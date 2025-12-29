Khách Việt mua ô tô gầm cao cỡ C sắp có thêm lựa chọn xe PHEV mới

Ngoài xe điện EX2, Geely xác nhận mở bán thêm sản phẩm mới là EX5 EM-i tại Việt Nam trong năm 2026. Đây là biến thể PHEV (hybrid cắm sạc) của SUV cỡ C chạy điện Geely EX5 (đang bán giá 839-889 triệu đồng). Ở nhiều thị trường khác, xe mang tên gọi Galaxy Starship 7 EM-i hoặc Geely Starray EM-i (Ảnh: Geely).

Tại Nga, xe có hai phiên bản Pro và Max, giá 3,32-3,62 triệu rúp (tương đương 1,10-1,20 tỷ đồng) rẻ hơn 10% so với EX5 (khoảng 1,25-1,35 tỷ đồng). Do đó, không loại trừ khả năng mẫu Geely plug-in hybrid đầu tiên sẽ có mức giá khoảng 850 triệu đồng khi về Việt Nam, đủ sức cạnh tranh với Jaecoo J7 PHEV (879 triệu đồng) và BYD Sealion 6 (839-936 triệu đồng) (Ảnh: Auto.ru).

Xe sử dụng nền tảng GEA cho các xe “năng lượng mới”, với cụm pin LFP là một phần trong kết cấu sàn xe. Với chiều dài x rộng x cao đạt 4.740 x 1.905 x 1.685(mm), EX5 EM-i đồ sộ hơn J7, EX5 nhưng kém Sealion 6 đôi chút. Trục cơ sở 2.755mm bằng Hyundai Tucson, thuộc nhóm tốt trong phân khúc. Bán kính quay đầu 5,2m gọn hơn mức 5,5m thường thấy của các đối thủ (Ảnh: Auto.ru).

Vẫn là thiết kế tổng thể mềm mại, hạn chế độ cản gió giống EX5, song biến thể “xăng lai điện” trông đầy đặn và chững chạc hơn. Đèn pha LED được dát mỏng và hạ thấp, nhường chỗ cho đèn định vị ban ngày cầu kỳ nối liền thanh trang trí đen bóng. Cản trước góc cạnh với hốc hút gió mở rộng để làm mát máy xăng (Ảnh: Auto.ru).

Bên hông, nhà sản xuất thay thế tay nắm cửa điện tử trên EX5 bằng loại truyền thống, đồng thời lắp thêm nắp đổ xăng. Thanh ray nóc màu bạc, đèn pha/gạt mưa tự động và kính sau tối màu, tăng tính riêng tư cho người ngồi xuất hiện trên cả hai phiên bản. Sau bộ mâm hợp kim 18 hoặc 19 inch (tùy phiên bản) là hệ thống treo độc lập trên cả bốn bánh như đa số các xe đồng hạng (Ảnh: Auto.ru).

Đuôi xe gợi liên tưởng đến Porsche Cayenne đời 2019-2023, từ đèn hậu LED vắt ngang cách điệu đến vùng gắn biển số dạng hình thang cân. Ba-đờ-sốc đen bóng cũng được điểm xuyết chi tiết mạ crôm thanh mảnh như ở phía trước, che kín ống xả. Cốp điện tự động mở nếu người dùng đến gần (Ảnh: Auto.ru).

Trái với phong cách tập trung vào người lái của EX5, nội thất của bản PHEV lại theo lối đối xứng. Mặt táp-lô và táp-pi phân tầng được ốp da nhân tạo và nhựa mềm. Hãng đã trang bị cụm nút vật lý chỉnh điều hòa tự động hai vùng độc lập, giảm phụ thuộc vào màn hình so với bản thuần điện (Ảnh: Auto.ru).

Tuy nhiên, hầu hết các chức năng còn lại sẽ được điều khiển trên màn hình cảm ứng 15,4 inch với độ phân giải 2,5K, kết nối Apple CarPlay không dây và hỗ trợ điều khiển bằng giọng nói. Bảng đồng hồ kỹ thuật số 10,2 inch, vô-lăng hai chấu vát đáy và cần số điện tử trên cột lái không đổi (Ảnh: Auto.ru).

Trên phiên bản Max, mẫu plug-in hybrid sở hữu bộ 16 loa Flyme có tổng công suất 1.000W, bao gồm cặp loa ẩn trong tựa đầu ghế lái nhằm phát thông báo mà không ảnh hưởng những người xung quanh. Phiên bản này cũng mang loạt tiện nghi độc quyền như màn hình HUD, cửa sổ trời toàn cảnh, đèn viền nội thất 256 màu, đèn LED tích hợp trên tấm che nắng, sạc không dây 15W và gương chiếu hậu chống chói tự động (Ảnh: Auto.ru).

Ghế bọc da màu xanh sẫm hoặc nâu, chỉ phiên bản đắt nhất có hàng ghế trước chỉnh điện, tích hợp tính năng thông gió/sưởi ấm và nhớ vị trí. Đáng tiếc, Geely đã lược bớt tính năng massage hàng ghế trước và bệ đỡ chân ở ghế hành khách. Hãng sắp xếp tới 34 vị trí chứa đồ, trong đó có một khoang lớn ở bệ trung tâm (Ảnh: Auto.ru).

Hàng ghế sau thoải mái nhờ khoảng trống đầu gối rộng rãi, mặt sàn phẳng, độ cao mặt ghế tốt và tựa lưng có độ ngả sâu. Phục vụ hành khách tại đây sẽ có các cửa gió điều hòa, cổng sạc USB-A, USB-C và bệ tỳ tay trung tâm (Ảnh: Auto.ru).

Dung tích khoang hành lý đạt 528-2.065 lít, vượt xa mức 461-1.877 lít của EX5. Sàn cốp có thể thay đổi giữa hai nấc độ cao. Điểm trừ là lưng ghế thứ hai sau khi gập không liền mạch với sàn, gây khó khăn cho việc chất dỡ và sắp xếp hành lý (Ảnh: Auto.ru).

EX5 PHEV đạt chứng nhận an toàn 5 sao từ Euro NCAP. Mọi phiên bản sở hữu 6 túi khí và các tính năng ADAS như kiểm soát hành trình thích ứng có Stop & Go, phanh khẩn cấp tự động, hỗ trợ giữ làn đường và nhận diện biển báo giao thông. Riêng phiên bản Max có thêm tính năng cảnh báo điểm mù và phương tiện cắt ngang phía sau, cảnh báo phương tiện đến gần khi mở cửa và camera 360 độ có tính năng “xuyên gầm” (Ảnh: Auto.ru).

Dưới nắp ca-pô là máy xăng 1.5L hút khí tự nhiên (98 mã lực, 125Nm) và hệ thống hybrid “11 trong 1” mạnh 215 mã lực, 262Nm. Sức mạnh được truyền đến hai bánh trước, kéo chiếc SUV từ trạng thái đứng yên lên 100km/h trong 8,1 giây. Nhà sản xuất công bố mức tiêu thụ nhiên liệu trung bình chỉ 2,4 lít/100km (Ảnh: Auto.ru).

Pin 18,4kWh cho tầm hoạt động tối đa 83km (WLTP) ở chế độ thuần điện và 943km nếu phối hợp xăng-điện, mất ít nhất 20 phút để nạp 30-80% nếu dùng sạc nhanh DC 36kW. Sạc chậm AC giới hạn ở 6,6kW. Ngoài tính năng “sạc ngược” V2L cấp điện cho các thiết bị gia dụng, EX5 EM-i còn có thể nạp điện cho xe điện khác nhờ tính năng V2V (Ảnh: Auto.ru).

Chưa rõ thời điểm ra mắt và mức giá chính thức của Geely EX5 EM-i ở Việt Nam. Ngoài BYD Sealion 6 và Jaecoo J7 PHEV, “tân binh” Geely còn phải cạnh tranh với Omoda C7 PHEV (dự kiến được mở bán vào đầu năm 2026) hay xe hybrid tự sạc như Honda CR-V e:HEV RS (1,259 tỷ đồng) (Ảnh: Auto.ru).