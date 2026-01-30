Người chơi mô tô hoài niệm pô nổ to, nay ngậm ngùi chấp hành “giảm thanh”

Trong thế giới của những cỗ máy hai bánh hiệu suất cao, âm thanh không đơn thuần là tiếng động cơ vận hành, mà là một phần bản sắc. Từ nhịp nổ trầm ấm khi xe đứng yên cho tới tiếng gào vang khi kim tua máy vọt lên, mỗi cung bậc âm thanh đều góp phần khơi gợi cảm xúc, song hành cùng cảm giác hưng phấn tốc độ của người cầm lái.

Chia sẻ về điều này, anh Nguyễn Thế Hiển (Hà Nội) cho biết đó cũng là lý do khiến nhiều người chơi mô tô lựa chọn can thiệp vào hệ thống ống xả, trong đó có anh.

“Đối với một số dòng xe phân khối lớn, việc thay thế pô nguyên bản thành pô của các thương hiệu lớn trên thị trường phụ tùng có thể gia tăng công suất, đem lại trải nghiệm lái thể thao hơn”, anh Hiển bổ sung.

Một chiếc Honda CB1000RR được độ pô theo phong cách đút gầm (Ảnh: Ngô Thành Nhật Minh).

Tuy nhiên, trong bối cảnh Nghị định 168 có hiệu lực từ ngày 1/1/2025 với việc siết chặt và nâng mức xử phạt các vi phạm trong lĩnh vực giao thông đường bộ, anh Hiển cũng như nhiều người chơi mô tô khác buộc phải lựa chọn phương án “về zin”, đưa xe trở lại trạng thái nguyên bản.

Việc can thiệp vào hệ thống ống xả có thể bị xếp vào hành vi thay đổi kết cấu xe, với mức xử phạt từ 4 đến 6 triệu đồng đối với cá nhân.

Sau hơn một năm “im hơi lặng tiếng”, cộng đồng chơi mô tô không khỏi hoài niệm về một giai đoạn mà âm thanh pô nổ lớn từng là dấu ấn quen thuộc.

Trên một diễn đàn dành cho người mê xe phân khối lớn, một thành viên đặt câu hỏi: “Thời kỳ đầu 2005, anh em phân khối lớn chơi pô gì?”, nhanh chóng thu hút lượng lớn tương tác và bình luận.

Tài khoản mạng xã hội Tân Đại Phát chia sẻ: “Ngày đó Akrapovic đẹp, LeoVince nẹt nghe đã lắm”. Nhiều ý kiến khác cũng đồng tình rằng pô độ không chỉ mang lại âm thanh đặc trưng, mà còn góp phần nâng tầm thẩm mỹ, tạo nên cá tính riêng cho mỗi chiếc mô tô.

Pô độ cho các dòng xe phân khối lớn thường có giá trị không nhỏ. Ví dụ như dàn Akrapovic Full System (bao gồm lon pô và cổ pô) cho chiếc Honda CB650 trên hình có giá mua mới hơn 30 triệu đồng (Ảnh: Châu Quốc Khánh).

Dù vậy, trong bối cảnh các quy định ngày càng được siết chặt, không ít người dùng mô tô buộc phải quay trở lại với pô nguyên bản.

Nắm bắt xu hướng này, thị trường phụ tùng hai bánh cũng chứng kiến sự đảo chiều đáng chú ý, khi những bộ pô theo xe vốn từng bị bỏ quên nay lại được giới buôn bán đẩy giá lên cao.

Chia sẻ với phóng viên báo Dân trí, anh Ngô Lê Duy, người sử dụng mẫu KTM Duke 200, cho biết trước đây pô nguyên bản gần như không có giá trị. “Ngày xưa độ pô thì pô theo xe đem cho còn chẳng ai lấy, bán cũng chỉ được hơn 1 triệu đồng. Còn bây giờ, tìm mua lại thì bị thương lái hét giá tới 5 triệu đồng, dù là hàng đã qua sử dụng”, anh Duy nói.

Trước thực tế đó, nhiều người chơi mô tô lựa chọn giải pháp dung hòa bằng cách lắp thêm bộ tiêu âm để giảm độ ồn.

Trên thực tế, cả pô nguyên bản lẫn pô độ đều được thiết kế sẵn bộ phận này nhằm đáp ứng quy định về tiếng ồn tại nhiều thị trường. Tuy nhiên, trong quá trình sử dụng, không ít người từng tháo bỏ bộ tiêu âm để đổi lấy âm thanh lớn và dày hơn, đúng “chất chơi” của mô tô phân khối lớn.

Nếu không còn giữ bộ tiêu âm cho pô độ, nhiều người chơi mô tô tìm đến các garage phân khối lớn để thiết kế một bộ tiêu âm, chi phí dao động 500.000-800.000 đồng (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Bên cạnh việc tăng mức xử phạt hành chính với việc độ pô xe máy, Nghị định 168/2024/NĐ-CP còn quy định hành vi rú ga (nẹt pô) liên tục trong khu dân cư, khu vực cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bị phạt tiền từ 8-10 triệu đồng.