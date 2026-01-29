Biển số dính bùn đất và nỗi lo “tình ngay lý gian” của tài xế

Mới đây đã có trường hợp một tài xế bị phạt 23 triệu đồng và trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe vì biển số bị bùn che kín.

Biển số phía sau xe bị bùn đất che kín, còn phía trước vẫn rõ chữ, rõ số (Ảnh cắt từ clip).

Khi bị cảnh sát giao thông (CSGT) yêu cầu dừng xe và thông báo vi phạm, tài xế rất bức xúc, giải thích rằng vì đi mưa nên không để ý việc biển số phía sau bị che kín. Người này cũng cho biết biển số phía trước vẫn rõ, chứng tỏ anh không cố ý che biển.

Video ghi lại sự việc đã nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội, tạo tranh luận sôi nổi.

Giống như tôi và các bạn, nhiều chủ ô tô hẳn là rất băn khoăn về tình huống này vì bất kỳ ai cũng có thể "dính".

Ô tô chạy trên đường cao tốc khi trời mưa hoặc đi qua đoạn đường xấu, đường đang thi công... thì việc biển số bị bùn đất che kín là khó tránh. Tài xế không thể vì sợ bị phạt lỗi này mà cứ chạy một đoạn, áng chừng bùn đất đã bắn lên che biển số thì tài xế lại dừng xe trên đường cao tốc để lau biển. Dừng xe trên đường cao tốc với lý do như vậy cũng là phạm luật.

Tuy nhiên, lực lượng chức năng đã khẳng định nếu ô tô đang di chuyển trên đường mà bị bùn đất dính, bắn vào biển số xe, biển số bị che lấp... thì cảnh sát giao thông sẽ không xử lý mà chỉ nhắc nhở, bởi đây là tình huống bất khả kháng.

Cục CSGT cũng đã giải thích cụ thể rằng quy định hiện hành nêu rõ biển số xe là tất cả các biển số được gắn trên phương tiện. Chính vì vậy, với trường hợp một trong hai biển số phía sau hoặc phía trước xe bị che lấp như trên, chủ phương tiện vẫn bị xử lý theo quy định.

Tôi thấy quy định xử phạt như vậy là đúng, có tác dụng răn đe, ngăn ngừa và xử lý hành vi cố ý che giấu tung tích khi làm việc xấu, vi phạm pháp luật...

Không ít tài xế có thể lợi dụng lý do trời mưa hoặc xe di chuyển qua khu vực công trường..., thậm chí cố ý bôi thêm bùn đất để che biển số. Nhưng tôi tin rằng với nghiệp vụ của lực lượng chức năng thì việc xác định biển số bị che lấp là vô tình hay cố ý không phải bất khả thi.

Như trường hợp của một tài xế ô tô vừa bị xử phạt 23 triệu đồng nói trên. Sau khi lấy lời kể của tài xế, CSGT phải truy xét hình ảnh phương tiện vi phạm trên hệ thống camera, qua đó xác định tài xế để biển số bị che lấp trong thời gian 4 ngày.

4 ngày là quá đủ thời gian để tài xế rửa xe, lau biển số nhưng vẫn không làm thì bị phạt là đúng rồi.

Để tránh rơi vào trường hợp "tình ngay lý gian", vừa mất thời gian giải trình, vừa có nguy cơ bị phạt nặng, tốt nhất là chúng ta nên chú ý hơn tới vấn đề này. Sau khi chạy qua đoạn đường mưa bẩn, đường nhiều bùn đất, hoặc sau khi ra khỏi đường cao tốc, hãy tấp xe vào lề để làm sạch biển số.

Nhưng theo tôi, mức phạt 20-26 triệu đồng và trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe như vậy là quá nặng đối với lỗi biển số bị bùn đất che lấp.

Nhiều khi thực sự là tài xế quên, không chú ý vấn đề này sau khi đi mưa hoặc đi qua đoạn đường xấu, chứ không phải cố tình như các trường hợp dán băng dính hay dùng khẩu trang để che biển số.

Theo các bạn, với những trường hợp "vô tình" phạm lỗi như vậy thì CSGT xử lý như thế nào là "thấu tình đạt lý"? Mức phạt bao nhiêu là vừa đủ tính răn đe?

Độc giả Lê Hùng

(Bài viết thể hiện quan điểm của độc giả)