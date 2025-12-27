Loạt chính sách giúp khách mua ô tô tiết kiệm tới cả trăm triệu từ 2026

Sang năm 2026, một số chính sách hoặc dự thảo mới dự kiến tác động mạnh tới giá bán của nhiều dòng ô tô trên thị trường. Người dùng cần nắm rõ thông tin này để chuẩn bị kế hoạch mua sắm phù hợp, tránh trường hợp “bắt đáy” trượt.

Dự thảo giảm lệ phí đăng ký, cấp biển số

Bộ Tài chính đang lấy ý kiến về dự thảo thông tư mới, sửa đổi mức thu lệ phí đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông giảm 30% so với mức thu hiện hành tại thông tư 60/2023 (trừ mức thu lệ phí cấp đổi biển số). Nếu đề xuất của Bộ được phê duyệt, dự thảo thông tư này dự kiến có hiệu lực từ năm 2026.

Bộ Tài chính xây dựng đề xuất này theo phương án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1891/QĐ-TTg ngày 3/9/2025 (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Việc giảm 30% lệ phí đăng ký, cấp biển số hứa hẹn giúp những khách hàng tại khu vực I như Hà Nội hay TPHCM tiết kiệm được 6 triệu đồng, khi thực hiện thủ tục lăn bánh các dòng ô tô chở người dưới 9 chỗ ngồi (bao gồm xe bán tải). Đề xuất này cũng áp dụng với xe máy, dự kiến thay đổi như sau:

Phương tiện Khu vực I Khu vực II Hiện tại Đề xuất Hiện tại Đề xuất Ô tô chở người dưới 9 chỗ (bao gồm bán tải) 20.000.000 14.000.000 200.000 140.000 Mô tô trị giá đến 15 triệu đồng 1.000.000 700.000 150.000 105.000 Mô tô trị giá 15-40 triệu đồng 2.000.000 1.400.000 150.000 105.000 Mô tô trị giá trên 40 triệu đồng 4.000.000 2.800.000 150.000 105.000

Dự kiến mức thu lệ phí đăng ký, cấp biển số mới theo đề xuất của Bộ Tài chính (Đơn vị: Đồng).

Xe hybrid được giảm thuế tiêu thụ đặc biệt

Theo Luật Thuế Tiêu thụ đặc biệt (sửa đổi) được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2025, từ ngày 1/1/2026, xe HEV (hybrid tự sạc) sẽ được áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt bằng 70% so với xe xăng, dầu cùng chủng loại. Trước đó, chỉ các dòng xe PHEV (hybrid cắm sạc) được hưởng ưu đãi này.

Một mẫu HEV sử dụng động cơ 2.5L đang có mức thuế tiêu thụ đặc biệt là 50% (áp dụng cho xe có dung tích xi-lanh 2.000-3.000 cc). Từ 1/1/2026, mức thuế tiêu thụ đặc biệt của sản phẩm này được giảm còn: 50% x 70% = 35% (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Với thuế tiêu thụ đặc biệt mới giảm 30% so với mức hiện hành, giá bán cùng biểu giá tính thuế trước bạ của các dòng xe HEV hứa hẹn giảm đáng kể từ năm 2026. Mức giảm sẽ tùy dòng xe, các sản phẩm đắt tiền có cơ hội giảm giá càng nhiều.

Theo ước tính của giới chuyên gia, một mẫu ô tô HEV đang có giá niêm yết khoảng 1,5 tỷ đồng có thể giảm tới 150 triệu đồng, khi được áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt mới từ năm 2026.

Lộ trình cắt giảm thuế cho xe nhập khẩu châu Âu

Theo lộ trình của Hiệp định Thương mại tự do Liên minh châu Âu - Việt Nam (EVFTA), thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ châu Âu sẽ giảm theo từng năm, tiến tới mức 0%. Từ ngày 1/1/2025, mức thuế nhập khẩu với các dòng xe có dung tích 1.5L-2.5L đã được giảm từ 39-42,5% xuống 31,2-35,4%.

Nếu lộ trình này được duy trì, thuế nhập khẩu với ô tô từ châu Âu sẽ giảm xuống 24-29% từ năm 2026. Hiện tại, các dòng xe có xuất xứ châu Âu đa phần là xe sang, đến từ những thương hiệu như: Porsche, Audi, BMW…

Mức thuế nhập khẩu hiện hành đã giúp nhiều dòng xe xuất xứ châu Âu thu gọn chênh lệch giá bán với xe lắp ráp trong nước. Ví dụ mẫu Audi A5 2025 được ra mắt khách Việt vào tháng 7 thuộc bản S Line cao cấp nhất, có giá 2,199 tỷ đồng, chỉ cao hơn 100 triệu đồng so với Mercedes-Benz C300 AMG (bản cao nhất).

Audi A5 nhập khẩu, tăng khả năng cạnh tranh với các xe lắp ráp trong nước (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Quy định này hứa hẹn giúp giá bán của các dòng xe nhập khẩu nguyên chiếc từ châu Âu có dư địa cắt giảm mạnh từ năm 2026. Nguyên nhân là bởi thuế nhập khẩu giảm kéo theo mức thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế giá trị gia tăng giảm theo.

Giả sử, một mẫu xe nhập khẩu châu Âu sử dụng động cơ 2.5L có giá cập cảng là 2 tỷ đồng. Với mức thuế nhập khẩu 35,4% hiện hành, xe có giá sau khi nhập khẩu là 2,708 tỷ đồng.

Xe sử dụng động cơ 2.5L được áp dụng mức thuế tiêu thụ đặc biệt là 50%, tương đương: 2,708 x 50% = 1,354 (tỷ đồng). Sau khi cộng thêm mức thuế giá trị giá tăng (VAT) là: (2,708 + 1,354) x 10% = 406,2 triệu đồng, giá bán sau cùng của xe là: 4,4682 tỷ đồng.

Từ năm 2026, thuế nhập khẩu của chiếc xe này được giảm còn 29%. Theo đó, giá bán sau cùng được giảm còn: 4,257 tỷ đồng. Như vậy, giá bán mới của dòng xe này sẽ giảm hơn 200 triệu đồng so với năm 2025.