Bạn đọc Dân trí tặng quà Tết Nhân ái 2026 đến 50 hộ dân ở Thanh Hóa

Trong 2 ngày 30-31/1, báo Dân trí phối hợp với UBND xã Nông Cống và UBND xã Thọ Ngọc, tỉnh Thanh Hóa, tổ chức trao 50 suất quà đến 50 hộ dân khó khăn, bị ảnh hưởng do bão, lụt.

Tại xã Nông Cống - địa phương bị ngập lụt nặng nề trong đợt bão Bualoi, đại diện báo Dân trí đã trao 30 suất quà đến 30 hộ dân trên địa bàn. Mỗi suất quà trị giá 1,1 triệu đồng, gồm 1 triệu đồng tiền mặt và 1 phần quà trị giá 100.000 đồng.

Bà Phạm Thị Hằng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc xã Nông Cống cho biết, năm 2025, địa phương bị thiệt hại nặng nề do ảnh hưởng của bão Bualoi. "Mưa lớn khiến nước sông dâng cao, tràn vào khu dân cư khiến hàng nghìn ngôi nhà bị ngập sâu, giao thông chia cắt, bệnh viện bị cô lập, một số người dân không may bị thiệt mạng do mưa, bão", bà Hằng nói.

Theo bà Hằng, thời gian qua, được sự quan tâm của các cấp, ngành, nhà hảo tâm, cuộc sống người dân từng bước ổn định, tuy nhiên vẫn còn nhiều khó khăn.

"Trong bão, lũ, báo Dân trí và các cơ quan truyền thông trên địa bàn đã thông tin rất kịp thời về tình hình thiệt hại. Ngày hôm nay, báo Dân trí tiếp tục có sự quan tâm, sẻ chia đến người dân trên địa bàn khiến chúng tôi rất xúc động. Hy vọng, món quà ngày cận Tết sẽ phần nào giúp người dân sớm vượt qua khó khăn, vui xuân đón Tết an lành", bà Hằng chia sẻ.

Ông Nguyễn Minh Thuận (67 tuổi, thôn Đồng Thọ, xã Nông Cống, tỉnh Thanh Hóa) cho biết, cơn bão Bualoi năm 2025 đã khiến nhiều hộ dân trong xã bị thiệt hại nặng nề. Ông chia sẻ đây là trận lũ lịch sử.

"Chỉ vài tiếng, nhiều nhà dân bị ngập sâu. Chúng tôi không kịp trở tay. Nhờ sự giúp đỡ của chính quyền địa phương, các nhà hảo tâm mà xã Nông Cống sớm ổn định lại cuộc sống sau bão, lũ. Hôm nay, được sự quan tâm của báo Dân trí, tôi rất cảm động và vui mừng. Tôi xin gửi lời cảm ơn đến quý báo và bạn đọc cả nước, món quà là động lực rất lớn để chúng tôi vươn lên trong cuộc sống, đón Tết vui vẻ", ông Thuận chia sẻ.

Tại xã Thọ Ngọc, sáng 31/1, đại diện báo Dân trí, tổ chức Chương trình Tết Nhân ái 2026, tặng 20 suất quà trị giá 22 triệu đồng đến 20 hộ dân thuộc diện khó khăn, hộ nghèo, bị ảnh hưởng do mưa bão trên địa bàn.

Ông Nguyễn Ngọc Quang, Chủ tịch UBND xã Thọ Ngọc cho biết, năm 2025, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa bị ảnh hưởng nặng nề do hậu quả của mưa, bão. Tại xã Thọ Ngọc, nhiều nhà dân, đồng ruộng bị ngập lụt.

Theo ông Quang, tấm lòng từ bạn đọc báo Dân trí là nguồn động lực hết sức ý nghĩa đối với các hộ dân trước thềm năm mới.

"Món quà thực sự ý nghĩa, đặc biệt trong lúc địa phương còn nhiều khó khăn như thế này. Hy vọng, với sự quan tâm của bạn đọc báo Dân trí, các hộ dân có thêm động lực, niềm tin và đón năm mới với khí thế vui vẻ, gia đình hạnh phúc. Thay mặt địa phương, tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của báo Dân trí và bạn đọc cả nước", ông Quang chia sẻ.

Tại chương trình, nhà báo Trần Duy Tuyên, Trưởng Văn phòng đại diện miền Trung - Tây Nguyên báo Dân trí cho biết, nhằm san sẻ những khó khăn, vất vả của người dân bị thiệt hại do thiên tai trong năm 2025 tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung và Tây Nguyên, nhà báo Phạm Tuấn Anh, Tổng Biên tập báo Dân trí đã phê duyệt kế hoạch tổ chức Chương trình Tết Nhân ái 2026, qua đó trao tặng 1.000 suất quà để hỗ trợ 1.000 hộ dân vùng bão lũ.

"Mỗi năm, báo Dân trí kêu gọi hàng chục tỷ đồng để hỗ trợ các hoàn cảnh khó khăn. Ngoài ra, báo Dân trí còn là cầu nối để bạn đọc giúp đỡ các địa phương trên cả nước với nhiều hoạt động ý nghĩa như xây nhà, trường học, cầu dân sinh; tặng thẻ Bảo hiểm y tế đến học sinh; hỗ trợ người dân vùng bão, lũ; khám sức khỏe; đỡ đầu học sinh...

Dịp Tết năm nay, báo Dân trí triển khai trao tặng 1.000 suất quà với mong muốn sẻ chia những khó khăn, giúp đỡ người dân nghèo, bị ảnh hưởng bởi mưa bão có thêm điều kiện đón Tết vui vẻ", nhà báo Trần Duy Tuyên nhấn mạnh.

Bà Lê Thị Tình (70 tuổi, trú tại thôn 9, xã Thọ Ngọc) cho biết, trong đợt mưa, bão, căn nhà của bà bị tốc mái, nước dột tứ bề. Sau bão, căn nhà của gia đình được chính quyền địa phương và người dân chung tay sửa chữa, đến nay đã tạm ổn định.

Đón nhận món quà do bạn đọc báo Dân trí trao tặng, bà Tình xúc động, vui mừng. "Tôi rất phấn khởi khi được nhận quà trước ngày cận Tết. Chồng tôi mất từ mấy chục năm trước, giờ tôi đang sống một mình, các con đều đi làm ăn xa. Tuổi cao, sức yếu, kinh tế khó khăn, hôm nay nhận quà từ bạn đọc tôi vui lắm, xuân này có tiền đi chợ sắm đồ ăn Tết rồi", bà Tình tâm sự.