Loạt xe sang ra mắt Việt Nam năm nay: Audi tổng lực, thêm nhân tố mới Lotus

Audi

2026 sẽ là năm Audi Việt Nam quyết liệt mở rộng dải sản phẩm, với 7 mẫu xe mới, bao gồm: Q5 SUV, Q5 Sportback, Q3 SUV, Q3 Sportback, Q6 Sportback e-tron, A6 Sportback e-tron và S6 Sportback e-tron.

Trong đó, Q5 SUV sẽ mang vai trò chủ lực doanh số khi nằm ở phân khúc SUV hạng sang cỡ nhỏ vốn dễ tiếp cận với người lần đầu mua xe sang. Mẫu xe này cạnh tranh trực tiếp Mercedes-Benz GLC, Lexus NX, BMW X3 và Volvo XC60.

Audi Q5 thế hệ mới trưng bày tại TP.HCM (Ảnh: Phùng Thế Anh).

Định vị dưới Q5 SUV, Audi Q3 SUV sở hữu kích thước nhỏ hơn, cạnh tranh trực tiếp với Volvo XC40. Phân khúc này từng có Mercedes-Benz GLA và BMW X1 nhưng đã bị khai tử tại Việt Nam do doanh số không ấn tượng.

Bộ đôi Q3 Sportback và Q5 Sportback tập trung vào nhóm khách hàng "ngách" thích những mẫu xe có thiết kế cá tính, độc đáo. Cuối cùng là bộ ba xe thuần điện Q6 Sportback e-tron, A6 Sportback e-tron và S6 Sportback e-tron.

Lộ trình ra mắt 7 mẫu xe mới của Audi Việt Nam trong năm 2026 (Ảnh: Phùng Thế Anh).

Quyết định mở rộng dải sản phẩm của Audi Việt Nam dựa theo lộ trình giảm thuế theo Hiệp định Thương mại tự do EU - Việt Nam (EVFTA).

Cụ thể, theo lộ trình của EVFTA, thuế nhập khẩu ô tô nguyên chiếc từ EU sẽ giảm dần theo từng năm. Từ 2025, mức thuế đối với các dòng xe có dung tích xy-lanh 1.5-2.5L chỉ còn 31,2% - 35,4%, và mức của năm 2026 vào khoảng 24% - 29%. Nhờ đó, các sản phẩm của Audi tại Việt Nam có mức giá tốt hơn, hoặc bổ sung trang bị, tính năng để tăng sức cạnh tranh trước các hãng xe đối thủ.

Lexus

Hệ thống đại lý Lexus tại Việt Nam vừa thông báo nhận đặt cọc ES 2026 với 3 phiên bản: ES 350h Premium, ES 350h Luxury và ES 500e. Giá dự kiến chung 3,14 tỷ đồng cho 3 phiên bản.

Theo kế hoạch, xe sẽ về nước khoảng tháng 5/2026 và bắt đầu bàn giao từ tháng 8/2026.

Lexus ES 2026 sẽ có 3 phiên bản tại thị trường Việt Nam (Ảnh: Autoblog).

Hai phiên bản ES 350h dùng chung động cơ hybrid, khác biệt chủ yếu nằm ở danh sách trang bị. Trong khi đó, ES 500e sẽ trở thành mẫu xe thuần điện đầu tiên được Lexus phân phối chính hãng tại Việt Nam. Hiện tại, ES 2026 chưa mở bán ở bất kỳ thị trường nào trên thế giới.

Lexus ES 2026 thuộc phân khúc sedan hạng sang cỡ trung, cạnh tranh BMW 5-Series, Mercedes-Benz E-Class, Audi A6 và Volvo S90. Cả 4 mẫu xe sang châu Âu đều ra mắt phiên bản nâng cấp hoặc thế hệ mới nhất tại Việt Nam trong năm 2025. Do đó, việc đưa thế hệ mới của ES về Việt Nam là điều cần thiết với Lexus.

BMW

BMW Việt Nam vừa bổ sung phiên bản X3 30 xDrive M Sport Pro vào danh mục sản phẩm, giá bán 2,899 tỷ đồng. Đây là phiên bản cao cấp nhất của dòng xe này, xếp trên X3 20 xDrive M Sport (2,649 tỷ đồng) và X3 20 xDrive (2,299 tỷ đồng).

BMW X3 30 xDrive M Sport Pro giá 2,899 tỷ đồng (Ảnh: Trung Nguyễn).

So với phiên bản giữa, X3 30 M Sport Pro khác biệt ở gói ngoại thất M Sport Pro với lưới tản nhiệt viền đen bóng, chóa đèn trước sau tối màu và phanh M Sport màu đỏ. Nội thất thêm dây đai an toàn M.

Khác biệt lớn nhất nằm ở dưới nắp capo. Động cơ 2.0 TwinPower Turbo trên phiên bản này sản sinh công suất 258 mã lực và mô-men xoắn 400 Nm.

Trong khi đó, động cơ của X3 20 M Sport chỉ cho công suất 190 mã lực và mô-men xoắn 310 Nm. Tất cả phiên bản đều dùng hộp số Steptronic 8 cấp và hệ dẫn động bốn bánh xDrive.

Lotus

Lotus đã xác nhận kế hoạch đặt chân tới Việt Nam trong quý I/2026 với 3 mẫu xe Emira, Eletre và Emeya. Hãng coi Porsche là đối thủ trực diện.

Lotus sẽ gia nhập thị trường Việt Nam trong quý I/2026 (Ảnh: WIRED).

Trong 3 mẫu xe kể trên, Emira mang kiểu dáng xe thể thao coupe động cơ đặt giữa, sử dụng động cơ đốt trong. Eletre thuộc phân khúc SUV hiệu năng cao dùng động cơ thuần điện. Và cuối cùng là Emeya có kiểu dáng sedan 4 cửa hiệu năng cao, cũng dùng động cơ thuần điện.