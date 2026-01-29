Làm thế nào để lái lùi ô tô mượt như tiến?

Không ít người, dù đã lái ô tô nhiều năm, nhưng vẫn lúng túng khi phải lùi xe, thậm chí mất cảm giác về hướng di chuyển của xe.

Điều này hoàn toàn dễ hiểu, vì khi lùi xe, tầm quan sát của tài xế không rộng như khi tiến. Do đó, để có thể thành thạo kỹ năng lùi xe, trước tiên cần xoá bỏ những hạn chế so với khi tiến.

Cải thiện tầm quan sát

Nguyên tắc đầu tiên cần tuân thủ trước khi lùi là dừng hẳn xe lại để quan sát xung quanh, nên cài số P nếu chuẩn bị lùi ở vị trí khó. Sau đó, hãy chỉnh các gương chiếu hậu sao cho bạn có thể quan sát nhiều nhất ở phía sau và hai bên xe.

Tuy nhiên, đừng phụ thuộc hoàn toàn vào gương và camera, hãy xoay người ra phía sau để nhìn trực tiếp. Ở Việt Nam lưu hành xe tay lái thuận (bên trái), nên tài xế cần xoay người sang phải để nhìn qua vai cho dễ.

Ngoài việc nhìn qua gương chiếu hậu, bạn vẫn cần trực tiếp quan sát xung quanh xe để loại bỏ rủi ro điểm mù (Ảnh minh họa: Autodeal).

Đặc biệt, có một số vị trí bạn không thể quan sát cả bằng mắt thường lẫn qua gương hay camera lùi, như vị trí sát mặt đường phía sau xe. Trên thực tế đã có không ít trường hợp tai nạn xảy ra khi tài xế lùi trúng trẻ nhỏ ngồi chơi phía sau xe hoặc lùi vào bờ kè bê tông, ụ đá thấp...

Do đó, để đảm bảo an toàn, nếu không chắc chắn về không gian phía sau, hãy xuống xe để quan sát hoặc nhờ người đứng bên ngoài xe hỗ trợ.

Chỉ khi thấy xung quanh đủ điều kiện an toàn mới bật đèn cảnh báo nguy hiểm hoặc xi-nhan (tuỳ tình huống), để báo hiệu việc xe chuẩn bị di chuyển và cài số lùi.

Đáng chú ý, trên nhiều mẫu xe xăng và hầu hết các xe điện hiện nay, thao tác chuyển số được thực hiện với núm xoay hoặc lẫy gạt trên vô-lăng, thay vì cần số truyền thống cho cảm giác "thật" hơn.

Để đảm bảo xe đã vào đúng số, hãy quan sát chỉ báo trên màn hình, nhả nhẹ chân phanh để kiểm tra hướng di chuyển của xe; tuyệt đối không đạp ga ngay sau khi chuyển số để phòng trường hợp xe di chuyển mất kiểm soát, đặc biệt là với xe điện có độ vọt nhanh hơn xe động cơ đốt trong.

Lùi xe chậm rãi, chân rà phanh

Để đảm bảo an toàn, luôn rà sẵn chân phanh để có thể kịp thời xử lý các tình huống bất ngờ. Về cơ bản, không cần đạp ga mà chỉ cần nhấp nhả chân phanh khi lùi ô tô.

Trong trường hợp cần ngoái nhìn phía sau trong lúc lùi xe, hãy đặt một tay lên tựa lưng ghế phụ để tạo điểm tựa thoải mái cho cơ thể, tay còn lại đặt trên đỉnh vô lăng - vị trí giúp bạn kiểm soát hướng di chuyển của xe tốt nhất khi lái bằng một tay.

Tuy nhiên, trong lúc lùi, đừng chỉ tập trung ngoái nhìn phía sau mà quên quan sát hai bên sườn xe. Hãy liên tục kết hợp nhìn gương chiếu hậu và màn hình camera lùi.

Mẹo nhỏ

"Tiến bám lưng, lùi bám bụng" là quy tắc quan trọng cần nhớ. Theo đó, khi tiến, tài xế cần điều khiển xe bám vào bên cua rộng hơn; nếu cua trái thì bám phải, cua phải bám trái. Ngược lại, khi lùi phải thì cần bám phải và lùi trái bám trái.

Có thể nhớ đơn giản là khi ôm cua, vô lăng xoay bên nào thì bên đó là bụng (Minh họa: ST).

Thứ hai là cần nhớ nguyên tắc: Khi lùi, đuôi xe đi đâu, đầu xe đi ngược lại, để tránh nguy cơ mải lùi mà va quệt ở đầu xe, nhất là trong không gian hẹp.

Cuối cùng, khi thấy không chắc chắn, về khoảng cách hoặc độ an toàn, hãy phanh lại ngay để xác định tình hình. Ngay cả khi các xe xung quanh bấm còi, hãy bình tĩnh thao tác, vì an toàn là trên hết.