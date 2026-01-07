Quảng Trị: Nhu cầu mua ô tô, xe máy gia tăng, hơn 72.000 xe đăng ký mới

Theo số liệu từ Ban An toàn giao thông tỉnh Quảng Trị, địa phương này có hơn 1 triệu phương tiện giao thông các loại. Trong đó có trên 96.000 ô tô, khoảng 900.000 mô tô.

Năm 2025, tại tỉnh Quảng Trị có hơn 72.000 phương tiện đăng ký lần đầu, gồm 9.483 ô tô và 62.667 mô tô, cho thấy nhu cầu sở hữu phương tiện cá nhân của người dân tiếp tục gia tăng.

Năm 2025, tại tỉnh Quảng Trị hơn 9.000 ô tô đăng ký lần đầu (Ảnh: Nhật Anh).

Toàn tỉnh Quảng Trị có 8 trung tâm đăng kiểm xe cơ giới đường bộ. Năm 2025, có hơn 75.000 lượt phương tiện thực hiện việc đăng kiểm, góp phần bảo đảm an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường giao thông.

Về công tác đào tạo, sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe, năm 2025, Công an tỉnh Quảng Trị đã tổ chức 96 kỳ sát hạch với 33.931 thí sinh tham gia, tiếp nhận, giải quyết hơn 18.000 hồ sơ cấp, đổi giấy phép lái xe. Trong đó có 6.489 hồ sơ qua Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Theo số liệu thống kê từ ngày 15/12/2024 đến 14/12/2025, toàn thị trường ô tô Việt Nam ghi nhận 624.300 xe đăng ký mới, tăng 27% so với con số 491.394 xe của năm 2024. Đáng chú ý, trong tổng số xe lăn bánh lần đầu, có tới 110.898 chiếc là ô tô điện, cho thấy sự thay đổi trong xu hướng mua xe của người Việt.

TPHCM tiếp tục là thị trường tiêu thụ ô tô lớn nhất cả nước với 102.354 xe (trong đó có 10.317 xe điện). Hà Nội đứng thứ hai với 88.165 xe, tuy nhiên lượng ô tô điện đăng ký tại Thủ đô lại vượt trội hơn, đạt 14.552 chiếc. Các vị trí tiếp theo trong top 5 địa phương có lượng ô tô đăng ký mới cao nhất lần lượt thuộc về Hải Phòng (31.436 xe), Bắc Ninh (30.721 xe) và Phú Thọ (26.930 xe).

Ở mảng xe hai bánh, thị trường cũng chứng kiến sức mua tăng vọt với hơn 3,23 triệu xe máy đăng ký mới, tương ứng mức tăng trưởng 34,9% so với năm 2024. Làn sóng "xanh hóa" phương tiện cá nhân tiếp tục lan rộng khi có hơn nửa triệu (507.274) xe máy điện được đưa vào sử dụng.