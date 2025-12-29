Xe “lai” bùng nổ năm 2025, hứa hẹn thêm hấp dẫn với khách Việt từ 2026

Xăng lai điện vốn không phải là một công nghệ hiếm lạ với người dùng, nhưng chưa thực sự phổ biến. Nhưng trong bối cảnh Việt Nam dần “điện hóa” và hạ tầng trạm sạc công cộng chưa phát triển, nhiều hãng xe đẩy mạnh dải sản phẩm hybrid, tạo nên một xu hướng mới của thị trường ở năm 2025.

Nhiều sản phẩm mới được ra mắt, từ phổ thông đến hạng sang

Trong năm 2025, có tới hơn 10 mẫu xe hybrid được giới thiệu tới khách Việt. Từ những sản phẩm hybrid hạng nhẹ (mild-hybrid), cho tới full-hybrid và hybrid sạc ngoài (Plug-in Hybrid hay PHEV), tất cả tạo nên một “bức tranh” sôi động của nhóm xe này.

Đáng chú ý, không thiếu xe “lai" lần đầu ra mắt Việt Nam, trải dài từ phân khúc phổ thông cho đến hạng sang. Có thể kể đến những cái tên như: BYD Seal 5, Honda HR-V e:HEV RS, Suzuki Fronx… hay Mercedes-Benz GLE 400e.

Suzuki Việt Nam tích cực mở rộng các sản phẩm mild-hybrid trong năm 2025 với Swift thế hệ mới (569 triệu đồng) và Fronx (520-649 triệu đồng) (Ảnh: Nhật Minh).

Phân khúc xe phổ thông, cấu hình mild-hybrid xuất hiện trên các dòng xe của Suzuki Việt Nam. Hệ thống này chủ yếu có tác dụng cải thiện khả năng tăng tốc và cho khả năng dừng/ngắt động cơ tạm thời, không tiết kiệm nhiên liệu tốt như các dòng xe full-hybrid hay PHEV trên thị trường.

Trong khi đó, nhiều mẫu xe sang ra mắt khách Việt trong năm 2025 được trang bị cấu hình mild-hybrid. Có thể kể đến những cái tên như: BMW X3 2025 (2,299-2,649 tỷ đồng), Range Rover Evoque 2025 (2,939-3,599 tỷ đồng), Volvo XC60 Ultra 2025 (2,299 tỷ đồng), Audi A6 2025 (2,799 tỷ đồng).

Ngoài phiên bản tiêu chuẩn sử dụng công nghệ mild-hybrid, Volvo XC60 2025 còn có biến thể cao cấp trang bị cấu hình PHEV (2,75 tỷ đồng) (Ảnh: Đại lý Volvo).

Ở nhóm xe full-hybrid (HEV), các sản phẩm hạng sang gần như không có sự hiện diện, chủ yếu là xe phổ thông nhưng có giá bán không rẻ. Như Honda HR-V tại Việt Nam lần đầu có phiên bản hybrid (e:HEV RS), chốt giá 869 triệu đồng, ngang một số mẫu C-SUV như Hyundai Tucson (từ 769 triệu đồng).

Một số dòng xe Trung Quốc lần đầu được mở bán tại Việt Nam cũng có phiên bản HEV gồm: Dongfeng Mage, Huge và Geely Monjaro. Ba cái tên này được định vị ở phân khúc SUV cỡ C và D, đi kèm giá bán lẻ đề xuất lần lượt là 969 triệu, 1,029 tỷ và 1,099 tỷ đồng (với biến thể sử dụng cấu hình HEV).

Ngoài những sản phẩm kể trên, Kia Carnival và Hyundai Santa Fe lần lượt được nhà phân phối bổ sung thêm phiên bản HEV trong năm nay, dù đã được nâng cấp từ trước.

Honda HR-V e:HEV RS là mẫu xe hybrid thứ 3 được hãng xe Nhật Bản bổ sung vào dải sản phẩm tại Việt Nam (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Cuối cùng, nhóm xe hybrid sạc ngoài (PHEV) có thể xem là “nét vẽ” đậm nhất trong bức tranh toàn cảnh của xe “lai” tại Việt Nam trong năm 2025. Trong đó, đáng chú ý nhất là BYD, thương hiệu này vốn “chào sân” ở năm 2024 với dải sản phẩm thuần điện, nhưng lại có xu hướng cạnh tranh bằng xe PHEV.

Sau khi giới thiệu Sealion 6 (799-899 triệu đồng) vào tháng 4, hãng xe Trung Quốc liên tục giới thiệu các mẫu PHEV khác, gồm Seal 5 và M9 (1,999-2,388 tỷ đồng). Trong đó, BYD Seal 5 đang là mẫu PHEV dễ tiếp cận nhất thị trường, nhờ giá bán được niêm yết ở mức 696 triệu đồng.

BYD Seal 5 được định vị ở phân khúc sedan hạng C (Ảnh: BYD).

Không kém cạnh “đồng hương”, Omoda & Jaecoo Việt Nam cũng giới thiệu phiên bản PHEV của dòng Jaecoo J7 (879 triệu đồng), cạnh tranh trực tiếp với BYD Sealion 6. Lynk & Co cũng gia nhập “cuộc chơi” với dòng 08, mẫu PHEV đầu tiên của hãng tại nước ta, có giá bán 1,299-1,389 tỷ đồng.

Điểm đặc biệt của các mẫu PHEV xuất xứ Trung Quốc nằm ở cách thức vận hành khác với xe PHEV truyền thống. Cụ thể, động cơ xăng trên những mẫu PHEV đến từ đất nước tỷ dân tuy cũng có khả năng truyền động nhưng chủ yếu đóng vai trò bổ trợ, ngược lại mô-tơ điện đảm nhận nhiệm vụ chính giúp xe vận hành.

Đó là lý do các dòng xe PHEV của Trung Quốc sở hữu phạm vi hoạt động lớn ở chế độ thuần điện, và có khả năng “ăn xăng như ngửi” khi kết hợp giữa xăng và điện. Một ví dụ là Lynk & Co 08 có thể di chuyển tối đa 200km, khi sử dụng chế độ thuần điện

Dữ liệu từ Cục Đăng kiểm Việt Nam cho thấy Jaecoo J7 PHEV chỉ “uống” 0,52 lít/100km với điều kiện pin đầy. Mức tiêu thụ khi di chuyển hỗn hợp là 4 lít/100km (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Công nghệ PHEV cũng có sự hiện diện ở nhóm xe sang trong năm 2025, nổi bật với mẫu Mercedes Benz GLE 400e 4Matic lần đầu được ra mắt Việt Nam. Đây cũng là mẫu xe hybrid cắm sạc đầu tiên của thương hiệu Đức được mở bán tại nước ta, có giá 4,669 tỷ đồng.

Cụ thể, Mercedes-Benz GLE 400e dùng động cơ xăng, tăng áp, dung tích 2.0L có công suất 252 mã lực, kết hợp với mô-tơ điện 136 mã lực, tạo ra sức mạnh tổng hợp 381 mã lực và mô-men xoắn 650Nm. Nhờ bộ pin có dung lượng 25,28kWh, xe di chuyển được 95-114km ở chế độ thuần điện, theo nhà sản xuất.

Ngoài ra, Volvo S90 và XC60 được nâng cấp trong năm 2025 cũng có cấu hình PHEV, đều có giá 2,75 tỷ đồng. Ở chế độ thuần điện, hai mẫu xe này có phạm vi di chuyển tối đa tương ứng là 89km và 100km, theo nhà sản xuất.

Tại Việt Nam, Mercedes-Benz GLE 400e 4Matic có thể xem là đối thủ cạnh tranh trực tiếp của Volvo XC90 Recharge (từ 4,37 tỷ đồng) (Ảnh: Mercedes-Benz).

Xe hybrid rục rịch lắp ráp trong nước

Bên cạnh sự xuất hiện của nhiều sản phẩm mới khuấy động phân khúc, thông tin một số dòng xe hybrid rục rịch được lắp ráp trong nước cũng thu hút sự chú ý của nhiều người dùng. Trong đó, mẫu xe đầu tiên được xác nhận là Honda CR-V e:HEV RS, dự kiến mở bán ngay đầu năm 2026.

Theo thông tin từ phía đại lý, Honda CR-V e:HEV RS bản lắp ráp dự kiến có giá bán không chênh lệch nhiều với bản nhập khẩu (1,259 tỷ đồng). Đồng thời, hãng xe Nhật còn bổ sung một biến thể hybrid “giá mềm” cho dòng xe này, lấy tên gọi e:HEV L.

Theo chia sẻ của giới tư vấn bán hàng, Honda CR-V e:HEV 2026 (bản lắp ráp) sẽ được trang bị phím bấm chuyển số, thay vì cần số truyền thống (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Cuối tháng 9, Toyota Việt Nam công bố kế hoạch đầu tư 360 triệu USD (quy đổi gần 9.500 tỷ đồng) nhằm nâng cấp trụ sở, và mở dây chuyền lắp ráp ô tô hybrid tại nhà máy Phú Thọ. Sản phẩm cụ thể còn là ẩn số, chỉ biết hãng dự kiến giới thiệu mẫu xe đầu tiên vào năm 2027.

Theo một số chuyên gia, Toyota Veloz Cross Hybrid có thể là mẫu xe “lai” đầu tiên được hãng xe Nhật lắp ráp tại nước ta. Nguyên nhân là bởi Veloz Cross Hybrid đã được ra mắt khu vực Đông Nam Á vào cuối tháng 11, đồng thời Toyota đang có sẵn dây chuyền lắp ráp các biến thể thuần xăng của mẫu MPV này tại nước ta.

Tại Indonesia, ngoại thất của Toyota Veloz Cross Hybrid không khác các biến thể thuần xăng, cũng như xe đang mở bán tại Việt Nam (Ảnh: Antara).

Đáng chú ý, có nhiều dấu hiệu cho thấy VinFast đang rục rịch tham gia mảng xe xăng lai điện. Trong một sự kiện diễn ra vào tháng 11 của một thương hiệu lốp xe ô tô được xem là đối tác lớn nhất của VinFast, hãng này đã hé lộ nhiều sản phẩm mới, bao gồm sự xuất hiện của dòng lốp dành cho mẫu xe hybrid hoàn toàn mới có thể đến từ thương hiệu Việt.

Đầu tháng 12, VinFast được Cục Sở hữu Trí tuệ Việt Nam cấp bản quyền kiểu dáng công nghiệp với hai mẫu xe lạ (1 sedan, 1 SUV). Đáng nói rằng cả hai mẫu xe này đều có chi tiết khá giống lưới tản nhiệt ở phần đầu xe, mở ra khả năng đây không phải là ô tô thuần điện.

Theo nguồn tin của Reuters, VinFast đang xem xét trang bị cho một số mẫu xe loại động cơ đốt trong (ICE) cỡ nhỏ, để sạc lại pin và tăng phạm vi di chuyển. Trang này cho biết, từ tháng 11, một nhóm kỹ sư đã được giao nhiệm vụ nghiên cứu việc biến VF 9 thành xe EREV (xe điện có phạm vi hoạt động mở rộng).

Hai mẫu xe mới đăng ký của VinFast được cộng đồng mạng “đắp nặn” với sự trợ giúp của phần mềm trí tuệ nhân tạo (AI) (Ảnh: MXH).

Chính sách mới hứa hẹn tác động mạnh tới giá bán

Theo Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2025, từ ngày 1/1/2026, xe HEV (hybrid tự sạc) sẽ được áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt bằng 70% so với xe xăng, dầu cùng chủng loại. Trước đó, chỉ các dòng xe PHEV (hybrid cắm sạc) được hưởng ưu đãi này.

Như vậy khi quy định này có hiệu lực, giá bán cũng như biểu giá tính thuế trước bạ của xe HEV tại Việt Nam sẽ giảm đáng kể. Mức giảm sẽ tùy dòng xe, trong đó sản phẩm càng đắt tiền thì cơ hội giảm giá càng nhiều.

Theo ước tính của giới chuyên gia, một mẫu xe HEV có giá bán hiện hành khoảng 760 triệu đồng sẽ có dư địa giảm 70 triệu đồng từ 1/1/2026. Trong khi đó, dòng xe HEV có giá bán 1,5 tỷ đồng có thể giảm tới 150 triệu đồng, với mức thuế tiêu thụ đặc biệt mới.

Một dòng xe HEV sử dụng động cơ 2.5L đang có mức thuế tiêu thụ đặc biệt ngang xe xăng/dầu là 50% (với xe có dung tích xi-lanh 2.000-3.000 cc). Từ 1/1/2026, mức thuế tiêu thụ đặc biệt của sản phẩm này sẽ được giảm còn 35% (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Có thể thấy, nhóm xe hybrid hứa hẹn sẽ thêm phần sôi động ở năm 2026. Thuế tiêu thụ đặc biệt giảm đem lại cơ hội giảm giá, từ đó gia tăng khả năng tiếp cận với người dùng.