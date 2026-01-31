Tên trộm bị bắt sau hơn 30 năm trốn truy nã

Ngày 31/1, Công an tỉnh Thanh Hóa thông tin, Công an phường Nguyệt Viên đã bắt giữ thành công đối tượng truy nã hơn 30 năm lẩn trốn.

Trước đó, qua nắm tình hình, khoảng 21h30 ngày 30/1, Công an phường Nguyệt đã phát hiện một công dân có biểu hiện tâm lý bất thường và nhiều nghi vấn về nhân thân.

Công an phường Nguyệt Viên bàn giao đối tượng Nguyễn Văn Phương (dấu X) cho Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc Phòng (Ảnh: Công an Thanh Hóa).

Qua khai thác nhân thân, đối chiếu dữ liệu trên hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư kết hợp với tàng thư hộ khẩu và căn cước công dân, lực lượng chức năng xác định đối tượng tên là Nguyễn Văn Phương, tên gọi khác là Nguyễn Tuấn Phương, (SN 1974, hộ khẩu thường trú tại phường Nguyệt Viên).

Phương là đối tượng đang bị cơ quan điều tra hình sự khu vực Trung ương - Bộ Quốc phòng truy nã về tội Trộm cắp tài sản.

Tổ công tác đã lập biên bản bắt người theo quyết định truy nã, bảo đảm đúng trình tự, thủ tục theo quy định của pháp luật và đưa đối tượng về trụ sở Công an phường Nguyệt Viên để làm việc.

Sau khi hoàn tất các thủ tục ban đầu, Công an phường Nguyệt Viên đã bàn giao đối tượng cho Cục Điều tra hình sự, Bộ Quốc phòng để tiếp tục điều tra, xử lý theo thẩm quyền.