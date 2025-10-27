Hàng trăm ô tô được đưa lên cầu, xếp hàng dài để “chạy” lụt

Ngày 27/10, do mưa lớn, tại nhiều khu vực phía nam thành phố Đà Nẵng đã bị ngập sâu, khiến giao thông chia cắt.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí tại khu vực xã Nam Phước, khu dân cư gần Cầu Chìm nước đã bắt đầu dâng cao do sông Thu Bồn đang tiếp nhận nước lũ từ thượng nguồn đổ về liên tục.

Người dân di chuyển xe lên Cầu Chìm để tránh ngập nước (Ảnh: Hoài Sơn).

Cơ quan chức năng đã có biển cảnh báo người dân hạn chế qua lại khu vực nguy hiểm, vận động người dân khẩn trương di dời tài sản lên vị trí an toàn.

Hàng trăm ô tô đã được người dân chủ động di chuyển lên đỗ tại hai đầu Cầu Chìm để tránh ngập nước, hư hỏng.

Anh Nguyễn Hoàng, trú xã Nam Phước, chia sẻ: “Tôi đã chủ động đưa ô tô đậu trên vị trí cao nhất của cầu để tránh ngập vì thấy nước sông lên quá nhanh, sợ chủ quan sẽ trở tay không kịp, lúc đó phải gọi cứu hộ thì tốn rất nhiều tiền".

Lối lên hai đầu Cầu Chìm ô tô đậu kín để tránh ngập (Ảnh: Hoài Sơn).

Theo Đài khí tượng thủy văn Trung bộ, hiện nay, mực nước trên sông Vu Gia -Thu Bồn đang lên nhanh, sông Tam Kỳ đang xuống chậm.

Sông Thu Bồn tại Nông sơn ở mức 16,42m; tại Giao Thủy mức 8,43m; tại Câu Lâu mức 3,71m; tại Hội An mức 1,81m.

Khu dân cư cạnh sông Thu Bồn đã ngập nước lũ (Ảnh: Hoài Sơn).

Dự báo, 6-12h tới lũ trên sông Vu Gia - Thu Bồn lên ở trên mức báo động 3.

Dự báo có ngập lụt sâu diện rộng tại các vùng trũng thấp ven sông, ngập úng tại các khu đô thị. Nguy cơ rất cao xảy ra lũ quét, sạt lở đất trên các sườn dốc khu vực vùng núi thành phố Đà Nẵng.