Mazda CX-90 sẽ có giá gần 2,5 tỷ đồng, tham vọng nâng tầm thương hiệu

Mazda Việt Nam đã chính thức mở cọc mẫu CX-90, sản phẩm được giới thiệu trong khuôn khổ lễ ra mắt showroom cao cấp đầu tiên (Mazda Flagship) tại Việt Nam vào đầu tháng 12/2025. Đây là mẫu SUV lớn nhất trong dải sản phẩm của hãng xe Nhật Bản, dự kiến bàn giao từ tháng 4.

Trong hình là chiếc Mazda CX-90 xuất hiện tại lễ ra mắt showroom mới của hãng xe Nhật. Tuy nhiên, đây chỉ là xe trưng bày, chưa phải phiên bản thương mại (Ảnh: Trung Nghĩa).

Trước mắt, Mazda Việt Nam chỉ nhận cọc phiên bản 2.5 PHEV của CX-90, chưa có cấu hình 3.3 M-Hybrid như thông tin đã xác nhận trước đó. Theo giới tư vấn bán hàng, CX-90 2.5 PHEV nhiều khả năng sẽ được chốt giá bán khoảng 2,5 tỷ đồng, khó thấp hơn, do xe được nhập khẩu nguyên chiếc từ Nhật Bản.

Việc mở bán CX-90 cũng như CX-60 trong thời gian tới cho thấy Mazda Việt Nam muốn nâng tầm định vị thương hiệu lên nhóm cao cấp. Đây cũng là định hướng toàn cầu của hãng xe Nhật Bản từ năm 2017, thông qua chiến lược “Mazda Premium”.

Mazda CX-90 dài 5.120mm, rộng 1.994mm, cao 1.745mm. Chiều dài cơ sở của xe ở mức 3.120mm (Ảnh: Car and Driver).

Đây sẽ là thách thức không nhỏ với Mazda Việt Nam, cần có những chiến lược định hướng người tiêu dùng. Những năm gần đây, Mazda luôn gắn liền với hình ảnh của những sản phẩm phổ thông giá “mềm”, đơn cử như mẫu CX-5 đang bán chạy nhất phân khúc C-SUV nhờ sở hữu giá bán khởi điểm từ 749 triệu đồng.

Trên thực tế, CX-90 không phải là sản phẩm đầu tiên thể hiện tham vọng đánh vào phân khúc xe cao cấp của Mazda Việt Nam. Hãng xe Nhật từng giới thiệu dòng CX-9 vào cuối năm 2012, có giá bán khoảng 2 tỷ đồng nhưng sau đó ngừng bán vào năm 2017, do doanh số thấp, không cân đối được chi phí kinh doanh.

Tại thị trường quốc tế, Mazda CX-90 là sản phẩm thay thế CX-9, sau khi mẫu xe này bị "khai tử" vào năm 2023 (Ảnh: Car and Driver).

Mazda CX-90 sở hữu những đường nét cao cấp hơn dải sản phẩm hiện hành của hãng xe Nhật tại nước ta. Xe áp dụng ngôn ngữ thiết kế Kodo thế hệ mới, nội thất theo đuổi phong cách tối giản và hiện đại, nổi bật với màn hình giải trí có kích thước lên tới 12,3 inch và màn hình hiển thị kính lái HUD.

Cấu hình trang bị của xe dành cho Việt Nam chưa được hé lộ, nhưng được kỳ vọng sẽ có hàm lượng “option” đủ tốt để tạo cơ sở thuyết phục người tiêu dùng. Chiếc xe được trưng bày tại Việt Nam sở hữu điều hòa không khí độc lập cho các hàng ghế, sạc không dây, hệ thống âm thanh Bose 12 loa, gói công nghệ i-Activsense…

Tại thị trường quốc tế, nội thất của Mazda CX-5 có 6-7 chỗ tùy phiên bản (Ảnh: Car and Driver).

Về khả năng vận hành, cấu hình 2.5 PHEV của Mazda CX-90 gồm động cơ e-Skyactiv dung tích 2.5L kết hợp với mô-tơ điện, sản sinh công suất 323 mã lực và mô-men xoắn cực đại 500Nm. Bộ pin đi kèm có dung lượng 17,8kWh, cho xe phạm vi di chuyển tối đa 42km ở chế độ thuần điện.

Trong khi đó, cấu hình 3.3 M-Hybrid hứa hẹn được khách Việt quan tâm nhiều hơn, do cỗ máy e-SkyActive trên phiên bản này là loại tăng áp, 6 xi-lanh thẳng hàng, dung tích 3.3L kết hợp với công nghệ mild-hybrid và hệ dẫn động bốn bánh i-Activ AWD. Cấu hình này tạo ra thông số 340 mã lực và 500Nm.

Khi chính thức ra mắt, Mazda CX-90 sẽ “so găng” trực tiếp với Volkswagen Teramont President (2,399 tỷ đồng). Sản phẩm đến từ thương hiệu Đức còn có biến thể 5 chỗ ngồi (Teramont X) với giá bán 1,998-2,168 tỷ đồng, và đang thu hút được sự quan tâm của người dùng trong thời gian gần đây.