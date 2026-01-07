Ford lập kỷ lục buồn với 153 đợt triệu hồi, gần 13 triệu xe bị ảnh hưởng

153 đợt triệu hồi, ảnh hưởng tới gần 13 triệu xe chỉ trong một năm, đó không chỉ là một con số kỷ lục, mà còn gần gấp đôi mức cao nhất trước đó - 77 đợt triệu hồi của GM vào năm 2014. Cần lưu ý rằng con số này thậm chí có thể còn cao hơn, bởi đó mới là dữ liệu được Cơ quan An toàn giao thông đường bộ quốc gia Mỹ (NHTSA) cập nhật đến ngày 23/12.

Nhiều người chắc chắn sẽ nhìn nhận đây rõ ràng là dấu hiệu của một thương hiệu đang gặp vấn đề nghiêm trọng về chất lượng sản phẩm. Nhưng theo cách Ford lý giải, câu chuyện lại chuyển từ trạng thái “báo động” sang việc dọn dẹp nội bộ một cách quyết liệt.

Số đợt triệu hồi xe Ford trong năm 2025 cao kỷ lục (Ảnh: Ford).

Ford cho rằng làn sóng triệu hồi không phải vì xe của hãng đột nhiên kém chất lượng hơn, mà bởi công ty không còn “ngại” thừa nhận vấn đề. Hãng đã tăng gấp đôi quy mô đội ngũ an toàn, mở rộng thử nghiệm, tiến hành kiểm toán phần mềm và đẩy nhanh quá trình phát hiện cũng như khắc phục lỗi. Mục tiêu là xử lý lỗi sớm, trước khi chúng biến thành các vụ kiện, cháy nổ hay những video lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội.

“Tôi muốn người tiêu dùng biết rằng có chúng tôi đứng sau các sản phẩm của mình. Chất lượng ban đầu của xe Ford đã cải thiện đáng kể trong năm nay, và nếu có điều gì đó xảy ra với xe của họ, tôi muốn họ biết rằng chúng tôi sẽ hành động nhanh chóng để giải quyết”, ông Kumar Galhotra, Giám đốc vận hành (COO) của Ford, chia sẻ với tờ The Detroit News.

Phần mềm đóng vai trò rất lớn ở đây. Khoảng 40 đợt triệu hồi thực chất là các bản cập nhật phần mềm được ban hành lại, sau khi Ford nhận ra rằng hãng chưa có cách đủ chắc chắn để xác nhận các bản sửa lỗi trước đó đã được cài đặt đúng cách hay chưa. Như vậy tức là triệu hồi chồng lẫn.

Một số dấu hiệu cho thấy chiến dịch “dọn dẹp” này đang phát huy tác dụng. Ford cho biết chi phí bảo hành đang giảm - điều thường chỉ diễn ra khi xe ít hỏng hóc hơn.

“Chi phí bảo hành của chúng tôi đang giảm. Điều này rõ ràng liên quan trực tiếp đến việc cải thiện chất lượng ban đầu của các mẫu xe mà chúng tôi bán ra, tối ưu chi phí sửa chữa và giảm số ca sửa chữa đối với những chiếc xe đã đến tay khách hàng”, ông Galhotra nói.

Các lãnh đạo Ford khẳng định chất lượng ban đầu của các xe sản xuất trong năm 2025 thuộc nhóm tốt nhất trong lịch sử thương hiệu. Tạp chí Consumer Reports cũng lần đầu tiên trong nhiều năm đưa Ford vào nửa trên của bảng xếp hạng độ tin cậy. J.D. Power, ghi nhận sự cải thiện tương tự, dù hãng vẫn chưa vượt được mức trung bình toàn ngành.

Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là khách hàng và đại lý đều hài lòng. Các đại lý cho biết xưởng dịch vụ của họ đang quá tải vì xe triệu hồi, trong khi Ford chi trả cho công việc triệu hồi không “hậu hĩnh” như khách hàng thực sự của họ thanh toán dịch vụ, theo lời một đại lý chia sẻ với tờ The Detroit News. Thậm chí, có những xe mới còn chưa thể giao cho khách vì phải sửa lỗi trước.

Như vậy, Ford đang ở trong tình thế khá khó xử. Hãng chọn cách làm điều đúng đắn một cách công khai, thay vì âm thầm không làm gì. Sự minh bạch đó khiến các con số hiện tại trông có phần “xấu xí”, nhưng về dài hạn, có thể đây lại là con đường lành mạnh hơn cho thương hiệu.