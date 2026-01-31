Đề xuất khai thác 18km cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu qua Đồng Nai trước Tết

Ngày 31/1, Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng) cho biết, đơn vị đã có báo cáo gửi Bộ Xây dựng về công tác chuẩn bị nghiệm thu, đưa vào khai thác tạm tuyến chính và một số hạng mục công trình dự án thành phần 2, dự án đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu giai đoạn 1, đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Theo Ban Quản lý dự án 85, đối với phần tuyến chính cao tốc từ nút giao Long Thành đến dự án thành phần 3 (trên địa bàn TPHCM) đã hoàn thành 17,2km/18,2km mặt đường bê tông nhựa, các hạng mục còn lại và hệ thống an toàn giao thông trên tuyến sẽ được hoàn thành trước ngày 8/2.

Dự án thành phần 2 cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu cơ bản hoàn thành (Ảnh: Nam Anh).

Ban Quản lý dự án 85 kiến nghị Bộ Xây dựng cho phép thuê đơn vị quản lý vận hành, khai thác dự án thành phần 2 trong giai đoạn tổ chức khai thác tạm tuyến chính đến khi bàn giao chính thức, để đảm bảo an toàn và kịp thời xử lý các vấn đề phát sinh liên quan.

Với nút giao Long Thành đã hoàn thành cầu và thảm bê tông nhựa 6/7 nhánh, đủ điều kiện kết nối vào tuyến chính. Hai nhánh vượt cao tốc đã được khai thác tạm từ tháng 12/2025. Một số nhánh còn lại dự kiến hoàn thành trước ngày 1/3. Nút giao sân bay Long Thành, phần cầu đã xong, đang thi công đường dẫn đầu cầu, dự kiến hoàn thành trước 1/3. Nút giao Tân Hiệp đã được thảm bê tông nhựa các cầu, phần đường đầu cầu sẽ hoàn thiện trước 1/3.

Về cầu vượt ngang, đến nay đã thông xe 2/5 cầu; 2 cầu khác dự kiến đưa vào khai thác trước Tết. Riêng cầu vượt tại Km25+780 (ĐT.770B) vẫn chờ địa phương bàn giao mặt bằng.

Cùng với đó, toàn bộ 9 hầm chui dân sinh trên tuyến đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng, cùng một số đoạn đường gom, giúp đảm bảo đi lại cho người dân hai bên tuyến cao tốc.

Để đảm bảo việc khai thác tạm diễn ra thông suốt, Ban Quản lý dự án 85 kiến nghị Bộ Xây dựng chỉ đạo các đơn vị liên quan sớm góp ý phương án tổ chức giao thông; đề nghị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đưa tuyến số 2 thuộc dự án sân bay Long Thành vào khai thác cùng với cao tốc, phối hợp với Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) nghiên cứu phương án thu phí trong giai đoạn chuyển tiếp.