Mỹ: Đi xe đạp điện cũng cần có bằng lái

Theo quy định mới, tất cả người đi xe đạp điện, không chỉ xe máy điện, đều phải có bằng lái, đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn Bộ Giao thông Vận tải Mỹ, mua bảo hiểm và đăng ký xe lưu hành hợp lệ.

Xe đạp điện có tốc độ cao được cho là gây nguy hiểm cho người đi bộ (Ảnh minh họa: Aventon).

Đạo luật do Thống đốc Phil Murphy ký ban hành ngày 19/1 đã bãi bỏ hệ thống phân loại ba cấp độ xe đạp điện trước đây. Thay vào đó, bang New Jersey áp dụng một khung quản lý rộng hơn, đưa gần như toàn bộ các loại xe đạp điện vào cùng một phạm vi điều chỉnh.

Theo ông Murphy, đạo luật này ra đời muộn hơn thực tế phát triển của thị trường. Việc sử dụng xe đạp điện bùng nổ, đặc biệt trong thanh thiếu niên và người đi làm, trong khi một số vụ tai nạn chết người gần đây, bao gồm trường hợp một thiếu niên 13 tuổi thiệt mạng, đã thúc đẩy dự luật được thông qua nhanh chóng.

Người dùng xe đạp điện sẽ tốn kém hơn

Chủ tịch Thượng viện bang New Jersey, Nick Scutari, cho rằng các dòng xe đạp điện ngày càng nhanh và mạnh đã vượt xa khung pháp lý hiện hành, tạo ra rủi ro an toàn cho người sử dụng và cộng đồng.

Người đi xe đạp điện sẽ có 6 tháng để tuân thủ quy định mới. Phí đăng ký được miễn trong năm đầu tiên, sau đó áp dụng mức 8USD mỗi năm, tương đương khoảng 210.000 đồng, kèm mức phạt 50USD nếu vi phạm sau thời gian miễn phí.

Các giới hạn độ tuổi cũng được siết chặt. Người dưới 15 tuổi bị cấm điều khiển xe đạp điện, người 17 tuổi phải có bằng lái cơ bản, còn người 16 tuổi chỉ được sử dụng xe đạp điện tốc độ thấp thông qua các chương trình cho thuê do chính quyền phê duyệt.

Sự khác biệt mà pháp luật đang bỏ qua

Theo nhiều ý kiến, vấn đề lớn nhất nằm ở việc thuật ngữ “xe đạp điện” đang được sử dụng quá rộng. Trên thực tế, xe đạp điện là xe có bàn đạp, mô-tơ chỉ đóng vai trò hỗ trợ, với công suất thường giới hạn ở mức 750W.

Ngược lại, xe máy điện hoặc xe gắn máy điện thường có công suất từ 1.000W trở lên, vận hành chủ yếu bằng tay ga và có hình dáng gần với xe máy hoặc xe tay ga. Tuy nhiên, ranh giới giữa hai nhóm phương tiện này ngày càng mờ nhạt do cách thiết kế của nhà sản xuất.

“Kẽ hở” từ tay ga điện

Một số người sử dụng xe đạp điện cho rằng luật nên tập trung vào sự tồn tại của tay ga thay vì gom tất cả vào cùng một khái niệm. Tay ga cho phép tạo ra những phương tiện vận hành như xe máy điện nhưng vẫn được gọi là xe đạp điện.

Nhiều mẫu xe máy điện và xe gắn máy điện hiện nay được gắn thêm bàn đạp chỉ để “hợp thức hóa” về mặt pháp lý. Hệ quả là những người cao tuổi vốn chỉ muốn dùng xe đạp điện để vận động nhẹ nhàng nay cũng phải đội mũ bảo hiểm xe máy, có bằng lái, đăng ký xe và mua bảo hiểm như người đi mô-tô.