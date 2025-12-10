Ba mẫu xe Mazda “lạ” lộ diện tại Việt Nam, có thế hệ mới của CX-5

Mạng xã hội lan truyền hình ảnh của 3 mẫu xe Mazda mới, được cho là xuất hiện trong một showroom tại TPHCM. Đáng chú ý, một trong số đó là thế hệ mới của CX-5 - sản phẩm mới được giới thiệu tại thị trường quốc tế chưa lâu. Ngoài ra, bộ đôi CX-60 cùng CX-90 lần đầu có mặt tại nước ta.

Thế hệ mới của Mazda CX-5 được cho là bị bắt gặp tại Việt Nam (Ảnh: MXH).

Mazda Việt Nam chưa xác nhận thông tin. Một số nguồn cho biết bộ ba này được đem về để phục vụ mục đích trưng bày, chưa chính thức mở bán. Theo thông báo gửi tới giới truyền thông, hãng xe Nhật lên lịch giới thiệu showroom thế hệ mới vào ngày 11/12.

Mazda CX-60 và CX-90 lộ diện tại showroom đang hoàn thiện (Ảnh: MXH).

Thế hệ mới của Mazda CX-5

Phần đông người dùng kỳ vọng thế hệ mới của Mazda CX-5 sẽ được giới thiệu, hoặc sẽ hé lộ thêm thông tin trong sự kiện tới. Sản phẩm này đang là SUV hạng C bán chạy nhất Việt Nam, với lũy kế doanh số 11 tháng đầu năm đạt 14.666 chiếc.

Nhiều tháng gần đây, Mazda CX-5 liên tục có ưu đãi từ nhà sản xuất, kết hợp thêm chương trình từ phía đại lý giúp giá khởi điểm hạ xuống dưới 700 triệu đồng. Điều này phù hợp với xu hướng chạy đua giảm giá của thị trường, nhưng cũng có thể xem là động thái "dọn kho", theo giới chuyên gia.

Ở thế hệ mới, thiết kế của Mazda CX-5 “lột xác” toàn diện với vẻ ngoài cứng cáp, hầm hố hơn, bớt đi những đường nét mềm mại của phiên bản hiện hành (Ảnh: Paultan).

Nội thất của Mazda CX-5 mới cũng có thay đổi mạnh mẽ với điểm nhấn là cụm đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch sau vô-lăng và màn hình giải trí có kích thước lên tới 15,6 inch. Ở phiên bản hiện hành, xe đang sử dụng màn hình giải trí 8 inch, bị người dùng đánh giá là nhỏ và có phần kém hiện đại so với các đối thủ.

Tại thị trường quốc tế, thế hệ mới của Mazda CX-5 sử dụng động cơ xăng 2.5L đi kèm công nghệ mild-hybrid (e-SkyActiv G), đi kèm hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian (trên các bản cao). Chưa rõ cấu hình vận hành của CX-5 mới tại Việt Nam sẽ ra sao, đời hiện hành có tùy chọn máy 2.0L ở các bản thấp.

Khoang cabin của Mazda CX-5 được thiết kế theo phong cách tối giản, đi kèm hệ thống an toàn chủ động i-Activsense gồm nhiều tính năng hỗ trợ người lái nâng cao (Ảnh: Paultan).

Với những nâng cấp đáng chú ý kể trên, thế hệ mới của Mazda CX-5 đang nhận được nhiều sự quan tâm của khách Việt. Số đông kỳ vọng giá bán lẻ đề xuất của xe sau khi nâng cấp sẽ không chênh lệch quá nhiều so với đời hiện hành (749-979 triệu đồng).

Giới chuyên gia nhận định, CX-5 mới sẽ cần duy trì giá bán hấp dẫn để cạnh tranh. Đối thủ đáng gờm của mẫu xe này là Ford Territory đang có giá khởi điểm từ 762 triệu đồng, đi kèm không gian rộng rãi hơn các đối thủ do sở hữu chiều rộng ở mức 1.935mm, ngang một số mẫu SUV hạng D như Ford Everest.

Sau 11 tháng đầu năm, Ford Territory ghi nhận lũy kế doanh số đạt 11.124 chiếc (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Nếu được mở bán ngay trong tháng này, thế hệ mới của Mazda CX-5 sẽ gặp thêm áp lực cạnh tranh từ “tân binh” Mitsubishi Destinator. Mẫu xe này được định vị ở phân khúc C-SUV nhưng có cấu hình 7 chỗ ngồi, đi kèm giá khởi điểm 780 triệu, nhưng đang được hạ xuống 739 triệu đồng trong tháng 12.

Mitsubishi Destinator được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia (Ảnh: Nhật Minh).

Thực tế, Mazda CX-5 chính là cái tên mở ra trào lưu giảm giá tại phân khúc C-SUV. Giữa năm 2023, mẫu xe này được nâng cấp giữa vòng đời tại Việt Nam, thêm trang bị nhưng lại chốt giá bán lẻ đề xuất rẻ hơn 90 triệu đồng so với đời cũ, đưa giá bán khởi điểm hạ xuống 749 triệu đồng.

Mức giá này không chênh lệch quá nhiều so với “giá trần” của các mẫu SUV hạng B trên thị trường, như Mitsubishi Xforce (705 triệu đồng) hay Toyota Yaris Cross (765 triệu đồng). Số đông người dùng vẫn sẵn sàng đánh đổi trang bị để đổi lấy không gian rộng rãi hơn.

Mazda CX-60 và CX-90

Mazda CX-60 và CX-90 được hãng xe Nhật Bản định vị ở phân khúc “tiệm cận sang”, có thể được đem về trưng bày nhằm thử phản ứng của thị trường. Với CX-60, kích thước của mẫu xe này nằm giữa CX-5 và CX-8, đi kèm cấu hình 5 chỗ ngồi.

Tại Indonesia, Mazda CX-60 có hai tùy chọn động cơ. Đầu tiên là máy xăng 2.5L thường thấy của hãng xe Nhật, sản sinh 185 mã lực và 250Nm; tiếp đến là động cơ mild-hybrid e-SkyActiv G dung tích 3.3L, 6 xi-lanh, có thông số 280 mã lực và 450Nm.

Mazda CX-60 tại Indonesia có giá quy đổi từ 1 tỷ và cao nhất lên tới 1,9 tỷ đồng (Ảnh: Paultan).

Mazda CX-90 có kích thước lớn nhất trong dải sản phẩm của hãng xe Nhật, với cấu hình 6-7 chỗ ngồi tùy phiên bản. Cụ thể, xe sở hữu chiều dài 5.120mm, chiều rộng 1.994mm và chiều cao 1.745mm, có thể xếp vào phân khúc SUV hạng E và cạnh tranh với Volkswagen Teramont khi mở bán tại Việt Nam.

Tại thị trường quốc tế, Mazda CX-90 có tùy chọn động cơ mild-hybrid (e-SkyActiv G) 3.3L tương tự CX-60, có thông số 280 mã lực và 450Nm. Mẫu xe này còn có biến thể hybrid sạc ngoài (PHEV) sử dụng động cơ 2.5L kết hợp với mô-tơ điện, sản sinh 323 mã lực và 500Nm; bộ pin 17,8kWh cho phạm vi di chuyển tối đa 42km ở chế độ thuần điện.