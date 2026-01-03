Bán tải đầu tay của Kia về Việt Nam: Diện mạo độc lạ, đối đầu Ford Ranger

Một chiếc Kia Tasman gần đây đã được bắt gặp tại phường Pleiku, tỉnh Gia Lai. Đây là lần đầu tiên mẫu xe bán tải cỡ trung của Kia xuất hiện trên đường phố Việt Nam. Xe đeo biển số Campuchia, thuộc phiên bản off-road X-Pro với giá bán 65.000 USD (tương đương 1,63 tỷ đồng) ở nước bạn (Ảnh: Toàn Tân).

Ra mắt toàn cầu vào tháng 10/2024, Tasman đánh dấu màn lấn sân của Kia sang phân khúc xe bán tải, hướng đến thị trường như Australia, New Zealand hay Trung Đông. Ngoài bộ đôi “sừng sỏ” Ford Ranger và Toyota Hilux, đại diện Hàn Quốc phải đối đầu Mitsubishi Triton, Nissan Navara, Isuzu D-Max, BYD Shark 6… (Ảnh: Toàn Tân).

Đặt cạnh Ranger Raptor, Tasman X-Pro (dài x rộng x cao: 5.410 x 1.930 x 1.920mm; trục cơ sở 3.270mm) dài hơn 29mm, hẹp hơn 98mm và tương đương về chiều dài cơ sở. Các thông số vượt địa hình tương đối ấn tượng, bao gồm khoảng sáng gầm 252mm, góc tiếp cận 32,2 độ, góc thoát 26,2 độ, góc vượt đỉnh 25,8 độ và khả năng lội nước sâu lên đến 800mm (Ảnh: Toàn Tân).

Gây tranh cãi ngay từ khi được trình làng, song không thể phủ nhận thiết kế của Tasman có tính nhận diện cao. Sự vuông vức thể hiện qua hầu hết các chi tiết, từ mặt ca-lăng mở rộng, đèn pha LED xếp dọc tràn sang thân xe cho đến điểm nhấn hình cặp sừng trên nắp ca-pô. Cản trước của X-Pro trông dày dặn hơn các biến thể còn lại, tích hợp đèn sương mù LED và cặp móc kéo màu cam nổi bật (Ảnh: Toàn Tân).

Kia áp dụng nhiều mảng lồi lõm lạ mắt ở thân xe, đặc biệt là khu vực hốc lốp. Gương chiếu hậu, bệ bước chân, giá nóc và thanh thể thao to bản tôn thêm vẻ cứng cáp cho chiếc bán tải. Ẩn sau la-zăng 17 inch đen bóng và lốp đa địa hình (AT) là phanh đĩa thông gió trên bốn bánh cùng hệ thống treo tay đòn kép phía trước, nhíp lá phía sau (Ảnh: Toàn Tân).

Đèn hậu LED được đẩy ra rìa, nhường chỗ cho cửa thùng dập logo thương hiệu cỡ lớn và tên xe sơn đen. Tương tự Ranger và Hilux mới, Tasman có bậc lên/xuống ở góc cản, hỗ trợ người dùng tiếp cận đồ đạc trong thùng. Chiếc xe lăn bánh ở Việt Nam “khoác” màu Tan Beige (pha giữa nâu nhạt và be) dành riêng cho biến thể X-Pro (Ảnh: Toàn Tân).

Thùng hàng dài 1.512mm, rộng 1.572mm và cao 540mm; dung tích 1.173 lít. Trọng tải của Tasman X-Pro giới hạn ở 1.013kg, ngang ngửa các đối thủ. Tùy vào thị trường và lựa chọn của khách hàng, Kia sẽ bố trí loạt tiện ích như vách ngăn hàng hóa, các thanh ray và móc cố định đồ đạc, đèn chiếu sáng và ổ cắm 220V hoặc 240V (Ảnh: Kia).

Trái với bên ngoài, nội thất của Tasman ưa nhìn hơn nhờ sự đơn giản và thân thiện với người dùng. Sự chú ý đổ dồn vào cụm ba màn hình liền khối: bảng đồng hồ 12,3 inch, màn hình cảm ứng 5 inch điều khiển điều hòa và màn hình trung tâm 12,3 inch kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây. Chỉ phiên bản X-Pro được trang bị sẵn 8 loa Harman Kardon (Ảnh: Kia).

Nhà sản xuất giữ lại nhiều phím vật lý cho hệ thống âm thanh, điều hòa và tính năng vận hành, giảm phụ thuộc vào màn hình cảm ứng. Phía sau vô-lăng ba chấu to bản kèm lẫy chuyển số là cần số điện tử trên cột lái giống Hyundai Santa Fe. Danh sách tiện nghi nổi bật còn gồm điều hòa tự động hai vùng độc lập, hai bàn sạc không dây, cửa sổ trời, đèn viền nội thất 64 màu và phanh tay điện tử có Auto Hold (Ảnh: Kia).

Bệ tỳ tay trung tâm có thể biến thành một bàn gập nhỏ để làm việc hoặc ăn uống. Hàng ghế trước chỉnh điện, có thông gió/sưởi ấm và nhớ vị trí. Nút bấm bên hông ghế hành khách giúp người ngồi sau chủ động mở rộng không gian sử dụng. Phục vụ hành khách ở hàng ghế thứ hai là các cửa gió điều hòa, bệ tỳ tay trung tâm và cặp cổng sạc USB-C (Ảnh: Kia).

Hãng xe Hàn Quốc tuyên bố hàng ghế sau của Tasman rộng rãi nhất phân khúc. Đây cũng là xe bán tải cỡ trung hiếm hoi trên thị trường cho phép tăng độ ngả lưng ghế từ 22 lên 30 độ bằng cách đẩy ghế về trước - cơ chế được nhiều chủ xe bán tải ở Việt Nam lắp thêm. Dưới mặt ghế có thể dựng lên theo tỷ lệ 60:40 là hộc chứa đồ rộng 45 lít (Ảnh: Kia).

Tasman đạt chuẩn an toàn 5 sao ANCAP. Xe sở hữu 6 túi khí, 12 cảm biến xung quanh xe, camera 360 độ có tính năng quan sát “xuyên gầm” và loạt tính năng ADAS như kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ định tâm làn đường, hỗ trợ giám sát điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo phương tiện đến gần khi mở cửa… (Ảnh: Kia).

Dưới nắp ca-pô là động cơ dầu 2.2L tăng áp sản sinh công suất 207 mã lực và mô-men xoắn 440Nm, ghép với hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động hai cầu (4WD) tích hợp khóa vi-sai điện tử cầu sau. Ở một số thị trường, Kia bổ sung tùy chọn máy xăng 2.5L tăng áp (277 mã lực, 421Nm). Xe có khả năng kéo rơ-moóc nặng tối đa 3.500kg (Ảnh: Kia).

Xe cung cấp tổng cộng 7 chế độ vận hành: Tiết kiệm, Thông minh, Thể thao, Đường cát, Đường bùn lầy, Đường tuyết và Đá sỏi. Hệ thống X-Trek Mode trên Tasman X-Pro hoạt động như một dạng kiểm soát hành trình trên đường off-road, thường thấy trên các mẫu Land Rover. Giống Ranger Raptor, đại diện nhà Kia cũng có chế độ gài cầu 4A (tự động chuyển đổi giữa 1 cầu nhanh và 2 cầu nhanh) (Ảnh: Kia).

Kia chưa xác nhận kế hoạch mở bán Tasman ở Việt Nam. Hiện tại, Ford Ranger giữ vững “ngôi vương” xe bán tải với tổng doanh số 11 tháng năm 2025 đạt 16.493 xe, gấp 2,2 lần kết quả của Mitsubishi Triton (3.724 xe), Toyota Hilux (3.427 xe) và Isuzu D-Max (520 xe) gộp lại. Tuy vậy, Ranger có thể gặp trở ngại lớn khi Hilux thế hệ mới sắp ra mắt trong tháng 1/2026, với giá đồn đoán thấp hơn mức 668-999 triệu đồng của bản hiện hành (Ảnh: Toàn Tân).