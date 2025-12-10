10 mẫu ô tô “hút” khách tháng 11: Limo Green dẫn đầu, Herio Green vắng bóng

Vị trí số 1 vốn thuộc về VinFast VF 3, nhưng tháng 11 được thay bằng Limo Green. Mẫu MPV thuần điện gây chú ý khi bàn giao được 9.642 chiếc, tăng gấp 2,3 lần so với tháng 10. Đây cũng là kỷ lục doanh số từ trước tới nay với một mẫu xe, tại thị trường ô tô Việt Nam.

Sức tiêu thụ của VF 3 và VF 6 cũng ghi nhận tăng trưởng. VF 5 giảm doanh số nhưng vẫn bán được hơn 3.000 xe, qua đó củng cố sự áp đảo của thương hiệu Việt so với các “ông lớn” Nhật Bản hay Mỹ. Tuy nhiên, phiên bản dịch vụ của VF 5 là Herio Green, với 830 xe, không còn xuất hiện trong danh sách.

Với một số thay đổi như trên, xe Việt dù ghi nhận doanh số “khủng” nhưng giảm hiện diện còn 4 mẫu, xe Nhật có 5 sản phẩm, xe Mỹ có 1 đại diện, xe Hàn vẫn “vắng bóng”. Trong đó, Toyota Vios một lần nữa trở lại danh sách 10 mẫu ô tô bán chạy nhất thị trường.

Mitsubishi Xpander tiếp tục bán thua VinFast Limo Green, nhưng vẫn duy trì vị thế là xe sử dụng động cơ đốt trong “hút” khách nhất thị trường trong tháng 11. Ngoài ra, “đàn em” Xforce cũng gây chú ý khi bán được hơn 2.200 chiếc, tiếp tục bán vượt Toyota Yaris Cross dù vẫn xếp sau VinFast VF 6.