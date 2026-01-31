Siêu thị bị kiện vì quảng cáo món gà quay quốc dân không chứa chất bảo quản

Costco - tập đoàn bán lẻ lớn nhất Mỹ đang đối mặt với vụ kiện quảng cáo sai sự thật món gà quay Kirkland Signature nổi tiếng không chứa chất bảo quản. Món gà có giá 4,99 USD (130.000 đồng).

Trên thực tế, theo truyền thông Mỹ đưa tin vào ngày 29/1, sản phẩm được phát hiện có chứa chất bảo quản bổ sung gồm sodium phosphate và carrageenan.

Đây vốn là chất bảo quản có tác dụng kiểm soát độ pH và làm chậm quá trình oxy hóa chất béo, qua đó hạn chế sự phát triển của vi sinh vật và quá trình hư hỏng.

Món gà quay bày bán tại siêu thị (Ảnh: Emilie Harjes).

Được biết, hiện siêu thị này đã phản hồi bằng cách gỡ bỏ nội dung liên quan tới "không chứa chất bảo quản" khỏi các biển quảng cáo.

Những khách hàng đã đệ đơn kiện tập thể, cáo buộc Costco quảng cáo sai sự thật khi tuyên bố món gà được ví như "món ăn quốc dân" của hãng không có chất bảo quản.

Cáo buộc quảng cáo sai sự thật xuất phát từ biển quảng cáo “không chất bảo quản” được trưng bày nổi bật tại các cửa hàng Costco và trên trang web chính thức của công ty. Trong khi hai chất bảo quản này lại được liệt kê ở mặt sau bao bì với cỡ chữ nhỏ và kém nổi bật hơn.

Vụ kiện do 2 người tiêu dùng đến từ California (Mỹ) khởi xướng, cáo buộc Costco vi phạm nhiều luật bảo vệ người tiêu dùng, bao gồm luật tại California và bang Washington - nơi đặt trụ sở chính của nhà bán lẻ này.

Các nguyên đơn cho rằng, Costco đã lừa dối khách hàng một cách hệ thống để trục lợi thông qua quảng cáo sai sự thật. Món gà quay này vốn là món ăn được nhiều người dân tại Mỹ ưa chuộng.

Món gà quay tại Costco nổi tiếng từ lâu, được ví như món ăn quốc dân được người Mỹ ưa chuộng (Ảnh: News).

Nếu đơn kiện thành vụ kiện tập thể như mong muốn của nguyên đơn, những người từng mua gà ở Costco đều có thể tham gia. Trong đơn kiện, nguyên đơn yêu cầu siêu thị phải bồi thường thiệt hại bằng tiền, nhưng chưa nói rõ con số cụ thể.

Trong một số tuyên bố được siêu thị Costco gửi tới các hãng truyền thông, đại diện tập đoàn cho biết, nhằm đảm bảo sự nhất quán giữa nhãn mác trên sản phẩm gà quay và các biển quảng cáo tại kho hàng cũng như ở các nền tảng trực tuyến, hãng đã loại bỏ các tuyên bố liên quan tới chất bảo quản.

Đại diện hãng thừa nhận có sử dụng chất carrageenan và sodium phosphate với món gà quay nhằm duy trì độ ẩm, kết cấu và tính đồng nhất của sản phẩm trong quá trình chế biến.

"Cả 2 thành phần này đều được Cơ quan an toàn thực phẩm phê duyệt", đại diện hãng nói.

Món gà quay giá 4,99 USD vốn là món ăn mang tính biểu tượng tại Costco, được coi là giải pháp hỗ trợ cho hàng triệu gia đình người dân Mỹ bận rộn không có đủ thời gian nấu nướng, các sinh viên nghèo hoặc người về hưu.

Được biết, Costco duy trì giá bán 4,99 USD với món gà quay từ năm 2009 đến nay. Trước đó, hãng từng tuyên bố sẵn lòng chấp nhận chịu lỗ hàng chục triệu USD vì món gà quay bởi có niềm tin rằng món ăn này sẽ thu hút thêm nhiều khách tới siêu thị mua sắm hơn.

Mặc dù 2 nữ khách hàng đến từ California là người khởi xướng vụ kiện, song cả hai cho biết, họ vẫn có kế hoạch sẽ mua món gà quay của siêu thị trong tương lai.