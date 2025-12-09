Loạt ô tô vừa ra mắt đã có ưu đãi, nhiều mẫu giảm gần trăm triệu

Chạy đua giảm giá có thể xem là một trong những xu hướng đậm nét nhất thị trường ô tô Việt Nam năm 2025. Nhiều sản phẩm từ phổ thông cho đến cao cấp đều tham gia cạnh tranh. Những sản phẩm trong danh sách này có ưu đãi từ nhà phân phối ngay thời điểm ra mắt, hoặc khi mở bán chưa đầy một tháng.

Jaecoo J7 và Omoda C5 Luxury

Jaecoo J7 được ra mắt khách Việt đầu năm nay, với giá khởi điểm 799 triệu cho bản thuần xăng (Flagship) và 999 triệu đồng cho biến thể Plug-in Hybrid (PHEV). Hãng xe Trung Quốc ngay lập tức áp dụng giá ưu đãi cho 666 khách hàng đầu tiên đặt mua xe trong khoảng thời gian 15/1-28-2.

Jeacoo J7 được định vị ở phân khúc C-SUV, cạnh tranh với những cái tên như Mazda CX-5 hay Ford Territory (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Cuối tháng 3, Omoda & Jaecoo Việt Nam bổ sung phiên bản tiêu chuẩn mới cho dòng C5 đã mở bán, có tên gọi Luxury. Biến thể này được chốt giá bán lẻ đề xuất là 539 triệu, nhưng được giảm 40 triệu xuống 499 triệu đồng, dành cho 555 khách hàng đầu tiên đặt mua trong khoảng thời gian 21/3-30/4.

Trong tháng 12, Omoda & Jaecoo Việt Nam tiếp tụng tung ưu đãi. Omoda C5 được áp dụng chính sách 0 đồng lệ phí trước bạ, lãi suất 0 đồng trong 12 tháng đầu và 0 đồng bảo dưỡng trong 5 năm, tùy điều kiện. Quy đổi hỗ trợ của hãng, mẫu SUV dáng coupe này có giá còn từ 485,1 triệu đồng.

Omoda C5 thuộc phân khúc B-SUV, tạo khác biệt với kiểu dáng coupe (Ảnh: OJV).

Với Jaecoo J7 Flagship, xe được hỗ trợ 90% lệ phí trước bạ, tương đương 70 triệu đồng, kèm ưu đãi 0 đồng lãi suất trong 12 tháng đầu. Bản J7 PHEV có được hỗ trợ 90% lệ phí trước bạ (tương đương 90 triệu đồng), bộ quà tặng lên đến 25 triệu đồng.

Geely Coolray, EX5 và Monjaro

Ngoài Omoda & Jaecoo, Geely cũng là thương hiệu ô tô Trung Quốc “chăm chỉ” áp dụng ưu đãi cho xe mới vừa ra mắt. Như mẫu Coolray được mở bán vào cuối tháng 3, nhưng chỉ hai tuần sau đã được hãng hỗ trợ 50% lệ phí trước bạ.

Geely Coolray được định vị ở phân khúc SUV hạng B. Đầu tháng 11, giá bán của mẫu xe này được hãng điều chỉnh giảm 29-39 triệu, hạ còn 499-599 triệu đồng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Giữa tháng 7, Geely Việt Nam đồng loạt giới thiệu hai sản phẩm mới là EX5 và Monjaro. Bộ đôi này đồng loạt được áp dụng giá ưu đãi ngay khi mở bán, trong đó mẫu xe điện EX5 được giảm 50-68 triệu đồng, hạ còn 789-821 triệu đồng, áp dụng cho 50 khách hàng đầu tiên.

Geely EX5 được định vị ở phân khúc C-SUV. Khi sạc đầy, xe có phạm vi di chuyển tối đa đạt 495km, theo công bố của nhà sản xuất (Ảnh: Geely).

Với Geely Monjaro, hãng xe Trung Quốc giảm trực tiếp 50 triệu cho bản HEV (Hybrid) và 100 triệu đồng cho hai biến thể thuần xăng, áp dụng cho 200 khách hàng đầu tiên. Theo đó, giá xe được hạ còn 1,049-1,099 tỷ đồng.

Geely Monjaro có kích thước ngang SUV hạng D như Hyundai Santa Fe nhưng chỉ có cấu hình 5 chỗ ngồi (Ảnh: Geely).

BYD Sealion 6

Ngày 18/4, BYD Sealion 6 chính thức được ra mắt Việt Nam với hai phiên bản, đi kèm giá bán lẻ đề xuất 839-936 triệu đồng. Nhưng với 1.000 khách hàng đầu tiên, hang xe Trung Quốc áp dụng mức giá 799-899 triệu đồng, tức giảm 37-40 triệu đồng.

BYD Sealion 6 là mẫu xe Plug-in Hybrid (PHEV) đầu tiên được hãng xe Trung Quốc mở bán tại Việt Nam. Xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Skoda Kushaq và Slavia

Với hai mẫu xe đầu tiên được lắp ráp tại Việt Nam thuộc hạng B, thương hiệu ô tô đến từ Cộng hòa Séc khá mạnh tay trong việc áp dụng ưu đãi. Cuối tháng 6, Kushaq được mở bán với mức giá 599-649 triệu đồng, đi kèm khuyến mại 10 triệu đồng và miễn phí bảo dưỡng lần đầu.

Sau khi ra mắt không lâu, Skoda Kushaq nhanh chóng được hãng hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, chương trình này duy trì đến nay (Ảnh: Trung Nghĩa).

Đầu tháng 9, Skoda Slavia được ra mắt nhưng ngay lập tức được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, giúp giá bán hạ từ 468-568 triệu xuống 421-511 triệu đồng. Ngoài ra, khách mua xe còn được miễn phí bảo dưỡng lần đầu (7.500km), khuyến mại này liên tục được nhà phân phối duy trì đến nay.

Skoda Slavia được định vị ở phân khúc sedan hạng B, cạnh tranh với Toyota Vios hay Hyundai Accent (Ảnh: Nguyễn Lâm).

BMW 5-Series và X3 thế hệ mới

Đầu tháng 6, BMW Việt Nam đồng loạt giới thiệu thế hệ mới của 5-Series và X3, đi kèm khuyến mại giảm giá trực tiếp cho những khách hàng đặt sớm. Tuy nhiên, hãng không cho biết số lượng xe áp dụng là bao nhiêu.

Theo đó, BMW 5-Series được giảm 90 triệu đồng cho bản 520i tiêu chuẩn, hạ giá còn 2,499 tỷ đồng. Biến thể 530i M Sport cao cấp nhất được giảm 100 triệu còn 2,999 tỷ đồng, riêng bản giữa (520i Premium, giá 2,739 tỷ đồng) không có ưu đãi.

BMW 5-Series thế hệ mới (G60) được lắp ráp tại Việt Nam (Ảnh: Việt Hùng).

Trong khi đó, hai phiên bản của BMW X3 mới đều được giảm 80 triệu đồng cho những khách hàng đặt sớm, giúp giá bán hạ từ 2,279-2,629 tỷ xuống 2,199-2,549 tỷ đồng.

Giữa tháng 8, Ford Mustang Mach-E được ra mắt Việt Nam với một phiên bản duy nhất, niêm yết ở mức 2,599 tỷ đồng. Ngay trong sự kiện giới thiệu, hãng xe Mỹ tuyên bố áp dụng mức giảm 100 triệu, hạ giá còn 2,499 tỷ đồng, dành cho 300 khách hàng đầu tiên.

Ford Mustang Mach-E được nhập khẩu nguyên chiếc từ Mỹ. Kể từ lúc ra mắt đến hết tháng 10, mẫu xe điện này tiêu thụ được tổng cộng 21 chiếc (Ảnh: Đại lý Ford).

Suzuki Fronx

Ra mắt khách Việt vào giữa tháng 10 nhưng ngay khi sang tháng 11, Suzuki Fronx đã có ưu đãi từ nhà phân phối, cụ thể là 20-25 triệu đồng cho hai phiên bản (GLX và GLX Plus), riêng biến thể tiêu chuẩn (GL) không có ưu đãi. Tuy nhiên tại đại lý, giá bán của mẫu SUV hạng A này được giảm sâu hơn, lên tới 45 triệu đồng.

Sang tháng 12, Suzuki Fronx được hãng hỗ trợ 50-100% lệ phí trước bạ tùy phiên bản, giúp giá khởi điểm của xe lần đầu hạ xuống dưới 500 triệu đồng (Ảnh: Đại lý Suzuki).

Mitsubishi Destinator

Khác với các mẫu xe kể trên, Mitsubishi Destinator có ưu đãi ngay từ trước khi được ra mắt. Theo đó, những khách hàng đặt cọc xe từ tháng 10 với chi phí đặt trước là 10 triệu đồng sẽ được tặng phim cách nhiệt và phiếu dịch vụ, tổng trị giá 14,5 triệu đồng.

Khách hàng hạng “Bạch kim”, theo cách tính của hãng xe Nhật, được ưu đãi tối đa 33 triệu đồng, không quy đổi thành tiền mặt.

Mitsubishi Destinator được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia (Ảnh: Nhật Minh).

Đầu tháng 12, mẫu C-SUV 7 chỗ này chính thức được ra mắt với giá bán 780-855 triệu đồng cho hai phiên bản. Tuy nhiên, ngay trong tháng 12, Destinator được áp dụng giá ưu đãi là 739-808 triệu đồng, tức giảm 41-47 triệu đồng so với giá niêm yết.