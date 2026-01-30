Tiêu thụ xe điện lần đầu tiên vượt xe xăng tại EU

Số liệu mới cho thấy Liên minh châu Âu đang từng bước chuyển dịch sang xe điện và xe hybrid, ngay cả trong bối cảnh các nhà hoạch định chính sách đề xuất nới lỏng quy định về khí thải.

Động thái này có thể tạo dư địa để các mẫu xe động cơ đốt trong tiếp tục tồn tại lâu hơn.

Theo số liệu do Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô châu Âu (ACEA) công bố ngày 27/1, doanh số ô tô thuần điện tại EU đã lần đầu tiên vượt xe chạy xăng thuần trong tháng 12/2025. Tuy nhiên, nhóm xe hybrid vẫn giữ vị trí dẫn đầu về tổng thị phần.

Nhà phân tích ô tô độc lập Matthias Schmidt cho rằng doanh số xe xăng sụt giảm một phần do nhiều mẫu xe được phân loại lại thành hybrid nhẹ. Dù vẫn sử dụng động cơ xăng là chính, nhóm xe này chỉ đóng góp rất hạn chế vào mục tiêu cắt giảm khí thải.

“Phải mất khoảng nửa thập kỷ nữa thì xe thuần điện mới thực sự vượt qua các mẫu xe động cơ đốt trong trên toàn khu vực, nhưng đây rõ ràng là một khởi đầu”, ông Schmidt nhận định.

Cuộc đua giành thị phần

Trong tháng 12/2025, xe thuần điện chiếm 22,6% tổng số xe đăng ký mới tại EU, nhỉnh hơn xe xăng với tỷ lệ 22,5%. Nhóm xe hybrid xăng điện, bao gồm cả hybrid cắm sạc có khả năng chạy quãng đường ngắn hoàn toàn bằng điện, dẫn đầu thị trường với thị phần 44%.

Biểu đồ doanh số xe thuần điện (BEV) và xe xăng tại EU trong thời gian từ tháng 1/2022 đến hết tháng 12/2025 (Nguồn: Reuters).

Số liệu đăng ký xe được xem là thước đo phản ánh doanh số bán hàng thực tế.

Tính trên toàn thị trường châu Âu mở rộng, bao gồm cả Anh và Na Uy, doanh số ô tô ghi nhận tháng tăng trưởng thứ sáu liên tiếp so với cùng kỳ năm trước.

Tại châu Âu, áp lực cạnh tranh từ các thương hiệu Trung Quốc như BYD, Changan và Geely ngày càng gia tăng, dù các hãng xe nội địa như Volkswagen và BMW cũng liên tục tung ra các mẫu xe điện mới.

Cùng đó, EU công bố kế hoạch hủy lệnh cấm xe động cơ đốt trong vào năm 2035, trong bối cảnh các hãng xe chịu sức ép từ cạnh tranh với doanh nghiệp Trung Quốc, thuế nhập khẩu của Mỹ và những thách thức trong quá trình chuyển đổi sang xe điện.

Dù vậy, các chuyên gia trong ngành vẫn kỳ vọng thị phần xe điện tại châu Âu sẽ tiếp tục gia tăng.

Ông Chris Heron, Tổng thư ký E-Mobility Europe, cho biết các thương hiệu châu Âu đã bắt đầu thích ứng bằng cách tung ra những mẫu xe điện có mức giá dễ tiếp cận hơn, trong khi nhiều quốc gia cũng triển khai thêm các gói ưu đãi mới.

“Chúng tôi thấy người tiêu dùng đang dần chấp nhận xe điện. Chúng tôi tin rằng doanh số trên toàn châu Âu sẽ tiếp tục tăng trong năm 2026”, ông Heron nói.

Trong tháng 12, lượng xe đăng ký mới của Volkswagen và Stellantis tại châu Âu, Anh và Hiệp hội Mậu dịch tự do châu Âu lần lượt tăng 10,2% và 4,5%, trong khi Renault giảm 2,2%. Tesla ghi nhận mức giảm 20,2%, còn BYD tăng mạnh tới 229,7%.

Theo ACEA, doanh số ô tô tại EU, Anh và EFTA đã tăng 7,6% lên 1,2 triệu xe trong tháng 12 và tăng 2,4% lên 13,3 triệu xe trong cả năm 2025, mức cao nhất trong vòng 5 năm, dù vẫn thấp hơn đáng kể so với giai đoạn trước đại dịch Covid-19.

Riêng tại EU, tổng doanh số ô tô tăng 5,8% trong tháng 12, đạt gần 1 triệu xe, và tăng 1,8% trong cả năm lên 10,8 triệu xe.

Thị phần các chủng loại xe tại EU trong năm 2024-2025. Trong đó, các xe khác (màu xám) bao gồm xe chạy bằng pin nhiên liệu, khí tự nhiên, LPG, xăng E85... (Nguồn: ACEA/Reuters).

Trong tháng 12, lượng đăng ký mới của xe thuần điện, hybrid cắm sạc và hybrid thông thường lần lượt tăng 51%, 36,7% và 5,8%. Ba nhóm xe điện hóa này cộng lại chiếm 67% tổng lượng đăng ký xe mới tại EU.

Tính chung cả năm, thị phần xe thuần điện tại EU đã tăng từ 13,6% trong năm 2024 lên 17% trong năm 2025.