Kia Seltos 2026 “lột xác” với bản hybrid, về Việt Nam đấu Xforce và Creta

Kia Seltos 2026 vừa được mở bán ở Ấn Độ với bốn phiên bản chính (HTE, HTK, HTX, GTX/X-Line), mức giá 1,099-1,999 triệu rupee (tương đương 321-584 triệu đồng) khá hấp dẫn so với Hyundai Creta (quy đổi 313-590 triệu đồng) và Skoda Kushaq (quy đổi 311-540 triệu đồng). Trên phiên bản cao nhất, xe đi kèm gói trang trí thể thao GT-Line đồng màu thân xe hoặc off-road X-Line màu than chì.

Seltos thế hệ thứ hai chia sẻ chung nền tảng K3 với sedan cỡ C Hyundai Elantra và Kia K4, thay thế loại K2 giống Creta như trước đây. Điều này vừa cải thiện độ cứng vững thân xe và khả năng cách âm, vừa giúp xe “thăng hạng” lên nhóm B+ cùng Toyota Corolla Cross. So với Mitsubishi Xforce, đại diện Hàn Quốc (dài x rộng x cao: 4.460 x 1.830 x 1.635mm; trục cơ sở 2.690mm) dài hơn 70mm, rộng hơn 20mm và hơn 40mm chiều dài cơ sở.

Diện mạo của Seltos ngày càng sắc sảo và đậm chất SUV, chịu ảnh hưởng lớn từ xe điện EV5. Tuy vậy, góc chính diện lại gợi nhắc đến “đàn anh” Sportage facelift, thể hiện qua mặt ca-lăng mở rộng chứa vô số mắt lưới dọc, dải đèn định vị ban ngày kéo dài và cản trước cơ bắp. Cụm đèn pha LED thấu kính vuông vắn nằm trong lưới tản nhiệt, đèn sương mù đặt thấp.

Sản phẩm chủ lực của Kia là chiếc B-SUV hiếm hoi ở Ấn Độ được trang bị tay nắm cửa điện tử. Cộng với các đường gân cầu kỳ và mảng ốp nhựa đen to bản, chi tiết này góp phần tạo ra tổng thể thân xe hiện đại và khỏe khoắn. Thiết kế mui “lơ lửng” được duy trì từ thế hệ đầu tiên, còn cột D liền mạch với đuôi xe hơn.

Xe sử dụng mâm thép 16 inch hoặc hợp kim 17-18 inch, phay xước hoặc sơn đen tùy phiên bản. Cùm phanh màu xanh neon chỉ có trên cấu hình GT-Line. Hệ thống treo MacPherson phía trước, thanh xoắn phía sau thiên hướng mềm mại, êm ái nhưng vẫn đảm bảo kiểm soát thân xe khi vào cua hoặc vận hành ở tốc độ cao.

Đuôi xe gọn gàng nhờ điểm gắn biển số được hạ thấp, cần gạt nước ẩn dưới đuôi gió hoành tráng và ba-đờ-sốc kín kẽ hơn. Đèn hậu LED hình chữ “L” không quá góc cạnh như trên EV5. Dung tích khoang hành lý tăng 14 lít so với bản cũ, đạt 447 lít. Đáng tiếc, mẫu xe Hàn này thiếu cốp điện trên cả phiên bản đắt nhất.

Bên trong Kia Seltos 2026 là nội thất tối giản, dồi dào công nghệ và thân thiện với số đông. Tương tự dòng bán tải Tasman, sự chú ý dồn vào cụm ba màn hình liền khối: bảng đồng hồ 12,3 inch, màn hình cảm ứng 5 inch điều khiển điều hòa và màn hình trung tâm 12,3 inch kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây. Tính năng cập nhật từ xa (OTA) nâng cao trải nghiệm sử dụng lâu dài.

Loạt phím vật lý cho hệ thống âm thanh và điều hòa giúp hạn chế lệ thuộc vào màn hình cảm ứng. Các tiện nghi nổi bật trên chiếc xe gầm cao cỡ nhỏ còn bao gồm: 8 loa Bose, điều hòa tự động hai vùng độc lập, lẫy chuyển số trên vô-lăng, sạc không dây có tản nhiệt, đèn viền nội thất 64 màu, phanh tay điện tử tích hợp Auto Hold… Mọi cổng kết nối và cổng sạc là USB-C.

Mặt táp-lô và táp-pi bọc nhựa mềm, ghế bọc da pha nỉ hoặc da toàn phần với bốn tổ hợp màu sắc lạ mắt. Một số phiên bản sở hữu tính năng thông gió hàng ghế trước, riêng ghế lái chỉnh điện 10 hướng, nhớ vị trí và tự động lùi - kết hợp với vô-lăng được vát đáy - để người dùng thuận tiện ra/vào xe. Hệ thống Kia Connect cho phép khách hàng tìm kiếm và quản lý phương tiện thông qua điện thoại thông minh.

Hàng ghế sau thoải mái với cả người cao trên 1,8m là lợi thế đáng kể của Seltos trước Creta, Xforce, Yaris Cross... Hành khách có thể điều chỉnh độ ngả lưng ghế tối đa 24 độ, đồng thời được phục vụ bởi các cửa gió điều hòa độc lập, cặp cổng sạc USB-C, bệ tỳ tay trung tâm, cửa sổ trời toàn cảnh và rèm che nắng chỉnh cơ hai bên.

Khía cạnh an toàn được chú trọng. Từ phiên bản tiêu chuẩn, Seltos đã sở hữu 6 túi khí, kiểm soát hành trình đi kèm giới hạn tốc độ, hỗ trợ xuống dốc, nhắc nhở kiểm tra hàng ghế sau, cảm biến sau và camera lùi. Các bản cao cấp được bổ sung cảm biến phía trước, bên hông và bộ tính năng ADAS: kiểm soát hành trình thích ứng có Stop & Go, hỗ trợ phòng ngừa va chạm trước/sau/hai bên thân xe, hỗ trợ giữ làn đường, cảnh báo phương tiện đến gần khi mở cửa, camera 360 độ hỗ trợ giám sát điểm mù…

Các tùy chọn động cơ xăng truyền thống được giữ nguyên so với bản tiền nhiệm. Kia cung cấp động cơ 1.5L hút khí tự nhiên (113 mã lực, 144Nm) cùng hộp số vô cấp iVT, và 1.5L tăng áp (158 mã lực, 253Nm) ghép với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp. Hệ dẫn động cầu trước mặc định. Xe có ba chế độ lái là Tiết kiệm, Bình thường, Thể thao và ba chế độ kiểm soát lực kéo là Đường cát, Đường bùn, Đường tuyết.

Một thông tin quan trọng là Seltos thế hệ thứ hai sẽ có thêm phiên bản hybrid, dự kiến vào năm sau. Thương hiệu xác nhận sự hiện diện của tính năng “sạc ngược” V2L cấp điện cho các thiết bị bên ngoài, và phanh tái sinh năng lượng thông minh thế hệ thứ ba tự động thích ứng theo tình hình giao thông và dữ liệu bản đồ.

Sau Ấn Độ, nhiều khả năng Seltos 2026 sẽ ra mắt tại Việt Nam trong thời gian tới. Là cái tên bán chạy nhất của Kia, song tổng doanh số 5.395 xe sau 11 tháng năm 2025 của Seltos (599-764 triệu đồng) chỉ bằng một phần nhỏ của Yaris Cross (13.208 xe) hay Xforce (12.091 xe). Với giá bán đủ cạnh tranh, thế hệ mới được kỳ vọng giúp Seltos nói riêng và Kia nói chung khởi sắc tại Việt Nam.

Ảnh: Autocar India