Hơn 183.000 tấn thịt lợn ngoại tràn về Việt Nam, giá chỉ hơn 50.000 đồng/kg

Cục Xuất nhập khẩu (Bộ Công Thương) cho biết trong năm vừa qua, Việt Nam nhập khẩu 978.300 tấn thịt và sản phẩm từ thịt, trị giá hơn 2 tỷ USD, tăng 11,6% về lượng và tăng 12,2% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024.

Ấn Độ, Nga, Brazil, Mỹ, Australia là 5 thị trường cung cấp thịt và sản phẩm từ thịt lớn cho Việt Nam. Trong đó, Ấn Độ cung cấp thịt và sản phẩm từ thịt lớn nhất với 188.700 tấn, trị giá 681,32 triệu USD, giảm 2,8% về lượng nhưng tăng 5,6% về trị giá so với năm 2024.

Việt Nam nhập khẩu chủ yếu các loại thịt như gia cầm (chiếm 36,8% về lượng), thịt trâu đông lạnh (chiếm 17,7%), phụ phẩm lợn, trâu, bò (chiếm 18,8%), thịt lợn (chiếm 18,7%), thịt bò (chiếm 4%); các mặt hàng khác chiếm 3,9% về lượng và 3,4% về trị giá.

Riêng thịt lợn, trong năm 2025, Việt Nam nhập khẩu 183.400 tấn thịt ướp lạnh hoặc đông lạnh, trị giá 418,54 triệu USD, tăng 18,7% về lượng và tăng 20,88% về trị giá so với cùng kỳ năm 2024. Giá nhập khẩu trung bình thịt lợn về Việt Nam ở mức 2.273 USD/tấn (hơn 53.000-57.000 đồng/kg), giảm 2,8% so với năm 2024.

Việt Nam nhập thịt lợn từ 21 thị trường, trong đó Nga là thị trường lớn nhất (Ảnh: H.T).

Hiện, Việt Nam nhập khẩu thịt lợn từ 21 thị trường. Trong đó, Nga là thị trường cung cấp thịt lợn tươi ướp lạnh hoặc đông lạnh lớn nhất, chiếm 48,44% tổng lượng thịt lợn nhập khẩu của cả nước. Brazil chiếm 30,91%; Đức chiếm 4,03%, Canada chiếm 4%; Hà Lan chiếm 2,58%; các thị trường khác chiếm 10,04%.

Ở chiều ngược lại, trong năm qua, Việt Nam xuất khẩu được 22.300 tấn thịt và sản phẩm thịt, trị giá 116,49 triệu USD, giảm 8% về lượng và giảm 0,5% về trị giá so với năm 2024.

Thịt và sản phẩm thịt của Việt Nam được xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Hong Kong (Trung Quốc) đạt 9.600 tấn, trị giá 69,23 triệu USD, chiếm 43,27% về lượng và chiếm 59,44% về trị giá. Các mặt hàng xuất khẩu chính chủ yếu là hàng đông lạnh như thịt lợn sữa, thịt lợn nguyên con đông lạnh…

Về thị trường trong nước, theo số liệu của Trung tâm Thông tin Công nghiệp và Thương mại, trong tháng 1, giá lợn hơi trên cả nước tiếp tục xu hướng tăng so với tháng 12/2025, dao động trong khoảng 65.000-81.000 đồng/kg.

Tại miền Bắc, giá dao động 69.000-81.000 đồng/kg, tăng 7.000-13.000 đồng/kg so với cuối tháng 12/2025; giá lợn hơi tại khu vực miền Trung và Tây Nguyên dao động trong khoảng 68.000-80.000 đồng/kg, tăng 6.000-13.000 đồng/kg so với cuối tháng 12/2025; giá lợn hơi tại khu vực miền Nam dao động trong khoảng 65.000- 78.000 đồng/kg, tăng 4.000-13.000 đồng/kg so với tháng 12/2025..