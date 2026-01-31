Khách Việt giấu nhiều hạt giống rau trong găng tay khi nhập cảnh vào Nhật

Đoạn video được kênh truyền hình FNN công bố mới đây được quay tại sân bay quốc tế Narita Nhật Bản.

Đó là thời điểm các trạm kiểm dịch tại sân bay liên tiếp phát hiện nhiều loại thực phẩm bị cấm nhập cảnh được giấu kỹ trong hành lý của khách khi nhập cảnh.

Những trường hợp bị phát hiện trong thời điểm này có khách từ Trung Quốc bị tịch thu nhiều thùng trái cây tươi và sản phẩm từ thịt lợn, nhóm khách khác mang xúc xích bọc trong túi bóng đen.

Túi hạt giống cải bó xôi (rau chân vịt) được hành khách từ Việt Nam cất giấu trong hành lý (Ảnh cắt từ màn hình).

Đáng chú ý là trường hợp của hành khách nữ đến từ Việt Nam. Người này bị lực lượng chức năng phát hiện lượng lớn găng tay xếp chồng lên nhau trong vali. Khi kiểm tra, các nhân viên tìm thấy rất nhiều gói hạt giống cây trồng như rau cải, rau chân vịt, rau mùi được cất giấu.

Bên cạnh đó, có trường hợp khách Việt khác cũng bị phát hiện mang theo bánh pía trong hành lý.

Tuy nhiên các trường hợp này đều bị phát hiện sau khi hải quan tiến hành soi chiếu và kiểm tra thủ công. Đây là danh mục các món đồ nghiêm cấm không được mang vào Nhật Bản nếu không có giấy chứng nhận kiểm dịch từ quốc gia xuất khẩu.

Nguyên nhân xuất phát từ lo ngại các mầm bệnh nguy hiểm như dịch tả lợn châu Phi, côn trùng ngoại lai ẩn nấp trong hạt giống cây có thể ảnh hưởng nghiêm trọng tới hệ sinh thái bản địa và nền nông nghiệp Nhật Bản.

Được biết, khi nhập cảnh vào Nhật Bản, hành khách tuyệt đối không được mang theo những món đồ, vật dụng này, nếu không sẽ nhận mức phạt theo quy định của nước sở tại. Đây vốn là một trong những quốc gia kiểm soát nghiêm ngặt các món đồ do hành khách mang vào.

Cụ thể với nhóm thực phẩm từ thịt và động vật:

Tất cả các loại thịt tươi sống, đông lạnh, sấy khô, nấu chín: thịt heo, bò, gà, vịt, nem chua, giò, chả, lạp xưởng, ruốc, xúc xích...

Các loại bánh có nhân thịt: bánh chưng, bánh giò...

Các loại mì hay phở ăn liền có gói thịt.

Trứng, sữa, sản phẩm từ sữa, nội tạng, xương, da, lông, sừng, móng guốc, gân...

Nhóm rau củ quả và thực vật:

Hầu hết trái cây tươi như xoài, mít, nhãn, vải, ổi, cam, bưởi, mận, đào, táo...

Rau tươi như rau muống, rau lang, rau bí, ớt, chanh, dưa chuột, cà, khoai lang, sắn...

Hạt giống, rễ cây, củ giống, cây cảnh, đất, thực vật có đất.

Nhóm vũ khí, chất gây nghiện, chất cấm:

Ma túy, chất kích thích, thuốc (giảm cân, an thần) chứa thành phần cấm.

Mỗi người chỉ mang thuốc theo liều dùng cá nhân và khuyến khích có đơn thuốc hoặc nhãn tiếng Anh rõ ràng.

Vũ khí như súng, đạn, dao, gươm, kiếm, dùi cui...

Chất nổ, chất lỏng dễ cháy, hóa chất độc hại.

Hàng giả, hàng nhái (quần áo, túi xách, ví, đồng hồ, mỹ phẩm).

Văn hóa phẩm đồi trụy, bạo lực.

Nếu vi phạm, hàng hóa sẽ bị tịch thu và tiêu hủy. Trường hợp nghiêm trọng có thể nhận mức phạt tiền lớn lên tới 3 triệu yên (503 triệu đồng) hoặc xử lý hình sự, cấm nhập cảnh vĩnh viễn.

Ngoài ra, hành khách không được phép mang suất ăn từ trên máy bay xuống khi nhập cảnh vào Nhật. Thuốc lá điện tử, thuốc lá chứa chất nicotine cũng bị cấm.

Nếu hành khách mang trên 1 triệu yên (167 triệu đồng) cần làm thủ tục khai báo với hải quan. Khách mang theo vàng thỏi cũng cần khai báo.