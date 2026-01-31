Thiếu phụ ra tòa "tìm" cha cho con

Ngày 31/1, thông tin từ Viện kiểm sát nhân dân khu vực 13 tỉnh Đắk Lắk, đơn vị đã nhận được thư của người dân gửi lời cảm ơn do đã cử kiểm sát viên hướng dẫn, hỗ trợ thực hiện quyền yêu cầu tòa án xác định cha cho con theo đúng trình tự, thủ tục pháp luật.

Theo hồ sơ vụ án, trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 7/2022, chị N. (SN 2007, trú tại xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk) - người dân tộc Chăm - bị xâm hại tình dục khi chưa đủ 16 tuổi dẫn đến mang thai.

Kiểm sát viên hỗ trợ, hướng dẫn người phụ nữ trong việc xác định cha cho con (Ảnh: Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Đắk Lắk).

Sau đó, người đàn ông xâm hại tình dục chị N. đã bị xử lý theo quy định pháp luật. Riêng chị N. sinh một bé gái vào tháng 3/2023, tuy nhiên, cha của cháu bé không thừa nhận, nên giấy khai sinh chỉ ghi tên người mẹ.

Nhằm bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của trẻ em thông qua hoạt động thực hành quyền công tố, kiểm sát giải quyết các vụ việc hình sự và dân sự, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 13 đã làm việc với chị N. để hướng dẫn, giải thích và hỗ trợ chị thực hiện quyền yêu cầu tòa án xác định cha cho con theo đúng trình tự pháp luật.

Trên cơ sở đề nghị của kiểm sát viên Viện kiểm sát nhân dân khu vực 13 tham gia phiên họp, Tòa án nhân dân cùng cấp chấp nhận yêu cầu của chị N. và qua các chứng cứ pháp lý, đã xác định cha cho con gái của chị N..

Trong thư cảm ơn chị N. bày tỏ niềm vui mừng khi được Viện kiểm sát nhân dân khu vực 13 tận tình hướng dẫn trong quá trình xác định mối quan hệ huyết thống giữa con gái N. và người cha, qua đó, giúp cho con gái chị N. có được quyền lợi hợp pháp.