Tình huống diễn ra vào ngày 23/1 trên quốc lộ 1A, Cao Lộc (Lạng Sơn) và được camera hành trình của một ô tô ghi lại.

Theo đó, chiếc ô tô màu trắng đã quay đầu, lách qua khoảng trống giữa hàng xe đang nối đuôi nhau ở làn đối diện để sang đường, đúng lúc xe máy lao nhanh tới.

Có lẽ do cả người lái ô tô và người lái xe máy cùng bị khuất tầm nhìn, cộng thêm việc xe máy không kiểm soát tốt tốc độ, nên đã dẫn tới va chạm khiến hai người trên xe máy ngã lăn ra đường.

Xe máy lao thẳng vào ô tô đang sang đường (Video: OFFB).

Tình huống trên cho thấy việc kiểm soát tốc độ và chú ý quan sát luôn là những yếu tố quan trọng nhất để đảm bảo an toàn khi tham gia giao thông.

Với ô tô quay đầu sang đường, cần di chuyển chậm để người điều khiển các phương tiện đang đi thẳng có thời gian quan sát và tránh, nhất là trong các trường hợp tầm nhìn bị che khuất.

"Tình huống này quá phổ biến luôn. Khuất tầm nhìn thì khi cắt ngang sang đường, tài xế phải cho xe vừa nhích từng chút một vừa quan sát hướng xe đi tới, chứ bỗng nhiên lao ra chặn ngang làn xe máy như vậy thì chịu rồi", tài khoản Minh Tuấn bình luận sau khi xem video được chia sẻ trên mạng xã hội.

Trong khi đó, tài khoản Quang Lâm nhận xét: "Ô tô sang đường quá ẩu và tuỳ tiện. Thấy cả hàng xe đang nối đuôi như vậy mà còn cố lách sang gây ùn tắc thêm, cũng khó quan sát. Lẽ ra nên đi thẳng lên phía trước, tới chỗ nào vắng xe thì hãy quay đầu sang đường.

Có lẽ cả hai xe đang quay đầu sang đường đều là để vào xưởng dịch vụ. Không nên chỉ vì tiện việc mình mà gây nguy hiểm và làm phiền người khác, cố sang đường ở đoạn đang ùn tắc như vậy".