Xem trước xe điện - xăng của VinFast qua loạt ảnh AI, vóc dáng như xe sang

Sau khi Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam thông tin về bản quyền kiểu dáng công nghiệp cho hai mẫu xe mới của VinFast, cộng đồng mạng lại được dịp trầm trồ với những hình ảnh thiết kế được tạo dựng bởi những người yêu thương hiệu Việt. Dù rằng, những thiết kế phác thảo này chưa chắc đã được hãng chuyển thành xe thương mại.

Những hình ảnh thiết kế 3D này đều được tạo dựng bởi phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) (Ảnh: MXH).

Mẫu sedan mới của VinFast sở hữu phần đuôi được vuốt theo kiểu fastback khi được chuyển thành hình ảnh 3D càng thêm phần bắt mắt, nhiều đường nét không khỏi gây liên tưởng đến các dòng xe sang Genesis của nhà Hyundai. Đồng thời, có cả những bản dựng được lấy cảm hứng từ Rolls-Royce hay Maybach.

Dựa vào tỷ lệ thân xe, mẫu sedan mới được VinFast đăng ký có thể được định vị từ phân hạng E trở lên (Ảnh: MXH).

Về mẫu SUV, chi tiết giống cụm lưới tản nhiệt cỡ lớn càng thêm phần hầm hố khi được chuyển thành ảnh 3D, Tổng thể của mẫu xe này có nhiều đường nét gợi nhớ đến Lux SA2.0 từng được VinFast phân phối, nhưng bệ vệ không kém dòng Cullinan của Rolls-Royce, theo nhận xét của một số người dùng.

Trước những hình ảnh được AI tạo dựng, người dùng thêm phần mong chờ ngày VinFast sử dụng những thiết kế này vào xe thương mại (Ảnh: Đình Nam).

Việc đăng ký bản quyền kiểu dáng công nghiệp không đồng nghĩa hai mẫu xe này sắp được ra mắt, nhưng phần nào thể hiện sự đầu tư của VinFast vào sản phẩm mới. Đáng chú ý, cả hai mẫu xe mới đều được “chắp bút” bởi ông Jae Hoon Lee - nhà thiết kế gốc Hàn Quốc nổi tiếng đứng sau mẫu VF 7.

Với những thiết kế này, hai mẫu xe mới này nếu được VinFast phát triển thành xe thương mại thì cũng sẽ định vị ở phân khúc cao cấp. Đây là nơi hãng xe Việt còn thiếu sự hiện diện, trước đó chỉ có dòng President và gần đây là Lạc Hồng 900 LX.

Thiết kế của VinFast VF 7 được giới chuyên gia đánh giá cao và nhận được nhiều giải thưởng danh giá, do đó không lạ khi hãng xe Việt giao trọng trách mới cho ông Jae Hoon Lee (Ảnh chụp màn hình).

Chi tiết giống cụm lưới tản nhiệt trên hai mẫu xe mới của VinFast cũng là điểm thu hút sự quan tâm của cộng đồng người dùng, do có thông tin hãng xe Việt rục rịch bổ sung xe xăng - điện vào dải sản phẩm. Giới chuyên gia dự đoán, VinFast có thể phát triển cấu hình xe hybrid sạc ngoài (PHEV) hoặc xe điện mở rộng phạm vi (EREV) nhằm tận dụng hệ thống trạm sạc sẵn có.

Theo nguồn tin của Reuters, VinFast đang xem xét trang bị cho một số mẫu xe loại động cơ đốt trong (ICE) cỡ nhỏ, để sạc lại pin và tăng phạm vi di chuyển. Trong đó, mẫu xe đầu tiên có thể là phiên bản mới của VF 9.