Khách Việt sẽ tiết kiệm được 6 triệu đồng khi đăng ký ô tô nhờ đề xuất mới

Nhằm thực hiện theo phương án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1891/QĐ-TTg ngày 3/9/2025, Bộ Tài chính đã xây dựng dự thảo thông tư và đang lấy ý kiến về việc sửa đổi mức thu lệ phí đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông. Theo đó, Bộ đề xuất giảm 30% so với mức thu hiện hành tại thông tư 60/2023 (trừ mức thu lệ phí cấp đổi biển số).

Nếu đề xuất này được thông qua, người dân tại các tỉnh, thành thuộc khu vực I như Hà Nội, TPHCM sẽ tiết kiệm được 6 triệu đồng khi đăng ký ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống (bao gồm xe bán tải). Đề xuất này cũng áp dụng với xe máy, dự kiến thay đổi như sau:

Phương tiện Khu vực I Khu vực II Hiện tại Đề xuất Hiện tại Đề xuất Ô tô chở người dưới 9 chỗ (bao gồm bán tải) 20.000.000 14.000.000 200.000 140.000 Mô tô trị giá đến 15 triệu đồng 1.000.000 700.000 150.000 105.000 Mô tô trị giá 15-40 triệu đồng 2.000.000 1.400.000 150.000 105.000 Mô tô trị giá trên 40 triệu đồng 4.000.000 2.800.000 150.000 105.000

Dự kiến mức lệ phí mới theo đề xuất của Bộ Tài chính (Đơn vị: Đồng).

Đề xuất này nhận được nhiều sự quan tâm của người dùng, trong đó có anh Nguyễn Đức Long (Hà Nội). “Gia đình tôi đang cân nhắc mua xe ô tô trong thời gian tới, nên rất mong chờ đề xuất của Bộ Tài chính được thông qua. 6 triệu đồng là một khoản tiền không nhỏ, ngang một số món phụ kiện ô tô rồi”.

Dự thảo thông tư của Bộ Tài chính dự kiến có hiệu lực từ 2026 (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Dù lệ phí cấp biển số có thể giảm trong thời gian tới, song người dùng lại lo lắng một số chi phí đăng ký xe có thể tăng từ đầu năm sau.

Theo quy định tại khoản 4 Điều 13 Nghị định số 10/2022/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung bởi khoản 8 Điều 1 Nghị định số 175/2025/NĐ-CP), từ 1/1/2026, các tỉnh, thành phố sẽ tự ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ ô tô, xe máy thay cho bảng giá cũ được ban hành bởi Bộ Tài chính.

Bảng giá tính lệ phí trước bạ mới sẽ được sử dụng làm căn cứ điều chỉnh, bổ sung lệ phí trước bạ định kỳ theo quy định tại Nghị định 10/2022/NĐ-CP. Mới đây, Cục Thuế đã có văn bản đề nghị các cơ quan thuế địa phương khẩn trương báo cáo, tham mưu Ủy ban Nhân dân (UBND) tỉnh, thành phố thực hiện nội dung trên.

Các tư vấn bán hàng có xu hướng “giục” khách chốt xe sớm nhằm hưởng mức thu lệ phí trước bạ hiện hành, do chưa rõ mức thu mới sau khi điều chỉnh sẽ tăng hay giảm (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Trong trường hợp UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương chưa ban hành bảng giá tính lệ phí trước bạ đối với ô tô, xe máy thì tiếp tục được áp dụng bảng giá tính lệ phí trước bạ; bảng giá tính lệ phí trước bạ điều chỉnh, bổ sung đối với ô tô, xe máy do Bộ Tài chính ban hành. Đó là nội dung tại khoản 2 Điều 2 Nghị định số 175/2025/NĐ-CP quy định từ ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành (1/7/2025) đến hết ngày 31/12/2025.