Ngày 31/1, Trạm Cảnh sát giao thông Mađaguôi, thuộc Phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Lâm Đồng, đã xác định và làm việc với chủ chiếc xe khách vượt ẩu, suýt gây tai nạn trên đèo Bảo Lộc.

Ô tô khách vượt ẩu suýt gây tai nạn trên đèo Bảo Lộc (Ảnh cắt từ video).

Trước đó, vào 13h ngày 23/1, tài xế điều khiển ô tô khách loại 52 chỗ lưu thông trên quốc lộ 20, theo hướng Đà Lạt - TPHCM. Khi đến khu vực đèo Bảo Lộc, dù đường quanh co, tài xế vẫn cho phương tiện tăng tốc, lấn trái để vượt lên phía trước.

Thời điểm này, ô tô con lưu thông hướng TPHCM - Đà Lạt phải giảm tốc độ, nép sát vào lề đường để tránh vụ tai nạn đấu đầu.

Ô tô khách loại 52 chỗ ngồi liên quan vụ việc mang biển số 51F-041.87. Thời điểm tài xế lái xe vượt ẩu, trước đầu ô tô có căng băng rôn thể hiện thông tin đưa học sinh tham quan, dã ngoại.