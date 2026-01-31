Nga lên tiếng sau biện pháp phong tỏa của Mỹ với Cuba

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova (Ảnh: Sputnik).

Trong tuyên bố ngày 31/1, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho biết lệnh phong tỏa của Mỹ đối với Cuba đánh dấu sự “tái diễn một cách cực đoan chiến lược gây sức ép tối đa” mà Washington đã sử dụng nhiều lần với Havana, nhằm mục đích “bóp nghẹt nền kinh tế” của nước này.

Bà Zakharova cũng nêu rõ lập trường của Nga về vấn đề này.

“Lập trường của Nga vẫn không thay đổi: các biện pháp trừng phạt đơn phương nhằm vào các quốc gia độc lập có chủ quyền, được ban hành nhằm né tránh Liên hợp quốc và các quy định của Hiến chương Liên hợp quốc cũng như các chuẩn mực khác của luật pháp quốc tế, là hoàn toàn không thể chấp nhận được”, bà Zakharova nêu rõ.

Theo người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga, Moscow “kiên quyết lên án các biện pháp cấm đoán phi pháp nhằm vào Havana cũng như sức ép đối với ban lãnh đạo và người dân Cuba”.

Bà Zakharova cũng cho biết thêm rằng hợp tác Nga - Cuba không nhằm chống lại các nước thứ ba, và Nga sẽ tiếp tục phát triển mối quan hệ này vì lợi ích của cả hai quốc gia.

Trong tuần này, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký sắc lệnh hành pháp dọa áp thuế đối với bất kỳ hàng hóa nào vào Mỹ từ các quốc gia bán hoặc cung cấp dầu cho Cuba.

Theo văn bản được công bố trên trang web của Nhà Trắng, “khoản thuế bổ sung có thể được áp dụng đối với hàng nhập khẩu là sản phẩm của một quốc gia trực tiếp hoặc gián tiếp bán hoặc cung cấp dầu cho Cuba".

Ngoài cảnh báo áp thuế, Tổng thống Trump cũng ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia liên quan tới Cuba.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội X ngày 30/1, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez Parrilla nói rằng động thái của Mỹ tạo ra “mối đe dọa bất thường” đối với an ninh quốc gia và chính sách đối ngoại, do vậy Cuba đã “ban bố tình trạng khẩn cấp quốc tế liên quan đến mối đe dọa đó”.

Trước đó, Tổng thống Trump hôm 11/1 tuyên bố sẽ không còn bất kỳ dầu mỏ hay nguồn tiền nào từ Venezuela chảy sang Cuba, đồng thời khuyến cáo Cuba nên đạt được một thỏa thuận với Washington “trước khi quá muộn”.

Cuba đã lên án các biện pháp gần đây của Washington nhằm vào nguồn cung dầu dành cho nước này.

"Chúng tôi lên án mạnh mẽ sự leo thang mới nhất của Mỹ đối với Cuba. Họ đang đề xuất phong tỏa hoàn toàn nguồn cung dầu cho đất nước chúng tôi”, Ngoại trưởng Parrilla viết trên mạng xã hội X ngày 30/1.

Ông Parrilla nhấn mạnh rằng các biện pháp này "vi phạm tất cả các nguyên tắc thương mại tự do”.