Loạt ô tô bán chậm tháng 11: Xe giảm giá mạnh, xe giá rẻ vẫn ế

Sản phẩm bán chậm nhất thị trường vẫn là Honda Accord, dù được giảm giá tới hơn 200 triệu đồng tại một số đại lý. Một mẫu sedan hạng D khác cũng góp mặt trong danh sách là Kia K5.

Hai mẫu xe Kia khác là Soluto và Morning; trong đó Morning mới được nâng cấp và phân phối song song cùng bản giá rẻ (từ 360 triệu đồng), nhưng vẫn không thể thoát “ế”. Mitsubishi Pajero Sport và Suzuki Swift quay trở lại danh sách.

Hai mẫu xe biến mất khỏi danh sách là Toyota Land Cruiser và Ford Mustang Mach-E. Bộ đôi đều không hướng tới nhóm khách hàng phổ thông, tương tự Alphard. Tuy nhiên, trong khi Mustang Mach-E không bán ra xe nào trong tháng 11, thì Land Cruiser lại tiêu thụ tới 75 chiếc.

Trên bảng xếp hạng 10 mẫu ô tô bán chậm nhất Việt Nam tháng 11, xe gầm thấp chiếm tới 6 vị trí. Sự phân bổ của các thương hiệu vẫn tập trung vào các hãng xe Nhật Bản khi có tới 7 đại diện, xe Hàn có 3 sản phẩm.