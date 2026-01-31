Jaguar đã dừng sản xuất xe xăng, có thể sẽ lắp ráp ô tô Trung Quốc

Jaguar đã xuất xưởng chiếc xe sử dụng động cơ đốt trong cuối cùng vào tháng 12/2025 và hiện gần như “ngồi chơi xơi nước” đợi cho đến khi phiên bản thương mại của mẫu concept Type 00 ra mắt vào cuối năm nay.

Mẫu xe điện hiệu suất cao Jaguar Type 00 được trưng bày trong khuôn khổ sự kiện Goodwood Festival of Speed tổ chức ở Anh hồi năm ngoái (Ảnh: Top Gear).

Tuy nhiên, ngay cả khi mẫu xe điện này ra mắt, đó cũng sẽ chỉ được sản xuất giới hạn, với giá bán cả trăm ngàn USD.

Điều này đồng nghĩa Jaguar sẽ dư thừa một lượng lớn công suất. Một nguồn tin cho biết hãng có thể tận dụng công suất dư thừa đó của nhà máy để lắp ráp xe Trung Quốc ngay tại Vương quốc Anh.

Đây có thể là kịch bản “đôi bên cùng có lợi”, dù một số nhà sản xuất khác có thể chịu ảnh hưởng.

Theo tờ Financial Times, Jaguar Land Rover có thể được lựa chọn để sản xuất xe mang thương hiệu Chery tại Anh.

Đây sẽ là một diễn biến đáng chú ý và kế hoạch này được cho là có sự ủng hộ từ chính phủ Anh.

Trong khi đó, Jaguar Land Rover và Chery được cho là đang tiến hành các cuộc “đàm phán thăm dò” trong chuyến thăm Bắc Kinh của Thủ tướng Anh Keir Starmer. Theo tạp chí Auto Express, hai bên đang chuẩn bị ký kết một thỏa thuận.

Xe Chery (Trung Quốc) có thể sẽ được sản xuất ngay tại Anh (Ảnh: AutoExpress).

Dù kết quả ra sao, Jaguar Land Rover và Chery vốn đã có mối quan hệ hợp tác từ lâu. Hai bên thành lập liên doanh từ năm 2012, với nhà máy đặt tại Trường Thục đi vào hoạt động hai năm sau đó, công suất đạt 130.000 xe mỗi năm.

Một nhà máy động cơ được bổ sung vào năm 2017, và đến năm 2024, liên doanh này tiếp tục công bố kế hoạch ra mắt thương hiệu Freelander.

Theo Hiệp hội các nhà sản xuất và kinh doanh ô tô Anh (SMMT), đã có 5.517 xe Chery được đăng ký tại Anh trong năm ngoái. Tuy nhiên, con số này chưa bao gồm các mẫu xe mang thương hiệu Omoda (19.855 xe) và Jaecoo (28.232 xe). Cộng lại, tổng doanh số đạt 76.319 xe - cao hơn đáng kể so với 62.445 xe Jaguar Land Rover được đăng ký tại Anh trong năm 2025.

Đáng chú ý, tổng doanh số của Tập đoàn Chery cao hơn nhiều thương hiệu lâu đời như Citroën, Cupra, Dacia, Fiat, Honda, Jeep, Mazda, Mini, Renault, Seat, Tesla và Volvo. Đây là thành tích ấn tượng, và việc thiết lập cơ sở sản xuất tại Anh có thể giúp Chery củng cố vị thế và mở rộng ảnh hưởng mạnh mẽ hơn nữa tại thị trường châu Âu.