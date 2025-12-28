Loạt SUV đô thị giá dưới 700 triệu ra mắt Việt Nam trong năm 2025

Trong bối cảnh thị hiếu của khách Việt vẫn đang tập trung vào các dòng xe gầm cao, các hãng xe tiếp tục đem về nhiều sản phẩm mới trong năm 2025. Trong đó, một số mẫu SUV đô thị có giá bán dưới 700 triệu đã được giới thiệu, đem lại cho khách hàng những lựa chọn mới mẻ.

Geely Coolray

Cuối tháng 3, Geely Coolray chính thức mở bán tại Việt Nam với 3 phiên bản cùng giá bán dao động 538-628 triệu đồng. Mức giá này vốn khá cạnh tranh so với các đối thủ cùng phân khúc SUV hạng B nhưng đến tháng 11, mẫu xe Trung Quốc này được nhà phân phối điều chỉnh giá niêm yết hạ còn 499-599 triệu đồng.

Geely Coolray được nhập khẩu nguyên chiếc từ Malaysia (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Trang bị của mẫu xe này khá hiện đại với cụm đèn LED trước/sau và mâm hợp kim 18 inch trên phiên bản cao cấp nhất. Nội thất có điểm nhấn là màn hình đa thông tin 7 inch, màn hình giải trí 10,25 inch có kết nối Apple CarPlay/Android Auto, cửa sổ trời toàn cảnh, đỗ xe tự động, phanh tay điện tử…

Trên bản cao nhất, Geely Coolray được trang bị gói công nghệ an toàn chủ động (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Về khả năng vận hành, Geely Coolray được trang bị máy xăng, 3 xi-lanh, tăng áp, dung tích 1.5L, kết hợp với hộp số tự động ly hợp kép 7 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Cấu hình này tạo ra công suất tối đa 175 mã lực và 255Nm.

Omoda C5 Luxury

Cuối tháng 3, Omoda & Jaecoo Việt Nam bổ sung phiên bản tiêu chuẩn mới cho dòng C5 đã mở bán, có tên gọi Luxury. Biến thể này được chốt giá bán lẻ đề xuất là 539 triệu đồng, dễ tiếp cận ngang một số mẫu SUV hạng A như Hyundai Venue (cao nhất 539 triệu đồng).

Omoda C5 Luxury được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia, tương tự các biến thể cao cấp hơn (Ảnh: Omoda & Jaecoo).

Dù là phiên bản tiêu chuẩn, Omoda C5 Luxury vẫn sở hữu cụm đèn LED trước/sau và mâm hợp kim 17 inch. Nội thất của xe vẫn có màn hình giải trí 10,25 inch đi kèm kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, nút bấm đề nổ, khởi động xe từ xa và phanh tay điện tử.

Nội thất của Omoda C5 Luxury khá hiện đại dù là phiên bản tiêu chuẩn. Hàng ghế đầu được bọc da pha nỉ, cắt bỏ sạc điện thoại không dây (Ảnh: Omoda & Jaecoo).

Trái với các phiên bản cao cấp dùng động cơ tăng áp, Omoda C5 Luxury sử dụng máy xăng 1.5L, hút khí tự nhiên. Khi kết hợp với hộp số CVT và hệ dẫn động cầu trước, cấu hình này sản sinh 111 mã lực và 138Nm.

Hyundai Creta 2025

Đầu tháng 6, Hyundai Creta 2025 được ra mắt Việt Nam. Xe tiếp tục được lắp ráp trong nước với giá khởi điểm giữ nguyên ở mức 599 triệu đồng, hai bản giữa (Đặc biệt và Cao cấp) tăng 6-9 triệu đồng so với đời cũ, đồng thời lần đầu có phiên bản thể thao N Line, chốt giá 715 triệu đồng.

Hyundai Creta 2025 thuộc bản nâng cấp giữa vòng đời. Đây cũng là lần đầu tiên mẫu xe này được nâng cấp, kể từ khi ra mắt Việt Nam vào năm 2022 (Ảnh: TC Motor).

Dù là phiên bản nâng cấp giữa vòng đời, song thiết kế của xe lại gần như “lột xác” toàn diện từ trong ra ngoài. Nội thất của mẫu xe Hàn Quốc tạo cảm giác như một thế hệ hoàn toàn mới, “giao diện” phần đầu hầm hố và khỏe khoắn hơn, hoàn toàn không giữ lại những đường nét ở đời cũ.

Nội thất của Hyundai Creta 2025 gây chú ý với cặp màn hình LCD đôi đều có kích thước 10,25 inch (trừ bản Tiêu chuẩn). Trang bị tiện nghi có thêm một số điểm mới, như tính năng làm mát hàng ghế trước không nhiều đối thủ sở hữu (Ảnh: TC Motor).

Về khả năng vận hành, Hyundai Creta 2025 vẫn sử dụng khối động cơ xăng, dung tích 1.5L tương tự đời cũ. Cỗ máy này kết hợp với hộp số vô cấp iVT, tạo ra 115 mã lực và 144Nm.

Skoda Kushaq

Cuối tháng 6, Skoda Việt Nam chính thức giới thiệu Kushaq với hai phiên bản (599-649 triệu đồng). Đây là mẫu xe đầu tiên được thương hiệu ô tô đến từ cộng hòa Séc lắp ráp tại Việt Nam, định vị ở phân khúc SUV cỡ B.

Chiều dài của Skoda Kushaq ngắn hơn một chút so với các đối thủ, chỉ đạt 4.225mm (Ảnh: Trung Nghĩa).

So với Mitsubishi Xforce (599-705 triệu đồng) hay Toyota Yaris Cross (650-765 triệu đồng), giá bán của Skoda Kushaq dễ tiếp cận hơn. Tuy nhiên, gói công nghệ àn toàn (ADAS) của mẫu xe này có ít tính năng hơn các đối thủ như Yaris Cross hay Honda HR-V.

Nội thất của Skoda Kushaq có một số trang bị như: hàng ghế đầu chỉnh điện có làm mát, cụm đồng hồ kỹ thuật số 8 inch, màn hình giải trí 10 inch có kết nối Apple CarPlay/Android Auto không dây, sạc điện thoại không dây, đèn viền nội thất, cửa sổ trời, điều hòa tự động, lọc không khí… (Ảnh: Trung Nghĩa).

Cung cấp sức mạnh cho Skoda Kushaq là khối động cơ xăng, tăng áp, dung tích 1.0L, kết hợp với hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước. Cấu hình này tạo ra 113 mã lực và 178Nm.

Suzuki Fronx

Được giới thiệu vào tháng 10, Suzuki Fronx từng gây tranh cãi khi được chốt giá 520-649 triệu đồng, cao hơn các đối thủ cùng phân khúc SUV hạng A như Kia Sonet (499-624 triệu đồng). Đồng thời, không gian hàng ghế thứ 2 gặp giới hạn, do xe sở hữu thiết kế SUV lai coupe với phần trần vuốt về đuôi sau.

Suzuki Fronx được nhập khẩu nguyên chiếc từ Indonesia (Ảnh: Đại lý Suzuki).

Với giá bán cao nhất phân khúc, Suzuki Fronx nhỉnh hơn các đối thủ nhờ gói công nghệ an toàn chủ động. Hệ thống này gồm các tính năng: kiểm soát hành trình thích ứng, cảnh báo chệch làn đường và hỗ trợ giữ làn, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, đèn pha thích ứng…

Nội thất của Suzuki Fronx có nhiều điểm tương đồng với “người anh em” Swift. Trên bản cao nhất, Fronx được trang bị màn hình hiển thị kính lái HUD, chi tiết “độc nhất” phân khúc (Ảnh: Tiến Dũng).

Về khả năng vận hành, bản tiêu chuẩn của Suzuki Fronx được trang bị động cơ xăng, dung tích 1.5L, hút khí tự nhiên, kết hợp với hộp số tự động 4 cấp, tạo ra 103 mã lực và 138Nm. Hai biến thể cao cấp dùng máy 1.5L mild-hybrid, có thông số 99 mã lực và 135Nm.

Hệ thống mild-hybrid (hybrid hạng nhẹ) là tổ hợp của pin lithium-ion 12V và máy phát điện tích hợp (ISG), hỗ trợ mô-men xoắn và chức năng dừng/khởi động động cơ ở trạng thái không tải.