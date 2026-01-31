Thị trường ô tô tháng 1: Toyota Hilux ra mắt, VinFast VF 3 có phiên bản mới

Toyota Hilux 2026: 632-903 triệu đồng

Hilux thế hệ thứ 9 vừa được giới thiệu tại Việt Nam là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan, với 3 phiên bản Standard 4x2 MT, Pro 4x2 AT và TrailHunter 4x4 AT, có giá bán lần lượt là 632 triệu đồng, 706 triệu đồng và 903 triệu đồng, rẻ hơn xe đời cũ 36-96 triệu đồng.

So với các đối thủ, Toyota Hilux mới cũng có giá bán dễ tiếp cận hơn. Cụ thể, Mitsubishi Triton có giá dao động 655-924 triệu đồng, Ford Ranger giá thấp nhất 665 triệu đồng và cao nhất lên tới 1,039 tỷ đồng, Navara giá 685-960 triệu đồng và Isuzu D-Max giá 650-880 triệu đồng.

Hilux đang yếu thế hơn Ranger, Triton về doanh số, nên “giá tốt” là chiến lược lấy lại thị phần.

Toyota Hilux mới trông hiện đại, khoẻ khoắn hơn (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Về hình thức, Hilux đã rũ bỏ hình ảnh "chất phác", chuyển hướng sang phong cách "chịu chơi" hơn, có thể tiếp cận đối tượng khách hàng rộng hơn.

Thiết kế bên trong xe cũng hoàn toàn thay đổi, với nhiều chi tiết giống Land Cruiser Prado. Điểm nhấn trên bản cao nhất nằm ở cụm đồng hồ kỹ thuật số và màn hình giải trí đều có kích cỡ 12,3 inch, nhưng hệ thống âm thanh lại giảm từ 9 loa JBL xuống 8 loa thường.

Trang bị tiện nghi nổi bật gồm: ghế lái chỉnh điện 10 hướng, sạc điện thoại không dây, phanh tay điện tử và ổ cắm điện 220V.

Trên Hilux mới, các nút điều khiển vật lý được giữ nguyên cho các chức năng cơ bản như điều hòa và âm thanh (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Đáng chú ý, Hilux 2026 không còn tùy chọn động cơ dầu 2.4L như trước, mà chỉ dùng máy 2.8L công suất 204 mã lực. Sức kéo của động cơ có sự khác biệt tùy theo phiên bản. Ở bản tiêu chuẩn sử dụng hộp số sàn 6 cấp, mô-men xoắn cực đại là 420Nm, nhưng ở biến thể dùng hộp số tự động 6 cấp, thông số lên tới 500Nm.

Hệ thống an toàn chủ động Toyota Safety Sense được nâng cấp từ thế hệ 2.0 lên 3.0, cùng việc bổ sung tính năng cảnh báo điểm mù và camera toàn cảnh.

VinFast VF 3 Plus chốt giá 315 triệu đồng

Bên cạnh mẫu xe hoàn toàn mới là Toyota Hilux, thị trường ô tô Việt Nam trong tháng 1 ghi nhận sự xuất hiện của một phiên bản nâng cấp thuộc dòng VinFast VF 3.

Trong tuần cuối tháng 1, những chiếc VinFast VF 3 Plus đầu tiên đã có mặt tại các đại lý. Theo thông tin công bố trên website chính thức, phiên bản này có giá bán lẻ đề xuất 315 triệu đồng, cao hơn 13 triệu đồng so với bản tiêu chuẩn, hiện được đổi tên thành Eco.

VinFast VF 3 Plus có giá cao hơn 13 triệu đồng so với biến thể tiêu chuẩn (Ảnh: VinFast).

Về hình thức, VinFast VF 3 Plus cơ bản không khác bản tiêu chuẩn. Điểm mới chủ yếu nằm ở bộ mâm sắt 16inch được lắp sẵn ốp trang trí và gương chiếu hậu cỡ lớn hơn, bổ sung mô-tơ chỉnh và gập điện, thay cho dạng chỉnh cơ trên bản Eco.

Không gian nội thất gần như giữ nguyên so với bản tiêu chuẩn, chỉ được nâng cấp nhẹ với vô-lăng mới khoét hai hốc, tích hợp nút đàm thoại rảnh tay và hỗ trợ kết nối Apple CarPlay, Android Auto. Ngoài ra, xe được bổ sung camera lùi.

VF 3 Plus tiếp tục sử dụng động cơ điện công suất 30kW, tương đương 40 mã lực, đi kèm bộ pin LFP dung lượng 18,64kWh. Xe hỗ trợ sạc nhanh 10–70% trong khoảng 36 phút, cho tầm vận hành ước tính khoảng 215km mỗi lần sạc.

Việc bổ sung phiên bản Plus được kỳ vọng giúp dòng VF 3 mở rộng lựa chọn cho người dùng, dù mẫu xe này vẫn đang giữ vị trí dẫn đầu thị trường về doanh số.

Bên cạnh VF 3 Plus, trong tháng 1, các đại lý VinFast cũng bắt đầu nhận cọc cho mẫu Lạc Hồng 900 LX bản Tiêu chuẩn, dự kiến có giá khoảng 5 tỷ đồng và giao xe vào đầu năm nay.

Theo một số nguồn tin, Lạc Hồng 900 LX còn có biến thể Chống đạn với giá bán có thể lên tới 36 tỷ đồng. Tuy nhiên, hiện tại phía đại lý chỉ nhận cọc đối với bản Tiêu chuẩn.