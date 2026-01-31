Audi thay đổi phong cách thiết kế, lưới tản nhiệt hoàn toàn mới

Theo Giám đốc thiết kế Audi, lưới tản nhiệt dựng đứng sẽ là dấu ấn mới trên các mẫu xe trong tương lai. Sự thay đổi này đánh dấu bước chuyển khỏi lưới tản nhiệt hình thang cỡ lớn từng xuất hiện xuyên suốt trên dải sản phẩm của hãng.

Tất cả các mẫu Audi tương lai sẽ dùng lưới tản nhiệt dựng đứng như thế này (Ảnh: Audi).

Nhà thiết kế người Italy Massimo Frascella được bổ nhiệm vào vị trí Trưởng bộ phận thiết kế Audi vào giữa năm 2024, thay thế ông Marc Lichte.

Frascella là người đóng vai trò quan trọng trong việc định hình các mẫu xe như Land Rover Defender hay Range Rover Velar, và giờ đây ông được giao nhiệm vụ đưa triết lý thiết kế của Audi bước sang một chương hoàn toàn mới.

Chiếc Concept C chính là “tuyên ngôn mở màn” cho chương mới đó.

Được phát triển như tiền đề cho Audi TT thế hệ mới hoặc một mẫu xe thể thao mới với tên gọi khác, Concept C gây chú ý với lưới tản nhiệt hình chữ nhật nằm dọc và dựng cao, đặt chính giữa phần đầu xe.

Thiết kế này gợi liên tưởng đến sự tái hiện mặt trước xe Audi cổ điển, đồng thời mang phong cách có phần giống lưới tản nhiệt móng ngựa đặc trưng của Bugatti.

Trả lời phỏng vấn gần đây của tạp chí Auto Motor und Sport của Đức, ông Frascella cho biết lưới tản nhiệt dựng đứng này sẽ được sử dụng rộng rãi trên toàn bộ dải sản phẩm Audi. Tuy nhiên, ông cũng thừa nhận mỗi mẫu xe sẽ có những tinh chỉnh riêng ở phần đầu để đảm bảo sự khác biệt.

Không chỉ dừng ở ngoại thất, ông Frascella còn định hình lại tương lai nội thất của Audi.

Chiếc Concept C cho thấy Audi không nhiệt tình với xu hướng thiết kế màn hình ngày càng lớn, đồng thời giữ lại các nút bấm và núm xoay vật lý cho những chức năng quan trọng.

Nội thất chiếc Concept C (Ảnh: Audi).

Mẫu xe Audi hoàn toàn mới đầu tiên áp dụng ngôn ngữ thiết kế mới này được kỳ vọng sẽ là TT thế hệ mới, phát triển dựa trên Concept C. Theo thông tin ban đầu, mẫu xe này có thể không còn mang tên TT, nhưng vẫn giữ bố cục hai cửa quen thuộc và tỷ lệ nhỏ gọn, kết hợp cùng hệ truyền động thuần điện.