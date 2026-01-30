Mercedes-Benz Việt Nam thay tướng, dự kiến ra mắt 5 xe mới năm nay

Theo đó, ông Gerd Bitterlich, cựu Tổng Giám đốc Mercedes-Benz Việt Nam, đã chính thức nghỉ hưu vào tháng 12/2025, khép lại hành trình 35 năm gắn bó và cống hiến cho Mercedes-Benz trên toàn cầu.

Ông René Neumann sẽ là CEO của Mercedes-Benz Việt Nam trong nhiệm kỳ mới từ tháng 1/2026.

Ông René Neumann, Tổng Giám đốc mới của Mercedes-Benz Việt Nam (Ảnh: MBV).

Ông René Neumann gia nhập Mercedes-Benz năm 2002 với vai trò thành viên Nhóm Tư vấn Quản lý Liên kết (Associate Management Consulting Team). Trong hơn hai thập kỷ qua, ông đã đảm nhiệm nhiều vị trí tại nhiều đơn vị kinh doanh, chức năng và thị trường khác nhau, bao gồm Đức, Nga, Romania, Malaysia và Canada.

Năm 2020, ông được bổ nhiệm làm CFO Khu vực SEA2 (Malaysia, Indonesia, Singapore), nơi ông triển khai thành công nhiều chiến lược kinh doanh quan trọng.

Theo Mercedes-Benz Việt Nam, việc bổ nhiệm ông René Neumann không chỉ phản ánh hướng đi mới của hãng, mà còn cho thấy cam kết phát triển mạnh mẽ của Mercedes-Benz tại Việt Nam giai đoạn tới.

Mercedes-Maybach SL 680 là một trong những mẫu xe xa xỉ nhất của hãng xe Đức (Ảnh: Mercedes-Benz).

Năm 2026, hãng xe sang nước Đức dự kiến ra mắt thị trường Việt Nam một loạt mẫu xe mới, bao gồm G 500, AMG GT 63 4Matic+ Coupé, Mercedes-Maybach SL 680 phiên bản giới hạn, cùng Mercedes-AMG G 63 phiên bản nâng cấp.

Bên cạnh đó, ông René Neumann cũng cho biết “Mercedes-Benz Việt Nam đang cân nhắc khả năng giới thiệu mẫu xe thuần điện CLA trong thời gian tới, nhằm đáp ứng nhu cầu của nhóm khách hàng trẻ".

Mercedes-Benz CLA thuần điện có thể sớm ra mắt thị trường Việt Nam (Ảnh: Top Gear).

Mercedes-Benz là hãng xe sang thứ 2 tại Việt Nam công bố thay "tướng" ngay đầu năm 2026, sau Audi. Cụ thể, ông Joost van Houwelingen, sẽ thay thế ông Ferry Enders để đảm nhiệm vị trí Tổng Giám đốc Audi Việt Nam.

2026 là năm quan trọng với các hãng xe sang tại Việt Nam. Mercedes-Benz Việt Nam xác định năm nay là "năm tăng tốc cho giai đoạn phát triển tiếp theo", tương tự với Audi Việt Nam khi hãng coi 2026 là khởi đầu cho "giai đoạn phát triển tiếp theo".

Nguyên nhân xuất phát từ việc nền kinh tế Việt Nam được dự báo sẽ tăng trưởng nóng trong năm 2026. Cụ thể, theo báo cáo đánh giá của TS. Cấn Văn Lực và Nhóm tác giả Viện Nghiên cứu kinh tế BIDV, kinh tế Việt Nam 2026 được dự báo có thể tăng 9-9,5% (kịch bản cơ sở) hoặc khả quan hơn, khoảng 10% (kịch bản tích cực).

Trong khi đó, Chính phủ cũng đặt mục tiêu tăng trưởng GDP đạt 10% trở lên trong năm nay. Điều này trở thành chỗ dựa cho các hãng xe sang kỳ vọng về việc trở lại quỹ đạo tăng trưởng.