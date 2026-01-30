Hãng xe lâu đời nhất Trung Quốc thử nghiệm thành công pin ô tô điện thể rắn

FAW Group, tập đoàn ô tô lâu đời nhất Trung Quốc (thành lập năm 1953), vừa công bố cột mốc quan trọng trong chiến lược điện hóa: thử nghiệm thành công công nghệ pin thể rắn trên các phương tiện giao thông thực tế.

Theo hãng thông tấn Tân Hoa Xã, nguyên mẫu đầu tiên được trang bị công nghệ pin thể rắn là chiếc SUV thuần điện Hongqi Tiangong 06.

Nguyên mẫu đầu tiên được trang bị pin thể rắn lăn bánh khỏi dây chuyển sản xuất thử nghiệm của FAW Hongqi (Ảnh: Mydrivers).

Chiếc xe này sử dụng pin thể rắn với chất điện phân sulfide, đạt độ dẫn ion trên 10mS/cm, một con số vượt trội so với chất điện phân lỏng truyền thống, hứa hẹn tăng cường hiệu suất và độ an toàn cho pin.

Kết quả thử nghiệm ban đầu của FAW Group cho thấy sự khả quan khi các thỏi pin 66Ah đã vượt qua bài kiểm tra khắc nghiệt ở nhiệt độ lên tới 200 độ C.

Trang tin Mydrivers cho biết, loại pin này đạt mật độ năng lượng 380Wh/kg, cao hơn đáng kể so với mức 180-250Wh/kg của pin lithium-ion đang phổ biến trên thị trường.

Không chỉ FAW, cuộc đua pin thể rắn tại Trung Quốc đang diễn ra sôi động. Dongfeng Motors, một "ông lớn" khác trong ngành ô tô, cũng tuyên bố thử nghiệm thành công nguyên mẫu xe chạy pin thể rắn trong điều kiện thời tiết cực lạnh.

Pin của Dongfeng đạt mật độ 350Wh/kg, dự kiến mang lại tầm hoạt động lên tới 1.000km cho một lần sạc theo chu trình thử nghiệm CLTC của Trung Quốc.

Hongqi Tiangong 06 được định vị ở phân khúc SUV điện cỡ trung, nguyên bản sử dụng pin LFP với phạm vi hoạt động tối đa lên tới 700km ở phiên bản cao cấp, theo tiêu chuẩn CLTC của Trung Quốc (Ảnh: FAW Hongqi).

Về lộ trình thương mại hóa, FAW Group dự kiến sẽ trang bị pin thể rắn cho các dòng xe cao cấp nhất của thương hiệu Hongqi (Hồng Kỳ) với số lượng nhỏ vào cuối năm 2027, sau giai đoạn thử nghiệm thực tế trong năm nay.

Mục tiêu dài hạn là đến năm 2030, công nghệ này sẽ được sản xuất đại trà cho các mẫu xe từ tầm trung đến cao cấp, với kỳ vọng giảm tới hơn 50% chi phí sản xuất.

Sự chuyển dịch mạnh mẽ sang công nghệ pin thể rắn của các hãng xe lâu đời như FAW Group được xem là nỗ lực của các tập đoàn ô tô quốc doanh Trung Quốc nhằm giành lại thị phần và theo đuổi công nghệ với các đối thủ tư nhân như BYD.