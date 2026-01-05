VinFast Limo bản gia đình lần đầu lộ ảnh thực tế, có trang bị gây bất ngờ

Sau khi rộ thông tin VinFast Limo Green sắp được bổ sung bản gia đình, phóng viên báo Dân trí đã bắt gặp một chiếc Limo “lạ” với ngoại hình phù hợp với những tin đồn trước đó. Chiếc xe này được trang bị la-zăng hợp kim 19 inch, khác với dòng Limo Green sử dụng mâm thép 18 inch đi kèm ốp trang trí.

Theo tài liệu rò rỉ, VF Limo sẽ có khoảng sáng gầm 185mm, cao hơn 5mm so với Limo Green.

Theo tài liệu được cho là của nội bộ hãng xe Việt, VinFast VF Limo sẽ là tên gọi chính thức của phiên bản “gia đình” này, tương tự cách đặt tên của dải sản phẩm VF 3, 5, 6, 7, 8, 9 (Ảnh: Đình Nam).

Đầu và đuôi xe có sự xuất hiện của dải đèn LED định vị tạo hình “cánh chim” đặc trưng, giúp nhận diện thương hiệu VinFast. Trong khi đó, Limo Green dùng nẹp trang trí mạ crôm hoặc nhựa đỏ tại các vị trí này.

Bên cạnh đó, phần đuôi của VF Limo này được bổ sung 4 cảm biến, khớp với thông tin được chia sẻ trong tài liệu được cho là đến từ nội bộ VinFast.

Dải đèn LED hứa hẹn đem lại vẻ ngoài bắt mắt hơn cho mẫu MPV thuần điện này, đặc biệt khi di chuyển lúc trời tối (Ảnh: Đình Nam).

Nội thất của chiếc xe bị bắt gặp đã tháo bỏ màn hình giải trí, cho thấy đây mới là bản thử nghiệm, chưa phải xe thương mại chính thức. Một số trang bị mới khác theo tài liệu đã được kiểm chứng, như: ghế bọc da công nghiệp, vô-lăng có thêm ốp trang trí mạ crôm và các nút bấm điều chỉnh chức năng.

Ngoài ra, núm xoay chuyển số ở khu vực “yên ngựa” trên VinFast Limo Green đã biến mất để lại một hộc trống. Bộ phận này trên phiên bản gia đình chuyển thành dạng cần gạt bên phải sau vô-lăng, tương tự cách bố trí với dòng VF 3. Kéo theo đó, các chức năng điều chỉnh gạt mưa cũng được tích hợp vào cần gạt bên trái.

Người dùng kỳ vọng VinFast VF Limo có thể được trang bị màn hình trung tâm lớn hơn Limo Green (10,1 inch) (Ảnh: Đình Nam).

Đáng chú ý, theo quan sát của phóng viên báo Dân trí, chiếc VinFast VF Limo thử nghiệm này có camera phía sau như bản dịch vụ, đồng thời được bổ sung camera trước. Trong khi đó, bộ gương chỉnh/gập điện mới lại không có camera dưới chân gương.

Chưa rõ trang bị này có điều chỉnh gì trên xe thương mại. Theo tài liệu rò rỉ thì VF Limo không đề cập đến tính năng camera 360 độ.

Tài liệu không đề cập đến gói công nghệ an toàn chủ động (ADAS) hay camera 360 độ trên VinFast VF Limo. Phần đầu của chiếc xe thử nghiệm bị bắt gặp không lắp đặt radar (Ảnh: Đình Nam).

Theo tài liệu được chia sẻ, VinFast VF Limo còn có cửa sổ chỉnh điện tự động (4 cửa). Cấu hình truyền động của phiên bản gia đình này tương tự bản dịch vụ, gồm động cơ điện có công suất 150kW (quy đổi khoảng 201 mã lực) và mô-men xoắn cực đại 280Nm, kết hợp với hệ dẫn động cầu trước.

Bộ pin LFP đi kèm có dung lượng 60,13kWh, cho phạm vi hoạt động lên tới 450km/lần sạc. Ngoài sạc chậm (AC, 6,9kW), xe có hỗ trợ sạc nhanh (DC) với công suất sạc tối đa 80kW, cho khả năng sạc 10-70% pin trong 30 phút.

Kích thước của VinFast VF Limo nhiều khả năng sẽ không khác bản dịch vụ. Theo đó, xe có chiều dài 4.740mm, chiều rộng 1.842mm, chiều cao 1.728mm và chiều dài cơ sở đạt 2.840mm (Ảnh: Đình Nam).

VinFast Limo Green được phát triển dành cho nhóm khách hàng dịch vụ. Xe cũng nhận được sự quan tâm của người dùng cá nhân nhờ giá bán hấp dẫn (749 triệu đồng) và không gian rộng rãi. Sau 4 tháng mở bán (từ tháng 8 đến 11/2025), có tới 16.146 chiếc Limo Green được bàn giao.

Với những trang bị mới, phiên bản gia đình của mẫu MPV thuần điện này nhiều khả năng sẽ có giá bán cao hơn đáng kể so với biến thể dịch vụ. Trong các hội nhóm về xe và giao thông, nhiều người chia sẽ kỳ vọng VinFast VF Limo sẽ có giá bán dưới 800 triệu đồng.