tại miền Trung - Tây Nguyên, bày tỏ sự đồng cảm với những khó khăn mà anh và người dân vùng lũ phải trải qua.

“Lũ lụt đã đi qua, người dân sẽ phải đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách phía trước. Mong anh và gia đình cố gắng vượt qua để ổn định cuộc sống”, nhà báo Trần Duy Tuyên chia sẻ và trao đến anh Vương 1 túi an sinh của bạn đọc báo Dân trí.

Nhận được túi an sinh, anh Vương xúc động nói: “Mưa lũ suốt mấy ngày nên rất cần nước sạch và thuốc men. Hôm nay, được báo Dân trí hỗ trợ, tôi rất mừng. Xin cảm ơn tấm lòng của mọi người!”.

Người dân phường An Thắng rất xúc động khi nhận được túi an sinh do bạn đọc Dân trí gửi tặng (Ảnh: Công Bính).

Ngồi trước hiên nhà, bà Ngô Thị Y (67 tuổi) thẫn thờ nhìn con trai dọn dẹp nhà cửa. Bà xót xa khi thấy nhiều đồ đạc hư hỏng do bị ngập nước.

“Nước dâng lên ngang ngực, hai mẹ con tôi chỉ biết trèo lên gác gỗ ngồi co ro mấy ngày”, bà Y kể.

Căn nhà của mẹ con bà Y nằm sâu trong xóm nhỏ, nên đến chiều 31/10 vẫn chưa có đoàn thiện nguyện nào ghé qua. Vì vậy, khi đoàn công tác của báo Dân trí đến nhà trao quà, bà rưng rưng xúc động.

Bà Ngô Thị Y là một trong những người dân vùng ngập lũ phường An Thắng nhận túi an sinh (Ảnh: Công Bính)

“Từ lúc lũ rút đến giờ, đây là phần quà đầu tiên tôi được nhận. Lũ rút là rác bủa vây, nước giếng đục ngầu, điện vẫn mất, nên túi quà an sinh của báo Dân trí rất thiết thực”, bà Y chia sẻ.

Túi an sinh là món quà thiết thực với người dân vùng lũ

Bà Ngô Thị Kiều (83 tuổi, trú thôn Thanh Quýt 3) đã từng chứng kiến nhiều trận lũ trong đời. Nhưng với bà, trận lũ năm nay “khủng khiếp” hơn cả, nước dâng cao hơn trận lụt năm 1999.

“Rạng sáng 28/10, nước đã lên ngập nhà. Đến ngày 29, nước lại dâng cao hơn. Cả 7 người trong gia đình tôi phải chạy sang nhà cao tầng của hàng xóm ở nhờ 2 ngày. Đồ đạc, xoong nồi, gà vịt trôi hết”, bà Kiều thở dài.

Sau lũ lụt, môi trường bị ô nhiễm tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch bệnh (Ảnh: Công Bính).

Xung quanh căn nhà bà Kiều, rác thải chất đống, mùi xác động vật chết nồng nặc. Trải qua nhiều trận lũ lớn, bà Kiều biết rằng sau lũ rất dễ xảy ra dịch bệnh. Vì vậy, túi an sinh của báo Dân trí đã phần nào giúp bà vơi bớt nỗi lo.

Khi trao túi an sinh đến bà Kiều, nhà báo Trần Duy Tuyên cho biết đây là phần quà thể hiện tình cảm, sự quan tâm của bạn đọc báo Dân trí và các nhà hảo tâm đến bà con vùng lũ.

“Một miếng khi đói bằng một gói khi no. Cảm ơn các cháu đã không quên người dân vùng lũ. Nhận được quà, lòng bà ấm lắm”, bà Kiều nói và nắm chặt tay từng thành viên trong đoàn.

Bà Ngô Thị Kiều nhận túi an sinh từ nhà báo Trần Duy Tuyên (Ảnh: Công Bính).

Theo ông Huỳnh Đức Nghĩa, Phó Chủ tịch UBND phường An Thắng, Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự phường đã triển khai công tác ứng phó với mưa lũ hết sức quyết liệt, nhằm bảo vệ tính mạng và tải sản của người dân. Tuy nhiên, mức lũ quá lớn, vượt đỉnh lũ năm 1964, khiến người dân chịu nhiều thiệt hại.

Ngay sau khi nước rút, người dân địa phương đã được báo Dân trí hỗ trợ kịp thời 500 túi an sinh. Thuốc, mì tôm, lương khô, nước sạch,... trong túi an sinh là những nhu yếu phẩm cần thiết với người dân sau lũ.

“Chỉ trong vòng 30 phút sau khi báo Dân trí vận chuyển hàng đến, UBND phường đã nhanh chóng đưa đến các khối phố để trao tận tay người dân. Thay mặt chính quyền địa phương, tôi xin gửi lời cảm ơn đến các đơn vị, bạn đọc, nhà hảo tâm đã giúp đỡ”, ông Nghĩa bày tỏ.